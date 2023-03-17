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США направили в Черное море новый дрон – RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные Flightradar24.
В течение нескольких часов до этого БПЛА США кружил в воздушном пространстве Румынии, пишет сайт Крым.Реалии.
RQ-4 взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. За его передвижениями сейчас наблюдает более 25 тысяч человек.
CNN ранее писало, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного мора для осмотра места крушения MQ-9 Reaper и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.
14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем два российских истребителя Су-27 перехватили американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В результате инцидента США потеряли дрон, который упал в море.
16 марта США опубликовали видео перехвата российскими истребителями дрона в Черном море. На видеоролике видно, как два российских самолета Су-27 сбрасывают горючее, пролетая вблизи MQ-9 Reaper, очевидно, пытаясь ослепить дроновую камеру.
В Белом доме назвали действия России «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными» и заявили, что США продолжат летать над Черным морем, не предупреждая об этом Москву.
Минобороны России заявило, что не сбивало американский беспилотник над Черным морем. Российские военные утверждают, что «из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». При этом в российском ведомстве заявили, что американский беспилотник якобы летел «в направлении госграницы РФ». Его назвали «нарушителем».
Госдепартамент США вызвал посла России из-за инцидента с потерей американского дрона над Черным морем.
Другие новости дня
Смерть 12-летней девочки в Тбилиси – дело могут переквалифицировать
В тбилисском районе Диди Дигоми ночью была найдена мертвой 12-летняя девочка.
Анна Янушайтите не вернулась домой после прогулки с родственниками, после чего её начали искать. Спустя несколько часов тело подростка обнаружили примерно в 200 метрах от дома.
Как сообщила грузинская служба Радио Свобода, у девочки было легкое повреждение в области шеи, однако оно, по предварительной информации, было настолько незначительным, что не могло стать причиной смерти.
По одной из версий, распространенных в СМИ, девочка могла погибнуть вследствие асфиксии (удушье при глотании, при котором пища блокирует дыхательные пути).
Точную причину смерти подростка установит экспертиза.
В МВД Грузии сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Возможно, дело переквалифицируют после опубликования результатов экспертизы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси стали распространяться слухи о маньяке. В соцсетях делятся советом не выпускать детей на улицу одних по вечерам.
Глава МИД Великобритании призвал Россию покинуть территории Грузии
Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года. Об этом государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил в Тбилиси – на совместном с главой МИД Грузии брифинге.
«Полномасштабное вторжение России в Украину, полное игнорирование международного права для вас не удивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разлучает семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года», – заявил он.
Как пишет СОВА, Клеверли подчеркнул, что, как и в случае с украинцами, грузины имеют суверенное право решать будущее своей страны без вмешательства извне, «и мы это уважаем». По словам британского министра, именно поэтому Лондон поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси.
Глава Форин-офиса прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом вечером 16 марта. Он уже встретился с представителями гражданского сектора и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Клеверли посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Грузию с 2016 года. Незадолго до приезда министра в правительстве Соединенного Королевства сообщили, что в ходе визита Джеймс Клеверли объявит об увеличении финансовой помощи Грузии перед лицом российской угрозы.
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Правительство Словакии в пятницу одобрило безвозмездную передачу истребителей советского производства МиГ-29 Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер.
Словакия тем самым стала второй страной, которая официально подтвердила передачу Украине истребителей. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже в ближайшее время Киев получит 4 МиГ-29, бывших на вооружении этой страны.
Когда конкретно будут переданы самолёты, пока не уточняется. На вооружении у Словакии до сентября прошлого года было 11 самолётов советского производства, власти заявляли о готовности передать Украине 10, один будет отправлен в музей. Также Украине передадут 3 истребителя, снятых с вооружения раньше: по всей видимости, их используют на запчасти.
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны патрулируют самолёты ВВС соседней Чехии.
