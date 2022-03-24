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Несколько бойцов Росгвардии не поехали в Украину и были уволены
12 бойцов Росгвардии из Краснодара в конце февраля отказались ехать в Украину по приказу командира. Впоследствии в отношении них провели проверку и уволили. Росгвардейцы обратились с иском в суд о восстановлении на работе.
Об этом сообщил в четверг адвокат правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он написал в Telegram, что 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда «о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины». При этом отмечается, что с 6 февраля этот отряд ОМОН находился в аннексированном Крыму, куда был направлен на учения «Заслон 2022».
Поступивший приказ бойцы Росгвардии посчитали незаконным. Ни у одного из них с собой не было загранпаспорта. «О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал», – пишет Павел Чиков.
Он отмечает, что интересы истцов в суде представляет адвокат Михаил Беньяш.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
Другие новости дня
США ввели санкции против депутатов Госдумы и неё самой
Соединённые Штаты в четверг ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.
В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России и сама Госдума как учреждение.
Также в списке, помимо прочих, глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц, сообщил президент США Джо Байден.
Санкции предусматривают заморозку активов, а для физических лиц - запрет на въезд в США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с включёнными в санкционные списки.
Также, по сообщению министерства финансов США, предметом санкций могут стать транзакции с участием золотых запасов российского Центробанка. Ранее США и другие страны Запада заморозили часть валютных резервов Банка России.
Ранее о новых санкциях объявила Великобритания. В санкционный список попали Герман Греф, Олег Тиньков, Альфа-Банк, РЖД и другие лица и предприятия. Ожидается, что по итогам саммита "группы семи" (G7) в четверг будет принято решение о новом международном механизме по борьбе с попытками обхода санкций.
Всего с момента вторжения 24 февраля США и их союзники ввели в действие несколько пакетов экономических и персональных санкций. Россия продолжает боевые действия против Украины.
Тбилисские «Трубы» продали с седьмой попытки
В Тбилиси с седьмого раза удалось продать самое экстравагантное сооружение в городе – «трубы» на территории центрального парка Рике, пишет агентство «Новости-Грузия».
Над проектом шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. В «трубах» должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Здания из стекла и бетона, облицованные нержавеющей сталью, напоминают перископ, который, по идее архитекторов, объединяет современный стиль парка Рике и историческую часть Тбилиси. Однако законченное строение так никогда и не было использовано по назначению.
В итоге «трубы» в парке Рике решено было продать. Правительство выручило за них 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3, 2 млн долларов), сообщает Национальное агентство госимущества.
Агентство BM.ge сообщает, что «Трубы» приобрела компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Её менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.
Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).
При этом оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в срок не более чем в два месяца после завершения электронного аукциона.
Согласно инвестиционным условиям, на территории будет организован музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года — тогда объект оценивался в 95 миллионов лари (почти 32 млн долларов). В шестой раз, 22 февраля 2022 года цена «труб» снизилась до 10 миллионов лари.
Валерий Кварчия: закон о восстановлении абхазской национальности отменили в нарушение регламента
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что внеочередное заседание сессии, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», прошли с нарушением регламента. Речь идет о т.н. законе о восстановлении абхазской национальности.
«22 марта в девять вечера, в парламенте, в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера парламента произошел опасный прецедент – попытка созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было решено вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки к закону «Об актах гражданского состояния», принятые большинством депутатов парламента на заседании сессии 21 марта», – сказал Валерий Кварчия.
По его словам, внеочередное заседание парламента может состояться по предложению президента, по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению самого спикера.
«Абсолютно ничего такого не было. Нарушен пункт 1 статьи 16, согласно которому спикер ведет заседание парламента. Пункт 2, по которому спикер ведает внутренним распорядком работы аарламента, также не был принят во внимание. Так называемое внеочередное заседание провел заместитель спикера парламента Михаил Сангулия, хотя по статье 17 регламента, заместители спикера ведут заседания по поручению спикера парламента. Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», – заявил Кварчия.
Отметим, что именно он в прошлом году выступил с законодательной инициативой, предусматривающей возможность «восстановления абхазской национальности».
