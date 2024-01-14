Нетаньяху связал завершение войны с ХАМАС с контролем над границей

Израиль не сможет завершить войну с группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и странах Евросоюза, если не будет контролировать границу сектора Газа с Египтом. Это единственный способ демилитаризации региона. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

По словам премьера, можно уничтожить ХАМАС, но через незащищенную границу в Газу вновь будут приходить джихадисты и поступать оружие.

Вчера издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль проинформировал Египет о планах взять под контроль так называемый Филадельфийский коридор - 14-километровую границу между сектором Газа и Египтом. По данным газеты, окончательное решение еще не принято и во многом зависит от переговоров с Каиром.

Ранее египетские власти предостерегали Израиль от военных операций в коридоре.

Сегодня, 14 января, исполнилось ровно 100 дней с нападения на юг Израиля группировки ХАМАС. 7 октября прошлого года от рук джихадистов погибли более 1200 человек. Более 200 человек, включая детей, были захвачены в заложники и увезены в сектор Газа. Освобождены из них 105. В заложниках, по последним данным израильских властей, по-прежнему остаются 136 человек. Об их судьбе неизвестно.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, из-за израильских атак в секторе погибли более 23 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим цифрам нет.

11 января в Международном суде ООН начались слушания по обвинению Израиля в геноциде. Иск подан в декабре представителями Южно-Африканской Республики. ЮАР стремится доказать, что действия Израиля выходят за рамки самообороны и носят признаки геноцида. В частности, истцы отмечают большое число погибших палестинцев, принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия, ограничение рождаемости из-за осады больниц. ЮАР намерена добиваться от суда принятия обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия.

Израиль все обвинения в свой адрес отвергает. Израильская армия утверждает, что ХАМАС размещает объекты своей инфраструктуры среди жилых и гражданских построек и использует население Газы как живой щит.