Кроме МиГ-29 Украина получил от Словакии также зенитно-ракетный комплекс «Куб».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители «напоминают попытки утилизации старой ненужной техники». По его словам, самолёты «подлежат уничтожению», а их поставка не изменит ход боевых действий.
Правительство Словакии активно поддерживает Украину в войне с Россией, ранее страна поставила Киеву советские зенитные ракетные комплексы ПВО С-300, гаубицы Zuzana 2 и другую военную технику. При этом правительство сейчас технически находится в отставке, на сентябрь назначены досрочные выборы и, по опросам, успеха могут добиться силы, настроенные на сворачивание поддержки Украине.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава направит Украине четыре боеготовных истребителя МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем.
Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии – 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учётом повреждённых или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.
- Украина просит о поставках боевых самолётов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолёты.
Оппозиция сорвала заседание югоосетинского парламента
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, назначенная на пятницу, сорвана из-за отсутствия кворума. В зале заседания из 34 депутатов присутствовало всего 17.
Как пишет агентство «Рес», на сессию без объяснения причин не явились депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа».
«Сегодня мы должны были обсудить важные для жизнедеятельности республики вопросы, но часть депутатов не пришли и не пояснили причину своего отсутствия», – сказал спикер парламента Алан Алборов.
Депутаты должны были обсудить поправки в госбюджет на 2023 год, касающиеся Инвестпрограммы, ратификацию соглашений югоосетинского парламента с Госдумой РФ и парламентом Республики Северная Осетия–Алания.
Спикер обратился к депутатам, блокирующим заседание, прийти и пояснить причину срыва сессии.
Напомним, что бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов в январе текущего года открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти. Бибилов в прошлом году проиграл во втором туре президентских выборов лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву.
Медведев пригрозил сенатору Грэму «авиапроисшествием»
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев в телеграм-канале выступил с непрямой угрозой американскому сенатору Линдси Грэму в связи с его высказываниями о возможности сбивать российские военные самолёты в случае угрозы американским объектам.
Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Как следует из опубликованного Пентагоном видео, беспилотник упал в результате воздействия российского истребителя Су-27. Американские официальные лица обвинили российских военных в непрофессиональных и агрессивных действиях, заявив при этом, что дрон вряд ли был сбит умышленно.
В Минобороны России подтвердили крушение беспилотника, но не контакт российского истребителя с ним. При этом министр обороны Сергей Шойгу в пятницу представил к госнаградам лётчиков Су-27, обосновав это тем, что они «предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником». Речь идёт о запретной зоне, введённой Россией над рядом районов Чёрного моря в связи с её военной кампанией против Украины.
Из поста Медведева следует, что он одобряет действия российских лётчиков. США он обвинил в том, что их воздушные аппараты не соблюдают установленные Россией над Чёрным морем запретные зоны.
«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», – написал Медведев. После этого он упомянул о высказываниях Грэма и добавил: «Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.
После инцидента с беспилотником сенатор-республиканец, известный жёсткой позицией по отношению к России, в эфире телеканала Fox News призвал предупредить Россию: «Если вы еще раз приблизитесь к еще одному объекту США, пролетающему над международными водами, ваш самолет будет сбит». По его словам, бывший президент США Рональд Рейган отдал бы приказ сбивать самолёты, если бы они угрожали летательным аппаратам США.
Прошлой весной внимание привлекло высказывание Грэма о том, что в рядах российских вооружённых сил должен найтись «полковник Штауффенберг», что можно трактовать как призыв к физическому устранению Владимира Путина – по аналогии с неудавшимся покушением на Адольфа Гитлера.
Власти США заявили, что американские беспилотники продолжат полёты над Чёрным морем и не будут соблюдать заявленные Россией в международном воздушном пространстве запретные зоны. Известно, что беспилотник той же модели после крушения уже летал в тот же район, в том числе чтобы наблюдать за поисками обломков упавшего в море дрона, который ведут российские военные. Между тем, CNN со ссылкой на источники пишет о том, что в Пентагоне решили провести дополнительный анализ затрат и выгод от полетов американских беспилотников над Чёрным морем. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией», — утверждает CNN.
Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта
Председатель КНР и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Об этом утром в пятницу сообщили пресс-служба Кремля и МИД Китая.
О том, что китайский лидер намерен приехать в Россию весной, ранее говорил президент России Владимир Путин. Точные даты визита названы только сегодня. Визит в сообщении Кремля назван государственным - это наивысший ранг официальных визитов.
Как говорится в сообщении Кремля, в ходе переговоров сторонв обсудят "вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". Запланирован также "обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также, как сказано в сообщении, состоится подписание важных двусторонних документов, каких именно, не уточняется.
МИД Китая заявил, что состоится "углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам", и назвал главной целью поездки укрепление двусторонних связей с Россией.
Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года и его первый зарубежный визит после избрания председателем КНР на третий срок. Путин приезжал в Китай на открытие Олимпиады в прошлом году незадолго до вторжения.
Ранее ряд западных СМИ писали о том, что Китай рассматривает возможность поставок в Россию вооружения, в частности беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Politico в пятницу сообщило, что китайские компании уже поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты; речь, однако, не идёт о широкомасштабных поставках. Госсекретарь США Энтони Блинкен в феврале предупреждал, что Пекин столкнётся с последствиями, если начнёт поставки оружия России. В Китае такие планы отрицали.
После переговоров высокопоставленного китайского представителя Ван И сначала с западными лидерами, а затем с Путиным в Москве в феврале Китай выдвинул инициативу о завершении конфликта в Украине. В ней упоминается об уважении суверенитета и целостности всех стран, но при этом содержится призыв к снятию санкций и к перемирию, как может следовать из текста, с сохранением нынешней линии разграничения, что неприемлемо для Украины. Киев прямо не отверг эту инициативу, однако отметил, что придерживается своих предложений, которые предусматривают полный вывод российских войск.
Накануне, как сообщалось, главы МИД Украины и Китая говорили по телефону.
- Китай не осудил Россию за вторжение и в частности не голосовал за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН. В условиях западных санкций, отмечают наблюдатели, от позиции Китая во многом зависит устойчивость российской экономики. Китай также обвинял США и Запад в провоцировании конфликта в Украине. При этом Пекин официально не признал аннексию Крыма и украинских областей, а также, по сообщениям СМИ, давал понять Кремлю, что применение ядерного оружия было бы неприемлемым.
Парламент Молдовы переименовал государственный язык на румынский
Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении законопроект о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.
За принятие документа проголосовали депутаты из президентской партии «Действие и солидарность». У неё в парламенте большинство мест. Против выступили оппозиционные коммунисты и социалисты. Они предложили исключить законопроект из программы заседания, но не набрали необходимых голосов.
На заседании противники президентской партии вывесили баннеры, среди которых был «Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский».
«Действие и солидарность» внесла законопроект в парламент в конце февраля. Депутаты предложили исполнить решение Конституционного суда 2013 года. Тогда суд постановил, что Декларация независимости страны, в которой говорится о том, что государственным языком является румынский, имеет преимущество перед Конституцией.
Решение Конституционного суда было обязательным.
- В конце 2020 года после инаугурации президента Майи Санду на официальном сайте главы государства изменено название государственного языка – с молдавского на румынский. Санду, помимо молдавского, имеет румынское гражданство.
- Молдавский и румынский языки очень близки друг к другу. Парламент утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году.
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Израиль поставит Украине системы для борьбы с дронами Shahed
Израильское правительство одобрило выдачу экспортных лицензий на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иранскими беспилотниками. Лицензии предназначены для Украины, которая регулярно подвергается со стороны России налётам беспилотников-камикадзе иранского производства. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на анонимные израильские и украинские источники.
Украинская делегация недавно посетила Израиль для участия в презентации системы РЭБ, которая генерирует частотные помехи и тем самым лишает беспилотники ориентации.