Объясняя необходимость законодательных изменений, Кварчия сегодня указал, что большое количество представителей абхазской диаспоры проживает на территории других государств (Турция, Сирия и Иордания). Кроме того, спикер парламента говорит о «грузинизации Абхазии в советский период». Кварчия считает, что потомки всех этих людей должны иметь право восстановить свою абхазскую фамилию и национальность.
О том, что депутаты отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, накануне сообщили в организации ветеранов «Аруаа». В «Аруаа» планировали провести митинг на сухумской площади Свободы, но отменили его.
НАТО продолжит поддержку Украины, но не отправит туда войска
Лидеры государств НАТО на саммите в Брюсселе в четверг договорились укрепить безопасность стран-членов Североатлантического союза в Центральной и Восточной Европе перед лицом российской агрессии против Украины. В частности в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии будут размещены новые боевые группы НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, в частности поставками оружия и оборудования. Он также предупредил Россию о последствиях возможного использования химического оружия или любого другого оружия массового поражения.
При этом глава НАТО заявил, что союзники по-прежнему выступают против дальнейшей эскалации конфликта, не будут направлять в Украину войска или вводить бесполётную зону. Он подчеркнул, что это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Ранее Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите активно не обсуждалось.
На прямой вопрос о том, получит ли Украина от Североатлантического союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент Владимир Зеленский, Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали.
В заявлении лидеров НАТО говорится об осуждении российской агрессии против Украины, в нём также содержится призыв немедленно остановить боевые действия и вывести войска с украинской территории. "Украинцы вдохновили мир своим героическим сопротивлением против жестокой захватнической войны со стороны России", - говорится в заявлении. В нём также говорится о возможных военных преступлениях, совершённых в Украине.
"Решение президента Путина напасть на Украину - стратегическая ошибка с серьёзными последствиями для самой России и её народа", - подчёркивают лидеры НАТО.
Ранее было объявлено, что в связи с вооружённым конфликтом в Украине мандат Столтенберга на посту генсекретаря НАТО будет продлён на год, до осени 2023 года.
В Брюсселе в четверг пройдут также саммиты ЕС и "группы семи", на которых также будет обсуждаться российское вторжение в Украину, включая возможные санкции.
НАТО будет наращивать помощь странам-партнерам альянса – заявление
Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе решили наращивать помощь партнерам Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что в этом контексте НАТО может оказать поддержку Грузии, а также Боснии и Герцеговине.
«Мы оказываем индивидуальную поддержку партнерам, пострадавшим от российских угроз и вмешательства, и будем наращивать нашу помощь, чтобы помочь им противостоять злонамеренному влиянию России и укрепить их устойчивость, основываясь на запросах наших партнеров и наших давних партнерских программах. В апреле министры иностранных дел рассмотрят конкретные предложения по усилению нашей поддержки этим партнерам», – сказано в заявлении по итогам саммита.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «жестокое вторжение в Украину только подчеркивает необходимость оказания поддержки Грузии».
Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года
Лидеры стран НАТО в ходе саммита договорились о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генсека альянса: он останется в должности до 30 сентября 2023 года, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита.
«Лидеры стран НАТО договорились сегодня, 24 марта 2022 года, продлить мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, до 30 сентября 2023 года», – отмечается в нем.
Мандат Столтенберга истекал 30 сентября 2022 года. После этого он должен был возглавить Центробанк Норвегии.
Формального процесса выбора генерального секретаря альянса не существует, и традиционно члены НАТО решают между собой, кто станет его новым руководителем.
Столтенберг сменил Андерса Фога Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, после чего в 2018 году он был переизбран еще на четыре года, напоминает «Интерфакс».
Власти Мариуполя сообщают, что российские военные насильно вывозят тысячи жителей города в «фильтрационные лагеря» в России
Власти Мариуполя сообщают, что российские военные насильно вывозят тысячи жителей города в "фильтрационные лагеря" в России. По информации мариупольского горсовета в основном вывозят жителей Левобережного района города (это восточные части Мариуполя).
"Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе", – говорится в сообщении.
Людей "в ультимативной форме" принуждают садиться в автобусы, отбирают паспорт и другие украинские документы, а затем отвозят в "фильтрационные лагеря", откуда распределяют в разные регионы России, утверждают городские власти. Всего в Россию, по сообщению горсовета, вывезены уже около 6 тысяч человек.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в тот же день заявило, что у них есть информация о создании фильтрационного лагеря в Докучаевске в Донецкой области (эта территория находится под контролем пророссийских сепаратистов). Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы, утверждают представители украинского Минобороны, а людьми в лагере "работают" сотрудники ФСБ РФ. Далее людей из лагеря, по данным ведомства, переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край, а затем – в экономически депрессивные районы РФ.
