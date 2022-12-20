Неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве 

Неизвестные в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве, соответствующее видео появилось во вторник в различных телеграм-каналах.

На кадрах видно, что нападавших было около двадцати, все они мужского пола и крепкого телосложения. Судя по опубликованному ролику, здание посольства не пострадало - нападавшие смогли лишь перекинуть кувалды через забор.

В ноябре в телеграм-каналах, связанных с российской частной военной компанией «Вагнер», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что «это не наше дело».

Позже в СМИ появились свидетельства еще нескольких подобных казней.

В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией и внести ее в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.