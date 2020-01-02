Джулиани готов свидетельствовать по делу об импичменте Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в комментарии ABC, что готов свидетельствовать по делу об импичменте главы государства. «Я буду давать показания, я буду проводить демонстрации. Я буду давать лекции. Я буду подводить итоги», – сказал Джулиани.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре 2019 года, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об отстранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. Поскольку для этого нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.