Нетаньяху отверг идею создания Палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возражает против создания независимого Палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и донёс эту позицию до Соединённых Штатов. Об этом он сказал на пресс-конференции вечером в четверг.

США, как и большинство стран мира, поддерживают идею создания Палестинского государства, которое гарантировало бы безопасность Израилю. Это предусмотрено резолюциями ООН. Как правило, предпогагаемой будущей территорией этого государства называют Западный берег реки Иордан и сектор Газа, а также Восточный Иерусалим. Сектор Газа более 15 лет был под контролем радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), с которой Израиль сейчас ведёт войну. Западный берег частично под управлением признанной как Израилем, так и международным сообществом Палестинской автономии, частично - израильской администрации. Иерусалим Израиль считает своей нераздельной столицей.

По словам Нетаньяху, даже в случае полной победы над ХАМАС Израиль должен будет сохранять контроль над сектором Газа и Западным берегом в целях безопасности, а это «противоречит идее палестинского суверенитета». «Что делать? Я сказал об этом американским друзьям, и также остановил попытки заставить нас принять реалии, которые повредят нашей безопасности», – сказал израильский премьер.

Би-би-си отмечает, что международное давление на Израиль с целью поисков путей разрешения палестинской проблемы после завершения войны в Газе растёт. Представители ряда стран Запада отмечали, что поддерживают лишение ХАМАС контроля над Газой, но при этом против того, чтобы контроль перешёл к Израилю на неопределённый срок. США выступали за то, чтобы Газой управляла «обновлённая Палестинская администрация», что могло бы стать шагом к созданию Палестинского государства.

Советник по национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя слова Нетаньяху, отметил, что у США и Израиля «вполне очевидно» есть разногласия.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, убив более 1000 человек и захватив более 200 в заложники (около 130 всё ещё удерживаются в заложниках). В результате ответных ударов Израиля по сектору Газа и наземной операции были убиты, по последним данным палестинской стороны, более 23 тысяч человек. Многие страны мира осудили Израиль, обвинив его в неизбирательном применении силы. США подчёркивают право Израиля на самооборону, призывая при этом к осторожности и пропорциональности при ведении боевых действий. В последнее время в самом Израиле всё чаще звучит критика в адрес Нетаньяху, которого обвиняют в отсутствии стратегии освобождения заложников и реалистичных планов послевоенного обустройства Газы.