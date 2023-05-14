Нетаньяху подвел итоги операции против «Исламского джихада»

Силы безопасности Израиля в ходе операции в секторе Газа за последние дни ликвидировали все высшее руководство радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» на этой территории, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Комментарий премьер-министра на заседании израильского кабинета в Иерусалиме приводит, в частности, издание Times of Israel.

По словам Нетаньяху, в ходе операции армия обороны Израиля и сотрудники службы безопасности «Шабак» уничтожили 17 центров командования «Исламского джихада», нанесли удары по складам ракет, вывели из строя противотанковые расчеты. Также он отметил, что были убиты «десятки террористов». Палестинцы ранее подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада».

Это первое заявление Биньямина Нетаньяху с тех пор, как в субботу вечером вступило достигнутое при посредничестве Египта соглашение о прекращении огня после пяти дней вооруженного противостояния.

В целом, как отмечается, договоренности о режиме тишины соблюдаются. Израиль в воскресенье возобновил работу контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором. Ближе к вечеру поступила информация, что на юге Израиля начали звучать сирены после выпущенной с палестинской территории ракеты. Позднее боевики назвали запуск «технической ошибкой». Израильские военные заявили, что открывали ответный огонь из танков, которым поразили два поста, принадлежащих правящей в секторе Газа радикальной группировке ХАМАС. О пострадавших информации не поступала ни от одной из сторон.

По сообщениям военных, с 9 мая боевики «Исламского джихада» выпустили в сторону Израиля 1400 ракет и минометных снарядов. Жертвами ударов на израильской территории стали два человека, более 30 - были ранены.

Медицинские источники в секторе Газа утверждают, что в результате израильских ударов погибли 33 человек, в том числе шестеро детей.