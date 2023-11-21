Не менее 50 журналистов погибли с начала войны Израиля против ХАМАС

Не менее 50 журналистов погибли с начала войны Израиля против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Как сообщает Комитет защиты журналистов, 45 погибших были палестинскими репортёрами, четверо израильскими и один – ливанским. Трое сотрудников СМИ пропали без вести, 11 получили ранения, 18 находятся под арестом.

Где работали убитые и раненые журналисты, не сообщается.

По данным организации, с начала войны Израиля против ХАМАС, участились нападения на журналистов, зафиксированы рост числа угроз в адрес СМИ и ужесточение цензуры.

Месяц назад Комитет защиты журналистов сообщал о гибели 22 репортёров. Тогда же несколько СМИ, среди которых Би-би-си, Al Jazeera, RT Arabic, Al-Araby TV и другие жаловались на препятствия, которые создаёт израильская сторона для освещения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, и израильские, и палестинские журналисты обращают внимание на отсутствие у них средств защиты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную операцию в секторе Газа. Она началась в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1200 человек, около 240, включая несколько десятков иностранцев, были захвачены джихадистами и вывезены в Газу.

Палестинская сторона обвиняет израильских военных в убийствах мирных граждан. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что с 7 октября в секторе погибли более 12 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Независимых подтверждений этим данным нет.

Израильская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты ХАМАС, в том числе подземные, которые располагаются среди гражданских застроек.

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