"В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто соглашается, получают документы, которые запрещают выезд из российских регионов в течение двух лет", – говорится в сообщении Минобороны Украины. Независимым образом эту информацию пока подтвердить не удалось.
Мариуполь, украинский город на азовском побережье, уже несколько недель находится в блокаде. Постоянные бомбардировки привели к масштабным разрушениям, не работает связь, тепло, электричество, наблюдается недостаток продовольствия. В городе гуманитарная катастрофа.
Захват Мариуполя означал бы для российской армии блокировку побережья Азовского моря и соединение военных сил на востоке Украины с войсками из Крыма – создание "сухопутного коридора".
Украинские власти пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей в более безопасные части Украины, но при прохождении этих коридоров люди подвергаются постоянным обстрелам.
Российские военные объявили, что в одностороннем порядке открывают гуманитарный коридор в РФ. Государственные СМИ показывают людей, которых они называют беженцами из Мариуполя: на этих кадрах, как правило, люди рассказывают о якобы зверствах украинских военных. Люди, уехавшие в другие области Украины, а также журналисты, работавшие там, подобных данных не приводят.
Спикер парламента Грузии исключил военный путь решения проблемы оккупации
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «опасными» разговоры о появлении «окна возможностей» для Тбилиси в связи с войной в Украине.
«Хочу ещё раз подчеркнуть, что политика грузинского государства полностью основана на мире, здесь абсолютно недопустимы какие-либо разговоры о решении вопроса оккупации военным путём. Мы говорим о наших братьях и сестрах, осетинах и абхазах, с которыми на протяжении многих лет пытаемся восстановить доверительные отношения», – заявил Папуашвили в эфире Palitra News.
Как сообщалось ранее, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне событий в Украине прогнозирует начало «реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав Грузии». Он говорит, что точно знает, как вернуть территории в состав «свободного грузинского государства».
Антивоенный комитет призвал НАТО ввести бесполётную зону над Украиной
Российские политики и общественные деятели, создавшие после российского вторжения в Украину российский Антивоенный комитет, обратились к странам Запада с призывом установить бесполётную зону в воздушном пространстве Украины.
В письме, который подписали 17 известных россиян, большая часть которых находится в эмиграции, призыв связан с необходимостью "принятия самых срочных мер по предотвращению дальнейшей гибели гражданского населения" Украины. Как утверждается в документе, за месяц войны России против Украины погибли "тысячи людей, включая женщин, стариков и детей", многие города подвергаются "массированным авиационным бомбардировкам и ракетным обстрелам". Отмечено, что "введённые международным сообществом санкции не смогли заставить Путина прекратить войну", поэтому необходимы иные решительные шаги.
Среди подписавших письмо - Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Юлия Латынина, Любовь Соболь, Михаил Ходорковский, Виктор Шендерович. Речь идёт о российских оппозиционных политиках и общественных деятелях.
С просьбами о введении бесполётной зоны постоянно обращается к НАТО руководство Украины.
В письме российского Антивоенного комитета не говорится, как именно его авторы представляют себе введение бесполётной зоны над Украиной. Представители стран НАТО, включая США и Германию, ранее неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность введения такой зоны силами НАТО, поскольку это будет подразумевать необходимость сбивать российские самолёты и ракеты, что может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Также неясно, насколько возможно технически "закрыть небо" над всей территорией Украины. Вместо этого, страны Запада заявляют о готовности увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны.
Российские власти утверждают, что военные в Украине не наносят ударов по гражданским объектам и стараются избежать гибели мирных жителей. Многочисленные свидетельства разрушения жилых домов и других гражданских целей и гибели людей в Москве или не комментируют, или же возлагают ответственность за жертвы и разрушения на украинскую сторону, которая якобы прикрывается мирными жителями как живым щитом.
Компания ENKA официально расторгла контракт с правительством Грузии
Турецкая компания ENKA Renewables LLC официально расторгла свой контракт с правительством Грузии, сообщается в опубликованном ENKA Insaat финансовом отчете за 2021 год.