Договорённости о выдаче экспортных лицензий пока не подписаны.
Представитель Украины во время пребывания в Израиле заявил, что более всего украинским войскам нужны системы противодействия баллистическим ракетам. По его словам, за последние месяцы армия Украины добилась улучшения эффективности защиты от дронов.
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер приветствовал решение Израиля одобрить экспортные лицензии на системы для борьбы с беспилотниками.
В заявлении Шумера, опубликованном в четверг, отмечается, что беспилотные аппараты «наносят страшный ущерб, часто приводят к гибели или ранениям мирных жителей». По словам сенатора, во время недавнего визита делегации Конгресса США в Израиль он и его коллеги оказали давление на израильское правительство, чтобы оно приняло меры для оказания помощи Украине в противодействии беспилотным летательным аппаратам.
Politico: Китай поставил России штурмовые винтовки
Китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. Об этом сообщило издание Politico на основе информации агрегатора таможенных данных ImportGenius.
Поставки велись с июня по декабрь 2022 года. Один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне отправил винтовки компании «Техкрим», связанной с российскими властями.
По данным Politico, винтовки CQ-A, созданные по образцу американских M16, но в документах числятся как «гражданские охотничьи ружья». В Китае их использует полиция, а также военные от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.
Кроме того, через Турцию российские компании получили 12 партий деталей для дронов от китайских компаний и бронежилеты. Еще одна китайская компания в ноябре-декабре отправляла в Россию детали беспилотников через Объединенные Арабские Эмираты.
На фронте использование российской стороной китайских винтовок не отмечено, но дрон Mugin-5 был сбит над Украиной. В компании Mugin Limited подтвердили, что это дрон их производства, и назвали случившееся «крайне прискорбным». «Мы не одобряем использование. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это», – заявил CNN представитель компании.
По информации ImportGenius, в декабре прошлого года Россия импортировала бронежилеты на сумму около 10 миллионов долларов. Бронежилеты были произведены турецкой компании Ariteks, большая часть их ввезена из Турции, часть из ОАЭ. Россия также закупила бронежилеты китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Также, оборонная копания «Рособоронэкспорт» с 2022 года импортирует микрочипы, тепловизоры из разных стран, от Китая до Сербии и Мьянмы.
- 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. По словам дипломата, он предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
- Вскоре после этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Издание Der Spiegel ранее сообщало, что около сотни дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля. О намерении Китая оказать военную помощь России написало и американское издание The Wall Street Journal.
- Китай неоднократно утверждал, что его страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает вохможность военной поддержки Москвы.
В Москве состоялась встреча Владимира Путина с Аланом Гаглоевым
В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Встреча должна была состояться в конце февраля, но она была перенесена на более поздний срок из-за выявленной у Гаглоева коронавирусной инфекции.
Югоосетинский президент пригласил Владимира Путина на празднование 15-летия признания республики РФ. «В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия и, пользуясь возможностью, я приглашаю Вас в Южную Осетию в качестве самого почетного гостя. И Вы на месте увидите то теплое, родное, благодарное отношение народа Южной Осетии к Вам, Владимир Владимирович», - приводит слова Гаглоева информагентство «Рес».
Алан Гаглоев обсудил с Путиным сотрудничество в экономике и военной сфере. «Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер», - констатировал Путин, приветствуя своего визави в представительском кабинете Кремля.
Российский президент отметил, что отношения развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. «Рост товарооборота за прошлый год составил 12%. В принципе, хороший показатель», - сказал Путин. Он добавил, что развиваются все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии.
«С точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами», - добавил он.
Алан Гаглоев заявил, что республика как никогда должна координировать действия с РФ в нынешней ситуации. «Мы видим, какие сложные геополитические процессы сегодня происходят, поэтому как никогда, должны координировать наши действия в рамках общего контура безопасности», - сказал Гаглоев.
- Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года был подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвали открылось посольство РФ.
Югоосетинский лидер выразил благодарность российскому коллеге за его решение о поддержке проекта газификации всей республики. «Это будет действительно прорыв в развитии нашей экономики. Мы сможем остановить отток сельского населения и сохранить наши села, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Это будет большим подспорьем для привлечения инвесторов в Южную Осетию», - отметил Гаглоев.
- Сегодня в Южной Осетии газифицирована только столица и близлежащие населенные пункты. С введением газопровода в 2009 году было создано совместное предприятие ОАО «Газпром - Южная Осетия», где доля «Газпрома» составила 75% плюс одна акция, а Южной Осетии - 25% минус одна акция. Соглашение о деятельности СП было подписано правительствами в 2018 г.
- Правительство РФ выкупает долю Южной Осетии в СП, обязуется содействовать в газификации республики, модернизации ее газовой инфраструктуры в размере до 2 млрд рублей. Уполномоченными органами являются ПАО «Газпром» и ГУП «Энергоресурс - Южная Осетия». В 2022 г. РФ и Южная Осетия подписали соглашение о содействии развитию республики на 2022-2025 гг. Предполагается оказание РФ безвозмездной финансовой помощи Южной Осетии.
Глава МИД Великобритании прибыл с визитом в Грузию
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с двухдневным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Теймураз Джанджалия. Стороны коротко обсудили мероприятия, включенные в программу визита, пишет SOVA.
В ходе поездки Клеверли встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, а также премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Кроме того, руководитель Форин-офиса посетит линию де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, где ознакомится с ситуацией на местах.
Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Грузию с 2016 года. «У нас короткая, но очень насыщенная программа», - сказал посол Соединенного Королевства в Тбилиси Марк Клейтон, также встречавший главу британского МИДа в аэропорту.
Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что в ходе визита Джеймс Клеверли объявит об увеличении финансовой помощи Грузии перед лицом российской угрозы.
Российский центр Transparency International принял решение о ликвидации
Российский центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл», входящий в одноименную международную организацию, принял решение ликвидировать свое подразделение, которое проработало в России с 1999 года.
В официальном релизе причиной ликвидации названо признание центра российскими властями «нежелательной организацией“. «Практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной», - отмечается в официальном сообщении. В нем также подчеркивается, что признание «нежелательной организацией» в центре считают «внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным».
6 марта Генпрокуратура России признала международную неправительственную организацию Transparency International нежелательной на территории страны.
В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Последняя формулировка является стандартной при признании организаций нежелательными. В чем заключается вмешательство во внутренние дела, ведомство не пояснило.
Российская Transparency, как и международная, публиковала расследования, посвященные предполагаемым случаям коррупции, сотрудничала со СМИ в подготовке расследований, а также публиковала аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.
Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя». Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО. По статье о сотрудничестве с ними несколько граждан России приговорены к реальным срокам заключения.
Путин: «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла»
Президент России в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей вновь призвал бизнес не хранить деньги за рубежом, а вкладывать их проекты в России.
В качестве такого проекта он назвал развитие транспортного коридора Север-Юг, который планируется проложить из Ирана через Каспийское море. «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов», – сказал при этом Путин. СВО («специальная военная операция») – термин, который российские власти используют для обозначения войны против Украины. О ее завершении, равно как и возобновлении, Путин на самом деле не объявлял.
Путин вновь заявил, что российская экономика не рухнула, несмотря на санкции, отметив при этом, что страны Запада якобы предложили своим гражданам «перейти на репу» (что он имел виду, неясно). При этом, подвергнув критике руководство стран Запада, Путин сказал, что ему не нравится словосочетание «недружественные страны» – он считает, что многие жители этих стран на самом деле симпатизируют России. Официально в российских документах фигурируют «государства, совершающие в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия».
