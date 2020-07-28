Роспотребнадзор: В Крыму из-за турпотока выросло число заболевших COVID-19

В Крыму растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за увеличения туристического потока. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории России как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», – сказала она.

Пеньковская напомнила приезжающим о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 23 случая новой коронавирусной инфекции. В Севастополе – три.

Всего на текущий период, по информации властей, в Крыму зарегистрировано 1139 случаев COVID-19, а в Севастополе – 339.

Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.