В сообщении отмечается, что инвестиционное соглашение ENKA Renewables с правительством Грузии, которое в контракте представляет АО «Фонд развития энергетики Грузии», относительно разработки, строительства, владения и эксплуатации Намахвани ГЭС (Namakhvan JSC), официально расторгнуто.
В отчете поясняется, что разрыв произошел из-за невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорных обстоятельств, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также в отчете указано, что компания списала техническое оборудование, приобретенное для строительства ГЭС в Грузии, а также недвижимость и установки на сумму в 40,4 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года. Списание объясняется невозможностью использования.
Еще в сентябре 2021 года ENKA поставила власти Грузии в известность, что через месяц расторгнет контракт о строительстве на западе страны Намахвани ГЭС. В январе в Грузии закрылись офисы компании.
В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, Грузия получила бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. Для строительства Намахвани ГЭС ENKA планировала инвестировать в Грузию 800 млн долларов.
Строительство ГЭС вызвало протест среди тысяч жителей Грузии. Волна акций, организованных гражданскими активистами, назвавшими себя «Защитниками Рионского ущелья», началась весной 2021 на западе страны и дошла до Тбилиси. Позже масштабы протеста значительно уменьшились, а его лидеры подверглись критике. Однако несколько десятков человек до сих пор не покидают палатки на территории, где предполагали строить плотину.
Кремль прокомментировал исчезновение министра обороны Шойгу из публичного пространства
Кремль прокомментировал исчезновение министра обороны Сергея Шойгу из публичного пространства. На пропажу чиновника 22 марта обратил внимание в твиттере журналист Дмитрий Трещанин. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что "сейчас не время для медийной активности".
Последний раз глава Минобороны появлялся в новостях 11 марта, написало 23 марта издание "Агентство". Через неделю на Первом канале появился сюжет с его участием, но там использовалась запись от 11 марта. В этот же день выходила последняя новость с ним на сайте министерства обороны. До исчезновения Шойгу появлялся в прессе несколько раз в день, утверждает "Агентство".
Анонимный знакомый министра заявил "Агентству", что в окружении чиновника обсуждают, что у того проблемы с сердцем.
Песков заявил, что 24 марта Шойгу участвовал в заседании Совета безопасности. Позднее было выложено видео, на котором Шойгу говорит с Путиным по конференц-связи. Журналист Михаил Зеленский заметил, что для показа этого фрагмента совещания был прерван эфир канала Россия-24.
Резкое сокращение публичной деятельности 66-летнего министра обороны совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Последним крупным успехом для неё стал захват Херсона 2 марта. С тех пор линия фронта практически не изменилась, при этом независимые источники подтверждают значительные потери россиян.
Зеленский: «НАТО могла бы дать Украине 1% своих танков и самолётов»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
По словам Зеленского, за месяц сопротивления российскому вторжению Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности , несмотря на большие жертвы. При этом он пожаловался на то, что в глазах Запада Украина до сих пор "в серой зоне", между Западом и Россией. Зеленский призвал страны НАТО сделать ясный выбор и оказать Украине помощь - в качестве примера он привёл возможность поставить стране 1 процент имеющихся у НАТО самолётов и танков. Он также повторил призыв ввести над Украиной бесполётную зону (то есть начать сбивать российские ракеты и самолёты).
Страны НАТО ранее заявляли, что бесполётная зона не будет введена, а военнослужащие НАТО не будут отправлены в Украину. В то же время, большинство государств союза ведут поставки Украине оружия, в частности противовоздушных и противотанковых систем.
Выступая в преддверии саммита, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал предположение, что в четверг НАТО, по всей вероятности, примет решение о наращивании вооруженных сил на своем восточном фланге.
Помимо саммита НАТО, в котором принимают участие лидеры государств союза, включая президента США Джо Байдена, в Брюсселе сегодня пройдёт и саммит ЕС, а также встреча лидеров "группы семи" (G7). По словам Зеленского, эти саммиты покажут, "кто наш друг, кто партнёр, а кто продал нас и предал". Украинские официальные лица ранее критиковали слишком умеренную, по их мнению, позицию ряда стран НАТО и ЕС, включая Германию и в особенности Венгрию.
