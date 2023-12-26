ВСУ заявили об уничтожении российского корабля «Новочеркасск»

Украинские военные сообщили об уничтожении большого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота РФ во время атаки на порт Феодосии.
«А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск», – написал в телеграм-канале командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
Воздушные силы Украины уточнили, что удар по российскому кораблю был нанесен крылатыми ракетами.
«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе Феодосии», – говорится в утренней сводке ВС.
Ранее российские власти сообщили об атаке на порт Феодосии, отметив, что там наблюдалась детонация и пожар.
В условиях войны невозможно оперативно проверять утверждения воюющих сторон.
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- Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам», «работой ПВО» или учениями военных РФ. Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. Еще один взрыв прогремел на Керченском мосту 17 июля 2023 года. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
- Феодосия — город на юго-востоке аннексированного Крымского полуострова. В её порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота.