Нетаньяху представил документ о принципах управления Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в четверг представил документ о принципах управления сектором Газа после завершения войны против радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС).

Как отмечает The Times of Israel, Нетаньяху впервые с начала боевых действий в октябре прошлого года представил кабинету министров формальные предложения по организации управления в Газе. Ранее премьер высказывался о своём видении этого вопроса, однако эти высказывания не носили характер официального документа.

Документ исходит из того, что Израиль одержит победу и установит контроль над территорией сектора. При этом он предусматривает, что израильские власти не будут осуществлять прямое управление в Газе, которая последние более чем 15 лет была под контролем ХАМАС. По мнению Нетаньяху, управлять сектором должны палестинские официальные лица, однако «не связанные со странами и структурами, поддерживающими терроризм». Неясно, включает ли эта формулировка, например, Палестинскую автономию, под контролем которой находится часть территорий Западного берега реки Иордан. Ранее Нетаньяху заявлял, что, чтобы получить возможность управлять Газой, Палестинская автономия должна быть реформирована.

Также документ предусматривает, что Армия обороны Израиля в среднесрочной перспективе будет иметь силовой контроль над Газой, а также что на границе Израиля и сектора будет создана буферная зона - эту идею ранее отвергли многие страны, в том числе и союзники Израиля, включая США. Также Израиль возьмёт на себя контроль южной границы сектора. Газа также должна быть демилитаризована, а её образовательные и иные гражданские учреждения пройти процессом «дерадикализации».

Комментаторы отмечают, что план вряд ли будет пользоваться международной поддержкой. Ряд его положений противоречит позиции США, которые, признавая необходимость лишения ХАМАС власти в Газе, настаивают на создании независимого Палестинского государства, структуры которого и управляли бы в будущем сектором.