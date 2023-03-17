США направили в Черное море новый дрон – RQ-4 Global Hawk

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные Flightradar24.

В течение нескольких часов до этого БПЛА США кружил в воздушном пространстве Румынии, пишет сайт Крым.Реалии.

RQ-4 взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. За его передвижениями сейчас наблюдает более 25 тысяч человек.

CNN ранее писало, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного мора для осмотра места крушения MQ-9 Reaper и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.

14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем два российских истребителя Су-27 перехватили американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В результате инцидента США потеряли дрон, который упал в море.

16 марта США опубликовали видео перехвата российскими истребителями дрона в Черном море. На видеоролике видно, как два российских самолета Су-27 сбрасывают горючее, пролетая вблизи MQ-9 Reaper, очевидно, пытаясь ослепить дроновую камеру.

В Белом доме назвали действия России «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными» и заявили, что США продолжат летать над Черным морем, не предупреждая об этом Москву.

Минобороны России заявило, что не сбивало американский беспилотник над Черным морем. Российские военные утверждают, что «из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». При этом в российском ведомстве заявили, что американский беспилотник якобы летел «в направлении госграницы РФ». Его назвали «нарушителем».

Госдепартамент США вызвал посла России из-за инцидента с потерей американского дрона над Черным морем.