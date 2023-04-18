«Не нужно ничего бояться!» Российский бизнес в Грузии

После российского вторжения в Украину и объявления мобилизации тысячи россиян уехали в Грузию. Часть потом мигрировала в другие страны, часть осталась в Грузии и налаживает новую жизнь. За первые три месяца 2023 года россияне открыли в Грузии 5332 бизнеса (за весь прошлый год – почти 15 тысяч), и их активность возрастает. Для многих этот шаг вынужденный, сделанный под давлением обстоятельств, но есть и примеры сознательного освоения грузинского рынка в связи с большим притоком сюда русскоязычных мигрантов.

Так ли просто вести бизнес в Грузии, как об этом принято думать? Что радует и что удивляет российских предпринимателей в другой стране? Что они могли бы посоветовать тем, кто делает первые шаги в грузинском бизнесе? Радио Свобода задает эти вопросы пятерым бизнесменам из разных городов России.

Как будто ты никогда ничего не открывал!

– Если в двух словах: для меня открытие бизнеса в другой стране – это как будто ты никогда ничего не открывал! Ты всё узнаешь заново: как рекламироваться, как платить налоги, вести свою документацию, оформлять сотрудников. Всё заново! Просто надо представить, что ты не знаешь ничего, у тебя есть только какое-то понимание концепции и большое желание стартовать, – говорит ресторатор Никита Нефедов.

"Бизнесмен из Рязани открывает в Тбилиси китайский ресторан" – это само по себе звучит как минимум смело. За спиной у Никиты успешный опыт популяризации уличной китайской кухни на рязанской земле – и полгода работы в Грузии. Ресторан открылся чуть более недели назад, название сохранили российское – Kitayka.

Никита говорит, что регистрация нового ООО (здесь говорят "ШПС") – это самый простой этап. Но первую ошибку он сделал уже на стадии выбора формы собственности:

Совет всем – сначала сходить в налоговую консультацию

– Совет всем – сначала сходить в налоговую консультацию, а потом открывать юридическое лицо. Потому что я сделал не так – и уже потом мне объяснили, что у меня была возможность для старта проекта сделать чуть другую форму юрлица, при которой я, предполагая небольшие начальные обороты, мог не платить НДС сразу, а это 18 процентов. То есть был вариант открыть ИП и встать на 3 процента, пока бизнес на старте.

Стабильное и понятное законодательство для бизнеса – это важное преимущество, говорит медиаменеджер Николай Левшиц, автор известных в Грузии информационных ресурсов на русском языке. Собственное юридическое лицо Николай зарегистрировал здесь два года назад, и с тех пор правила регистрации остались прежними, несмотря на заметный приток иностранных капиталов:

Правила понятны, и, если им следовать, все будет нормально

– Условия все прописаны, правила понятны, и, если им следовать, то всё будет нормально. Понятны правила открытия бизнес-счетов, понятны все выплаты, которые нужно делать, как вести учет рабочего времени – если есть бухгалтер или юрист, с которыми предприниматель сотрудничает, всё будет в порядке, – уверен Левшиц.

Взял на работу местного бухгалтера – и больше проблем не было

– Приехал в июне, ИП открыл в июле. Сделал это очень быстро, потратил меньше часа. Но мне помог друг, который живет в Грузии, – рассказывает писатель и предприниматель Дмитрий Зотиков, переехавший в Тбилиси из Нижнего Новгорода. – Но я не сразу разобрался в налогах. Оказалось, что надо было подавать уведомление в налоговую, чтобы платить один процент. Эта система здесь хорошая, но немного запутанная. Позже взял на работу местного бухгалтера – и, в принципе, больше проблем не было.

Михаил, попросивший не называть его фамилию, переехал в Грузию из Москвы. Он занимается подбором автомобилей на местном рынке, а в последнее время еще и экспортом подержанных машин из США. Как и для многих людей из России, собственное дело в Грузии стало для Михаила следствием вынужденной миграции. Многое пришлось осваивать с нуля, но в этом есть и "плюс" – никаких сверхожиданий.