Бидзина Иванишвили выиграл иск против Credit Suisse и получит более $500 млн
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse и получит от него более 500 млн долларов.
Решение принял суд на Бермудских островах, сообщает издание The Financial Times. Информацию подтвердили и в швейцарском банке.
В нем добавили, что предварительно создали резервный фонд «по данному вопросу». В январе стало известно, что Credit Suisse выделил 469 млн долларов.
«Мы рассмотрим, потребуются ли какие-либо дополнительные резервы, в рамках отчета за первый квартал, который должен быть опубликован 27 апреля 2022 года», – сказано в заявлении банка.
Бидзина Иванишвили отказался комментировать исход судебного разбирательства, суд на Бермудских островах пока не ответил на запрос о комментарии, пишет The Financial Times.
Ранее сообщалось, что Иванишвили также судится с банком в Сингапуре и Новой Зеландии, общая сумма исков составляет около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Процесс на Бермудских островах – ключевой, потому что он может создать прецедент для процессов в Сингапуре и Новой Зеландии, ранее отмечал Bloomberg. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
Британия ввела санкции против Грефа, Тинькова и «Альфа-Банка»
Великобритания в четверг расширила санкционный список в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. В новом списке 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.
Среди попавших под санкции - глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приёмная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалёва, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.
В списке юридических лиц - "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Алроса", РЖД, "Совкомфлот". В нём также несколько компаний из Беларуси.
Ожидается, что сегодня о новых санкциях в отношении России объявят и США. В Брюсселе проходят саммиты НАТО, ЕС и "группы семи", на которых может быть объявлено о новых мерах в связи с вторжением в Украину, которое началось ровно месяц назад.
Британия занимает жёсткую позицию по отношению к действиям России, обвиняя её в бомбардировках гражданских объектов и мирных жителей в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что российский президент Владимир Путин "пересёк красную черту варварства". Он призвал к скоординированному ужесточению западных санкций.
Сейм Польши назвал Владимира Путина военным преступником
Нижняя палата польского парламента, Сейм, в своей резолюции назвала Владимира Путина военным преступником. Документ был принят в упрощённом порядке голосования в среду, 23 марта.
В резолюции говорится, что Владимир Путин является военным преступником на основе "общедоступных доказательств". У польского парламента нет судебной власти, он не может выносить решения, как это сделал бы суд.
Сейм заявил, что на территории Украины происходят акты насилия, военные преступления, преступления человечности, систематические нарушения прав человека и геноцид. Ответственность за это возлагается на российскую армию, её военачальников и Путина, которому они подчиняются.
- Ранее несколько стран Евросоюза начали расследование возможных военных преступлений на территории Украины. Российскую армию обвиняют, в частности, в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Военные заявляют, что не делают этого, а в случаях, когда атака всё-таки совершена, в гражданском объекте или у него находились позиции украинской армии.
- 17 марта военным преступником Путина назвал президент США Джо Байден. В Кремле в ответ заявили, что считают непростительной такую риторику от главы государсттва, "от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
ЕСПЧ признал неприемлемыми иски югоосетинских жителей против Грузии – Брегадзе
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 370 индивидуальных жалоб жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия против правительства Грузии по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом сообщил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
«Страсбургский суд учел аргументы грузинской стороны, что во время войны Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации и вооруженные силы Грузии не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилегающей территорией», – сказал Брегадзе.
В октябре прошлого года также сообщалось, что ЕСПЧ отклонил заявления югоосетинских жителей на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- 11 марта текущего года стало известно, что главный прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court, ICC) Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Все трое – югоосетинские экс-чиновники.
- Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что не будут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС). Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике прокурора Международного уголовного суда и отметила, что Россия не обязана сотрудничать с судом, так как не является участником Римского статута.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе прошлого года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства.
Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией армии
Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Уточняется, что Кречетова провела одиночный пикет с плакатом, "привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров". "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным Силам Российской Федерации", – говорится в протоколе об административном правонарушении.
В Тюмени сегодня задержан местный житель Юрий Рябцев, который вышел в олиночный пикет к зданию думы Тюменской области с плакатом "Я за мир". Его обвинили в дискредитации вооруженных сил России, передает корресподент Сибирь.Реалии.
