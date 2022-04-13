Нефтетрейдер Vitol Group перестанет торговать российским сырьем

Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году резко раскритиковал Россию за нарушения прав человека.

На церемонии представления документа госсекретарь Энтони Блинкен осудил Россию в связи с вооружённым вторжением на территорию Украины и предполагаемыми военными преступлениями в этой стране. По словам госсекретаря, доказательств жестокости по отношению к украинцам со стороны российских военнослужащих становится всё больше.

"Мы видим то, что осталось после российского отступления. Мертвые тела на улицах со связанными руками. В театрах, на вокзалах, в жилых домах, которые были превращены в руины прямо с их жильцами внутри. До нас доходят свидетельства об изнасилованных женщинах и девочках, о замерзающих и страдающих от голода гражданских лицах", — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству.

Как отметили авторы доклада, "в Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система".

Как отмечает Госдепартамент, "имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека".

В докладе также упоминаются дело оппозиционера Алексея Навального, ситуация с правами человека в Чечне, а также факты жестокого обращения с заключёнными.

Комментируя ситуацию с правами человека на территории Украины, Госдепартамент отметил наличие в стране внесудебных казней, пыток и случаев жестокого обращения с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В докладе обращается внимание на преследование журналистов и цензуру, а также выдворение беженцев в страны, где им грозит опасность. США отметили, что Украина практически не расследует факты гендерного насилия, насилия по отношению к ЛГБТ и случаи антисемитизма.

Серьёзные нарушения прав человека, такие как внесудебные казни, ограничение передвижения и ограничение свободы печати были выявлены в подконтрольных пророссийским сепаратистам регионах Донбасса и в аннексированном Крыму.