– Когда мы ехали сюда, мы вообще не понимали, что будет, и тем более о нюансах ведения бизнеса знали очень условно, – говорит Михаил. – У меня не было как таковых ожиданий. Просто накидывались дополнительные направления, по мере того как я всему учился. Когда мы сюда ехали, я планировал совсем другим заниматься – логистикой. Но вышло как вышло.

Уроженец Ульяновска Марк Маркин как раз выбрал логистику и открыл в Тбилиси офис доставки международных экспресс-отправлений:

Было ощущение, что бизнес здесь вести просто, хотя знаний было мало

– Изначально не понимал, каким конкретно бизнесом буду заниматься. Было ощущение, что бизнес здесь вести просто, хотя знаний было мало – только [факт], что здесь нужно один процент [налогов] платить. И еще было понимание, что надо как-то залететь в эту бизнес-тему, чтоб было проще ВНЖ получить, – вспоминает Марк.

Вид на жительство в обмен на открытый бизнес или инвестиции – это действительно одно из привлекательных условий, предусмотренных грузинским законодательством. Но по факту процент одобренных ВНЖ за последний год серьезно сократился. Для многих предпринимателей это стало неприятным сюрпризом:

Они большие молодцы, что справляются с огромным числом приезжих

– Выдача вида на жительство – это право [государства], а не обязанность. Расстраиваться из-за того, что не выдали, – это странно. Такое в любой стране мира может произойти, – считает Николай Левшиц. – Да, в Грузии есть нюансы, частые отказы, но это опять же связано с огромным наплывом заявок. Очень сложно их все проверить, одобрить. Говорят, что я часто критикую правительство Грузии – но могу сказать, что они большие молодцы, что справляются с тем огромным числом приезжих, огромным числом заявок на бизнес, на индивидуальное предпринимательство, на ШПС, на счета в банках, на ВНЖ и восстановление гражданства. Есть огромное число грузин, которые родились в России, в Белоруссии, в Украине – сейчас они приезжают, тянутся к стране, хотят делать здесь что-то полезное. Их мало учитывают в материалах журналистов – а я считаю, что их десятки тысяч, на самом деле.

Что хорошо работает в России, не обязательно "зайдет" в Грузии, и наоборот! Это еще один урок, который российские предприниматели учат непосредственно в процессе работы. Бизнес Дмитрия Зотикова в Нижнем Новгороде был рассчитан на работу с подростками, но полностью перенести на грузинскую землю проект под названием "Пристань авантюристов" не удалось:

Рынок экспатов нестабильный, многие уезжают

– Процентов 15–20 перенесли, не больше, – говорит Дмитрий. – Потому что, во-первых, рынок здесь очень слабый, а во-вторых, рынок экспатов нестабильный: я рассчитывал, что многие едут сюда "на постоянку", а тут огромная текучка, практически 80, а то и 90 процентов уезжают. У меня проект рассчитан на детей, а детям нужна стабильность. Самая большая иллюзия, которая была разрушена достаточно быстро, – что здесь можно что-то заработать только среди экспатов. Сейчас я выхожу за пределы экспатского рынка, запускаю группы и для местных жителей, и смешанные. Местный рынок – это другой ценник, меньше раза в полтора. Но им всё равно надо заниматься.

Россияне не хотят интегрироваться в общество другой страны

– Особенность россиян – они не хотят интегрироваться в общество другой страны, – делится своими наблюдениями специалист по авторынку Михаил. – Они замыкаются на своем сообществе, пытаются строить бизнес, не выходя за его рамки. Почему-то не берется в расчет коренное население. Часто нет вывесок на грузинском языке, говорящих на грузинском сотрудников. Я считаю, что это неправильно – делать сызранское качество по дубайским ценам.

Ресторатор Никита Нефедов, напротив, с первых дней старается работать и с местными клиентами, и с местным персоналом. Поэтому главной проблемой лично для себя называет языковой барьер. Первая неделя работы китайского ресторана в сравнении с его рязанским аналогом оказалась скромной по результатам, но грузинские знакомые уверяют Никиту, что старт прошел успешно – по местным меркам.