По словам активиста, он не простоял и десяти минут, когда его задержали полицейские,доставили в отделение и составили протокол.
Рябцев сообщил, что намеренно вышел на пикет с нейтральным лозунгом, "чтобы показать страх режима даже перед нейтральными высказываниями народа". "Насильно мил не будешь. Россияне ненавидят своих правителей за их поступки и лицемерие. Гражданская война - беда для народа. Совесть одна. И каждому придется сделать свой выбор", - сказал тюменский активист.
4 марта Владимир Путин подписал указ о введении административной ответственности за дискредитацию армии. Максимальное наказание по этой статье – штраф в 500 тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических организаций штрафы в несколько раз выше.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- За время антивоенных протестов в российских городах были задержаны более 13 тысяч участников акций.
Мединский: на кону сейчас само существование России
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждает, что сейчас "на кону" находится "само существование России как русской цивилизации". Такое мнение Мединский - бывший министр культуры и автор ряда книг по истории - высказал в четверг на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве.
Мединский добавил, что коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со Смутным временем, кануном февраля 1917 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом, события которого Мединский связал с распадом СССР. Что такое "русская цивилизация" и что именно делает Запад для её уничтожения, он не пояснил.
Сегодня исполнился месяц с начала российского вооружённого вторжения в Украину, которое Кремль называет специальной военной операцией. За прошедший месяц страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, подчёркивая, что их цель - остановить войну.
Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против неё с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях в интервью CNN подтвердил, что такая возможность существует в случае "экзистенциальной угрозы" для России. Ещё в конце февраля президент Владимир Путин распорядился привести стратегические силы в особый режим несения службы. США и их союзники по-прежнему считают маловероятным применение Россией ядерного оружия, но предостерегают её от "безответственной ядерной риторики". Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что она никогда не сможет выиграть ядерную войну" - добавив, что любое применение Россией биологического или химического оружия в Украине будет иметь "далеко идущие последствия".
New York Times в среду сообщила о создании в США рабочей группы по подготовке возможных ответов на гипотетическое применение Россией в ходе конфликта в Украине тактического ядерного, химического или биологического оружия.
Латвия запретила въезд 25 россиянам. В списке – Никита Михалков и Тина Канделаки
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в список лиц, которым запрещён въезд в страну, 25 российских деятелей культуры. Об этом сообщает портал LSM.lv (Латвийские общественные СМИ).
В черный список были внесены телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, танцовщик Сергей Полунин, артисты Полина Гагарина, Наталия Подольская, Николай Расторгуев, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие.
В МИД Латвии пояснили, что указанные в списке деятели культуры и журналисты поддержали проведение Россией так называемой специальной военной операции на территории Украины.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику артистам, выступившим на провластном митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.
Вторжение в Украину подчеркивает необходимость поддержки Грузии – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами подтвердил, что лидеры стран Североатлантического альянса на сегодняшнем саммите обсудят необходимость оказания помощи не только Украине, но и другим странам, которым угрожает Россия.
«Я ожидаю, что союзники на сегодняшней встрече выразят свою поддержку партнерам, которые находятся под давлением России, включая, конечно, Грузию. Грузия имеет право выбирать свой путь. Союзники по НАТО на протяжении многих лет оказывали поддержку Грузии, помогая ей проводить реформы, модернизировать институты обороны и безопасности. А жестокое вторжение в Украину только подчеркивает необходимость оказания поддержки Грузии», – сказал Столтенберг.
Через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сегодня в Брюсселе пройдут сразу три саммита: НАТО, «большой семерки» (G7) и Евросоюза. Во всех трех примет участие президент США Джо Байден, а президент Украины Владимир Зеленский подключится по видеосвязи.
Украина заявила о потоплении большого десантного корабля России
Генштаб украинской армии заявил 24 марта марта о потоплении российского большого десантного корабля "Орск" в порту Бердянска. Корабль доставил в город военную технику, сообщали 3 дня назад российские государственные СМИ. В социальных сетях распростираются фото- и видеосвидетельства крупного пожара на месте его предполагаемой швартовки.
"Орск" — корабль Черноморского флота проекта 1171, он был спущен на воду в 1968 году. Его штатный экипаж — 55 человек, утверждается в открытых источниках, он может нести от 313 до 440 человек десанта.
