Несколько бойцов Росгвардии не поехали в Украину и были уволены

12 бойцов Росгвардии из Краснодара в конце февраля отказались ехать в Украину по приказу командира. Впоследствии в отношении них провели проверку и уволили. Росгвардейцы обратились с иском в суд о восстановлении на работе.

Об этом сообщил в четверг адвокат правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он написал в Telegram, что 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда «о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины». При этом отмечается, что с 6 февраля этот отряд ОМОН находился в аннексированном Крыму, куда был направлен на учения «Заслон 2022».

Поступивший приказ бойцы Росгвардии посчитали незаконным. Ни у одного из них с собой не было загранпаспорта. «О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал», – пишет Павел Чиков.

Он отмечает, что интересы истцов в суде представляет адвокат Михаил Беньяш.