Отличий от привычных для России условий немало, говорит Нефедов. Это и более дорогие продукты, и заметно более высокая аренда, и другие рекламные предпочтения аудитории. Есть и нюансы в работе с персоналом:

Человек должен отрабатывать определенное количество часов в неделю, иначе это незаконно

– Здесь идет другой отсчет рабочих часов, – приводит пример Никита. – В России персонал работает столько, сколько работает кафе – это нормально. 12 часов – окей! Только федеральные сети пытались вводить европейскую систему, когда рабочий день – не более восьми часов, либо определенное количество часов в неделю. А здесь я впервые столкнулся с этим сам, когда мне управляющий говорит: "Нет, чувак! У тебя человек должен отрабатывать определенное количество часов в неделю, иначе это незаконно! Мы идем в Евросоюз – это стандарты".

Все решается разговорами, никаких угроз. Совершенно открытый бизнес

– Как и в любой стране мира, есть свои плюсы, минусы, очень много факторов, влияющих на успех бизнеса, – говорит живущий в Грузии четыре года Николай Левшиц. – Например, пандемия для сельского хозяйства Грузии оказалась огромным плюсом, некоторые сегменты сельского хозяйства серьезно выросли, но бизнесу пришлось диверсифицировать ресурсы с туризма. Сейчас туризм возвращается: если вы посмотрите на число рейсов из стран Персидского залива – оно увеличивается каждое лето. Два года назад было 50 рейсов в неделю, в прошлом году – 60, в этом году уже анонсировано 70 рейсов в неделю. И это тоже огромный рынок! Сфера обслуживания сильно выросла. И при этом здесь никто не запугивает! Даже если жесткая конкуренция – все решается разговорами, но никаких угроз. Совершенно открытый бизнес.

Если в работе предполагаются постоянные контакты с Россией, это тоже вносит элемент нестабильности. Бизнес экспресс-отправлений Марка Маркина работает по франшизе, но это не означает, что процесс полностью отлажен:

Постоянно подкидывает сюрпризы российская таможня

– Если бы я просто лапки сложил и ждал, что по франшизе всё пойдет само – ничего не пошло бы! – говорит Марк. – Постоянно подкидывает сюрпризы российская таможня. Грузинская – меньше подкидывает проблем, с ней всё вроде более-менее понятно, легко. Есть запреты на вывоз конкретных вещей – они четкие. Правила ввоза тоже достаточно четкие. А вот с российской стороны есть свои заморочки. Какой-то дремучий лес, где никто не знает, кто главный. Периодически это пробуксовывает, но в целом как-то работает.

"Не без проблем, но работать можно!" – примерно такой итоговый вывод делают все наши герои. И в один голос советуют не бояться сложностей, но при этом заручиться поддержкой местных жителей:

– Вам по-хорошему нужен какой-то проводник, – говорит ресторатор Никита Нефедов. – Мне очень помог мой управляющий, он же шеф-повар Гиорги – мы весь путь прошли с ним, полгода в ежедневном режиме. Без проводника крайне тяжело. Без носителя языка, который будет так же замотивирован, как и ты.

– Если люди из числа моих друзей-знакомых закрывали бизнесы или проекты в Грузии, это было связано только с экономическими причинами – не с отношением власти, – добавляет Николай Левшиц. – Я всегда советую: прежде чем что-то делать, провести 20, 30 встреч, консультаций, поговорить с теми, кто здесь давно живет: с грузинами, с юристами, с бухгалтерами. Всё обдумать – и затем делать!

– Здесь начать что-то иностранцу гораздо проще, чем во многих других странах. Надо пробовать! И у любой идеи здесь будут единомышленники, – уверен специалист по авторынку Михаил.

– Не нужно ничего бояться, надо делать – и смотреть, что будет получаться. Самое страшное, что может случиться – вы просто узнаете что-то новое, вот и всё! – говорит Марк Маркин.

Радио Свобода