Запорожская областная администрация сообщила, что корабль был атакован в 7 утра. Утверждается, что повреждены ещё два корабля в порту, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов.
О числе пострадавших не сообщается, Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. Какие корабли могли пострадать рядом с Орском— так же неизвестно.
Неизвестно и как была совершена атака. Телеканал российского министерства обороны "Звезда" сообщал, что разгрузка "Орска" происходила портовыми кранами в Бердянске. Утверждалось, что порт регулярно атакуется украинскими тактическими ракетами "Точка-У".
- В четверг Генштаб Украины заявил, что за месяц военной операции Россия потеряла 15 800 человек убитыми и раненными, 530 танков, 1597 бронированных машин, 108 самолётов, 124 вертолёта и сотни единиц другой техники.
- Потери украинской стороны, по российской оценке, неделю назад составляли около 24 тысяч человек. Москва заявляет об уничтожении 1564 единиц бронированной техники украинцев, 184 единиц авиатехники (вероятно, с учётом тяжёлых беспилотников).
- Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои, во многих случаях информация о потерях не находила независимого подтверждения.
Росавиация вновь продлила запрет на полёты в аэропорты юга России
Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Запрет, введенный 24 февраля в связи с началом российской военной операции в Украине, теперь будет действовать до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.
Закрытыми до начала следующего месяца останутся аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, говорится в пресс-релизе Росавиации.
Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на территории Украины. Позднее они несколько раз продлевались.
Запад в ответ на вторжение в Украину ввел пакет жестких санкций, в рамках которых Евросоюз (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.
Президент США начал визит в Европу для встречи с союзниками по НАТО
Президент США в среду, 23 марта, начал визит в Европу. Джо Байден намерен обсудить с союзниками по НАТО дальнейшие действия в ответ на российскую агрессию в отношении Украины.
Президент уже прибыл в Брюссель. На 24 марта там запланирован экстренный саммит НАТО, посвященный вопросам вокруг российского вторжения.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам внеочередного саммита НАТО по видеосвязи.
Байден также примет участие во встрече "Большой семерки" и саммите Европейского союза.
В пятницу президент США отправится в Варшаву. 26 марта он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны намерены обсудить военную и гуманитарную помощь Украине.
Как отметил Белый дом, одной из главных задач президента США в ходе поездки станет укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и стран "Группы семи" на фоне кризиса вокруг Украины.
В рамках подготовки визита госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Блинкен в ходе разговора подчеркнул "необходимость сильного и единого трансатлантического ответа" на действия России.
Между тем советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России. Салливан уточнил, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также ужесточит существующие ограничения, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой. Салливан отверг сообщения о том, что США пытаются добиться смены руководства России на фоне санкционного давления.
Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон и Брюссель "продолжат работу с целью изоляции России на международной арене".
США заявили о совершении Россией военных преступлений в Украине
В среду Соединенные Штаты впервые формально заявили о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, совершили военные преступления.
В заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что "существуют многочисленные заслуживающие доверия сообщения как о неизбирательных атаках и атаках, направленных против гражданского населения, так и других злодеяних". Согласно заявлению, российские войска уничтожили жилые дома, больницы, школы, торговые центры, машины "скорой помощи" в результате чего были убиты и ранены тысячи мирных жителей.
Специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак подчеркнула, что США собирают информацию о возможных военных преступлениях на территории Украины и эти данные будут переданы международным организациям и иностранным государствам. Окончательное решение об индивидуальной ответственности будут приниматься судами, заявила Бет ван Шаак. По ее словам, в соответствии с международным правом и законодательствами разных стран, ответственность за совершение преступлений могут нести люди в высшем командовании
Ни США. ни Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, созданного специально для рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Однако, как говорят эксперты, российские официальные лица могут стать объектом уголовного преследования в судах таких стран, как Испания и Германия, чьи законодательства предусматривают наказания за подобные преступления вне зависимости от того, где они совершены. Американские суды также могут рассматривать дела о военных преступлениях в других странах, если жертвами этих преступлений стали американские граждане. В среду американские законодатели обратились к генеральному США Меррику Гарленду с призывом начать расследование по фактам гибели в Украине двух американских граждан журналиста Брента Рено и Джимми Хилла, который был убит, находясь в очереди за хлебом.
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