Также российский президент заявил, что сохранил дружбу со своими друзьями из Германии. «Мы все время шутим, смеемся друг над другом», – сказал он. Что является причиной шуток и смеха, он не уточнил, как и имена друзей. К их числу СМИ относили, в частности, находящегося под санкциями США Маттиаса Варнига и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Как пишет The Bell, одной из интриг перед съездом РСПП был вопрос, будет ли на съезде кто-то из основных акционеров «Альфа-групп», с которых ранее просили снять санкции ряд оппозиционных деятелей, включая политзаключенного Илью Яшина и главу ФБК Леонида Волкова. Основные акционеры Петр Авен и Михаил Фридман находятся за границей, на съезд пришел их партнер Герман Хан. Его фамилия также фигурировала в просьбах снять санкции; он сейчас живет в России.
На съезде присутствовали, в частности, владельцы «Северстали» Алексей Мордашов, «Норникеля» Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, «Русснефти» Михаил Гуцериев, «Реновы» Виктор Вексельберг, «Русала» Олег Дерипаска. Все они находятся под санкциями тех или иных стран.
МВД Грузии оштрафовало несколько человек за осквернение флага Евросоюза
МВД Грузии оштрафовало лидера «Консервативного движения» Зураба Махарадзе и четверых его соратников на тысячу лари каждого за то, что они сорвали и сожгли флаг ЕС, поднятый у парламента Грузии.
В МВД также заявили, что «принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу».
С прошлого года в Грузии является правонарушением осквернение выставленного госучреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой страна имеет дипотношения.
Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы на срок до 15 суток, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Польши объявил о поставках истребителей Украине
Польша направит Украине четыре боеготовных истребителя советского производства МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции 16 марта президент страны Анджей Дуда. Это первые официально подтвержденные поставки боевой авиации Украине, просящей такую технику с начала февральского российского вторжения.
Дуда заявил о передаче самолетов после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, - передает Польское агентство печати. По всей видимости, речь идет об истребителях, полученных Варшавой от Чехии в 1995 году в обмен на вертолеты польского производства. Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии - 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 51 такой самолет с учетом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учетом поврежденных или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что передача истребителей может состояться в течение ближайших четырех-шести недель. О готовности поставить аналогичную технику сообщала Словакия. Ранее страны не делали этого, ожидая согласования инициативы с западными союзниками.
ФРГ не примет этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Соревнования должны были пройти 5–6 мая в Таубербишофсхайме.
По словам главы федерации фехтования ФРГ Клаудии Бокель, разрешение участия в соревнованиях россиян и белорусов вызвали бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами. «Остается ряд открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным», – отметила Бокель.
Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям 10 марта. Организация подчеркнула, что в соревнованиях в нейтральном статусе смогут участвовать фехтовальщики, которые не замешаны в поддержке войны против Украины. Решение о допуске будет приниматься индивидуально.
Вместе с тем Индия разрешила белорусским и российским спортсменкам выступать на чемпионате мира по женскому боксу в Нью-Дели под своими флагами и национальной символикой.
- Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать во многих международных соревнованиях после нападения России на Украину.
- В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение российских и белорусских спортсменов. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также президент МОК Томас Бах.
Сколько россиян получили гражданство Грузии за последний год? Статистика
С 24 февраля 2022 года гражданство Грузии получили 3297 граждан России и 78 граждан Украины.
Статистику о числе граждан РФ и Украины, получивших грузинское гражданство с начала российского вторжения в Украину, у Минюста Грузии запросил депутат от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Согласно официальной статистике, большинство граждан РФ и Украины, получивших грузинский паспорт, восстановили гражданство или получили его в порядке исключения.
В частности, процедурой восстановления гражданства воспользовались 1668 россиян и 32 украинца, процедурой получения гражданства в порядке исключения – 1625 россиян и 46 украинцев.
