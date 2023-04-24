В Киеве прокомментировали информацию о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

В Вооруженных силах Украины не опровергают, но и не подтверждают информацию о высадке украинских военных на левом берегу Херсонской области, отметила руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Так она отреагировала на воскресный отчет американского Института изучения войны. В нем говорится, что ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

«Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины, пока не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения», – заявила Гуменюк.

Она напомнила, что часто российская армия использует информацию как оружие, поэтому «следует соблюдать информационную тишину».

«Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных», – добавила она.

Глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью сообщения о том, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра. Он говорит, что могут быть случаи «высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией и уничтожены или сброшены в воду российскими бойцами».

Украинские военные освободили правобережную часть Херсонской области в течение осенью прошлого года. Херсон удалось деоккупировать 11 ноября 2022 года. Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы города и подконтрольных украинскому правительству районов области, передает сайт Крым.Реалии.