ВСУ заявили об уничтожении российского корабля «Новочеркасск»

Украинские военные сообщили об уничтожении большого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота РФ во время атаки на порт Феодосии.

«А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск», – написал в телеграм-канале командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Воздушные силы Украины уточнили, что удар по российскому кораблю был нанесен крылатыми ракетами.

«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе Феодосии», – говорится в утренней сводке ВС.

Ранее российские власти сообщили об атаке на порт Феодосии, отметив, что там наблюдалась детонация и пожар.

В условиях войны невозможно оперативно проверять утверждения воюющих сторон.