- Гражданство Грузии может быть присвоено в порядке исключения гражданам иностранных государств, если у них имеются особые заслуги перед страной, или присвоение им гражданства Грузии исходит из государственных интересов. Речь идет, в частности, о лицах, которые считают Грузию своей родиной, чьи предки проживали в Абхазии или Цхинвальском регионе, а также лица, которые осуществляют значительные инвестиции в Грузию и т.д.
Общее число заявок на гражданство, полученных от граждан России и Украины, с 24 февраля 2022-го по 8 февраля 2023-го составило 8544. Грузия удовлетворила почти 40% заявок россиян и 37% заявок украинцев.
Экспресс-тест выявил коронавирус у абхазского президента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию. Как сообщила пресс-служба абхазского лидера, у него проявились симптомы недомогания. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат.
Бжания было также проведено лабораторное ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты.
«В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до получения результатов точного лабораторного тестирования», – сказано в сообщении.
Аслан Бжания болел коронавирусом в конце 2020 года. Болезнь протекала у него в легкой форме.
В феврале текущего года COVID-19 выявили у югоосетинского президента Алана Гаглоева. Из-за болезни Гаглоев не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отложенные переговоры пройдут в Москве сегодня, 16 марта.
США опубликовали видео с затопленным дроном и российскими истребителями
Министерство обороны США опубликовало видео с заходом российских истребителей Су-27 на разведывательный дрон MQ-9 Reaper над чёрным морем. Он был затоплен 14 марта после столкновения с российским самолётом.
Видео снято погибшим дроном. На ролике видны два захода истребителя или истребителей России на пересекающийся курс с разведывательным аппаратом. Заметен результат возможного физического контакта, винт MQ-9 погнут после второго захода.
Российские власти и Пентагон официально называют крушение разведаппарата непреднамеренной ситуацией. В Вашингтоне заявили о «безответственных и непрофессиональных действиях» российских пилотов, в российском министерстве обороны — о том, что дрон разбился «в результате резкого маневрирования».
Однако многие военные эксперты уверены, что речь идёт о преднамеренном таране со стороны российского самолёта. Пентагон может не признавать этот факт, чтобы не эскалировать ситуацию в регионе.
Накануне ситуацию вокруг беспилотника обсудили по телефону министры обороны США и России, а также глава комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Генштаба России Валерий Герасимов.
В районе падения беспилотника замечена активность российских военных кораблей. Предположительно, они пытаются поднять обломки аппарата. CNN сообщал, что все данные с него удалены дистанционно.
Путин сегодня встретится с югоосетинским президентом
В Москве сегодня, 16 марта пройдет встреча президента России Владимира Путина с лидером самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня состоится отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева, состоится его беседа с президентом России», – сказал Песков.
«Разумеется, двусторонние отношения с Южной Осетией – это очень важно в нашей работе», – добавил Песков.
Переговоры Путина с Гаглоевым должны были состояться в конце февраля, но были перенесены на более поздний срок из-за выявленной у Гаглоева коронавирусной инфекции.
Встреча Путина и Гаглоева станет первой после избрания югоосетинского политика на пост президента. В мае 2022 года он победил во втором туре голосования экс-главу Южной Осетии Анатолия Бибилова.
В Ростове-на-Дону горит склад управления погранслужбы ФСБ
В Ростове-на-Дону горит здание склада на территории управления погранслужбы ФСБ в центре города. Об этом сообщает издание 161.ру. В соцсетях появилось видео с места событий. По последним данным, погиб один человек.
Горит не основное здание погрануправления, а склад на его территории. Возгоранию предшествовал взрыв - это следует из опубликованного "Базой" видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва и видно начало пожара.
То, что был слышен звук взрыва, сообщают также очевидцы. Издание 161.ру пишет, что взрывы на территории продолжаются, речь может идти о детонации боеприпасов. Официально, однако, это не подтверждено. В МЧС подтверждают факт пожара, подробностей о его причинах пока нет.
Улица, где находится комплекс зданий Управления погранслужбы, перекрыта, на место прибыли пожарные.
По официальным данным, погиб один человек, двое пострадали. Также начата эвакуация расположенного по соседству жилого дома.
Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия.
В Москве прошёл международный съезд русофилов с Лавровым и Дугиным
Болгарский политик Николай Малинов, против которого в Болгарии выдвинуты официальные обвинения в шпионаже в пользу России, стал председателем Международного движения русофилов (МДР). Учредительный съезд этого движения, созданного под эгидой Кремля, прошёл 14 и 15 марта в Москве.
В съезде приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, радикальный философ Александр Дугин, активно выступающий в поддержку войны в Украине основатель телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев. Приветствия направили президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.
Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, Малинов сейчас является кандидатом в депутаты парламента Болгарии от коалиции «Нейтральная Болгария». Он является главой болгарского движения русофилов. Сам он и его движение внесены в санкционный список США.
В 2019 году Малинова обвинили в шпионаже в пользу двух российских организаций. Однако, несмотря на это, с разрешения судьи Андона Миталова он смог выехать в Москву. В США считают, что судья был подкуплен Малиновым.
Новый глава Международного движения русофилов сказал, что его цель – собрать миллион подписей в поддержку отмены введенных против России европейских санкций. Малинов также хочет создать Институт по борьбе с русофобией, учредить звание «Русофоб года» и возродить конкурс «Интервидение», который «стал бы антитезой «гендерному Евровидению».
По словам организаторов, на съезде присутствовали участники из 42 стран. Как правило, речь идёт о давно отмеченных в симпатиях к Кремлю маргинальных политических фигурах в своих странах.
Участники мероприятия объединились вокруг тезиса о том, что движение представляет собой «фронт борьбы с фашизмом», борьбу против «декадентского Запада», развязавшего, по их мнению, борьбу с Россией, и некоего «гендерного мира». «Однако число выступающих перевалило за отведённое время, участников попросили собраться у автобусов на экскурсию по Москве», – завершает свой репортаж со съезда российское издание «Украина.ру».
Грузия допустит врачей из Польши к Михаилу Саакашвили – источник
Бригаду врачей из Польши допустят к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом со ссылкой на представителей ЕС сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. Дата визита медиков пока не определена, пишет он в твиттере.
«Речь НЕ идет о переводе бывшего президента в Польшу или куда-то еще», – отметил Йозвяк.
Ранее депутат Европарламента из Польши Анна Фотыга заявила о полной готовности группы медицинских экспертов и специального самолета.
«Готова группа военных медиков высокой квалификации, и готов специальный самолет для перевозки. В ответ со стороны правительства Грузии фактически тишина», – сказала Фотыга, указав на необходимость перевезти Саакашвили на лечение в одну из стран ЕС.
Власти Грузии утверждают, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь и вопрос отправки его на лечение за границу не рассматривается. Суд в Тбилиси ранее отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения.
Министр юстиции Рати Брегадзе заявлял, что семья Саакашвили «может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению».
ЕС призывает Ереван и Баку воспользоваться «исторической возможностью»
Европейский союз призвал Армению и Азербайджан воспользоваться «исторической возможностью» для урегулирования разногласий и возвращения за стол переговоров.
«Мы призываем лидеров двух стран воспользоваться исторической возможностью для окончательного урегулирования этого конфликта и вернуться к содержательному диалогу», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей в ходе пленарного заседания Европарламента, посвященного отношениям между Баку и Брюсселем.
«Многие важные вопросы требуют безотлагательного решения», — подчеркнул комиссар.
Вархей выразил полную поддержку усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля, направленным на диалог между лидерами Азербайджана и Армении по всем вопросам, связанным с мирным процессом, включая будущее мирное соглашение и делимитацию границы.
Как подчеркнул еврокомиссара, Евросоюз направил в Армению миссию (EUMA) «для снижения напряженности и поддержки мирного процесса».
«Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли Европейского союза в регионе», — сказал Вархей.
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