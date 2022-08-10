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Украинские военные заявили, что за сутки уничтожено 9 российских самолетов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 9 российских самолетов за сутки. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.
«Саки! Минус девять самолетов оккупантов», – говорится в сообщении. При этом украинские военные не уточнили, были ли указанные самолеты уничтожены именно в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма, где накануне раздались масштабные взрывы.
По состоянию на утро 10 августа, по данным ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 232 самолета и 193 вертолета. Москва о своих потерях не сообщает. Накануне российские военные заявили, что «после взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена».
На данный момент ВСУ официально не подвердили причастность к взрывам на аэродроме в Новофедоровке. Подтвердить информацию Воздушных сил Украины об уничтожении российской техники из независимых источников пока невозможно.
Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свои источники сообщает, что после масштабных взрывов на российском военном аэродроме в Новофедоровке в Севастополе резко возросла интенсивность взлетов с аэродрома Бельбек.
«Как сообщают наши источники, после фактического уничтожения военного аэродрома в Новофедоровке и базирующихся на нем самолетов, резко возросла интенсивность полетов с аэродрома Бельбек под Севастополем. Прошедшей ночью и утром сегодня военные самолеты взлетают с Бельбека в 3-4 раза чаще, чем обычно», – говорится в сообщении.
Подтверждения сведений «Крымского ветра» из других источников нет.
Другие новости дня
ВОЗ сожалеет об убийстве обезьян от страха заразиться оспой
Всемирная организация здравоохранения выразила сожаление в связи с убийством обезьян в Бразилии из-за опасений заразиться обезьяньей оспой. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
Накануне стало известно, что только в одном городе в бразильском штате Сан-Паулу были отравлены десять обезьян. Подобные инциденты зарегистрированы и в других населённых пунктах страны.
"Люди, конечно, не должны нападать на животных", – сказала Харрис. Она подчеркнула, что нынешняя вспышка связана только с контактами между людьми.
По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян. В конце июля Минздрав страны подтвердил одну смерть заболевшего оспой обезьян. У умершего мужчины была лимфома и ослабленный иммунитет.
- Во время вспышек жёлтой лихорадки в Бразилии также убивали обезьян, считая их переносчиками болезни. Обезьян, в том числе забивали дубинками.
- В середине июня 2022 года ВОЗ объявила о намерении переименовать оспу обезьян, чтобы минимизировать стигматизацию и расизм. Также, напомнили учёные, согласно рекомендациям самой организации, в названиях лучше избегать наименований животных и регионов. Заболевание до сих пор не переименовано.
- С мая 2022 года почти 90 стран сообщили о более чем 29 000 случаев оспы обезьян. В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
- Первый случай заболевания оспой обезьян в России зафиксировали 12 июля. Заразившегося изолировали. Больше о заболевших в России не сообщалось.
Президент Литвы лишил фигуристов госнаград за участие в шоу Навки
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписал указ об исключении литовских фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
"Циничный акт участия в коммерческом мероприятии в Сочи" стер достижения фигуристов перед Литвой, написал Науседа в Фейсбуке.
Президент Литвы также предложил инициировать поправки в законодательство, которые позволят лишить Маргариту Дробязко гражданства. "Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия", — написал он.
Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву. В 1992-м фигуристка получила литовское гражданство, а в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Дробязко и Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях.
«Аидгылара» призвала отозвать из парламента соглашение по госдаче «Пицунда»
Оппозиционная партия «Аидгылара» призвала президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента проект российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда». Об этом говорится в заявлении, принятом накануне Высшим советом партии.
В «Аидгылара» считают, что абхазский лидер «своими необдуманными действиями довел ситуацию в стране до беспрецедентного общественного напряжения граждан по всем социально-экономическим направлениям».
«Провальные попытки запустить антироссийские протестные настроения в республике уже спровоцировали очередной внутриполитический кризис внутри страны и создали точки напряжения с Российской Федерацией», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» также требуют отставки абхазского Кабмина, формирования нового правительства «из профессионалов независимо от их политических взглядов».
В заявлении говорится и о необходимости сформировать абхазскую часть комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Россией, «которая занимается вопросами Аибги и акватории Черного моря».
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Саакашвили прогнозирует победу Украины в войне с Россией через 10 месяцев
Для полной победы в войне с Россией Украине, по самому пессимистичному сценарию, понадобится десять месяцев, считает Михаил Саакашвили.
Заявление экс-президента Грузии с оценкой ситуации в Украине было опубликовано на его странице в Facebook.
Саакашвили пишет, что украинской армии необходимо уничтожить 3000-3500 танков противника, чтобы у российской армии «полностью затух наступательный потенциал», передает агентство «Новости-Грузия».
«Если такой темп сохранится, то для этого необходимо 240-300 дней – так что, каждый день работает против неприятеля», – пишет Саакашвили.
Он отмечает, что российская сторона после анонсирования атаки на Херсон собрала большой наступательный потенциал в Херсонской области и не исключает атаку на Николаев.
«Однако я думаю, что это безумие – это будет очень трудная задача и придется платить очень тяжелую цену и при этом все равно очень мало шансов на успех», – говорится в заявлении.
Саакашвили также подчеркивает, что военное руководство Украины поступает правильно, «не спешит, и поэтому допускает мало ошибок на поле боя».
Третий президент Грузии в настоящее время продолжает оставаться в клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен из Руставской тюрьмы после двух голодовок.
В США заинтересовались инвестиционной деятельностью Абрамовича
Федеральные власти США начали расследование в отношении небольшой консалтинговой фирмы Concord Management. Она более двадцати лет курировала миллиардные инвестиции российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета The New York Times.
Известно, что в расследовании участвуют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное бюро расследований. Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича.
Для этого власти США ищут информацию о движении денег между десятком подставных офшорных компаний, которые могли использоваться партнёрами Абрамовича для инвестиций. За последние двадцать лет таким образом были инвестированы до восьми миллиардов долларов в десятки американских компаний и фондов.
Расследование находится на начальной стадии, обвинения никому не предъявлены, юристы и агенты ФБР беседуют с людьми, которые могут знать о деятельности Concord Management.
Консалтинговая фирма Concord Management была создана в 1999 году. Её деятельность включала выбор фондов и компаний для инвестиций офшорных структур, связанных с Абрамовичем. Фирму возглавляет её основатель Майкл Матлин. Он не стал комментировать ситуацию.
- После вторжения России в Украину Евросоюз и Великобритания ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены, однако как гражданин Евросоюза он может продолжать посещать страны ЕС.
- После попадания в санкционные списки Абрамович продал английский футбольный клуб "Челси" более чем за пять миллиардов долларов. Абрамович заявил, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в Украине.
- Абрамович добивается снятия санкций.
В Днепропетровской области жертвами российского обстрела стали 13 человек
Российские военные в ночь на 10 августа обстреляли из реактивных систем "Град" Днепропетровскую область Украины. Под обстрел попали город Марганец и село в районе населённого пункта Мировое. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
В Марганце, по его данным, погибли 12 человек, еще 11 находятся в больнице, пятеро в тяжёлом состоянии.
В городе повреждено более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Российские военные выпустили 80 реактивных снарядов по жилым кварталам города, сообщил Резниченко.
Кроме того, по словам Резниченко, в селе Вышетарасовка Днепропетровской области погибла женщина, дом которой был полностью разрушен. Повреждены еще 11 домов и газопровод, из-за чего до тысячи человек остались без газа.
Минобороны России обстрел не комментировало.
Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.
Оперативно проверить информацию сторон конфликта в условиях боевых действий невозможно.
Суд в Москве приговорил к 3,5 годам колонии бывшего министра донецких сепаратистов
Суд в Москве приговорил к трём с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". При вынесении приговора суд учёл, что Тимофеев награждён званием Героя ДНР и участвовал в боевых действиях против Украины.
Генерал-майор донецких сепаратистов был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США, совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.
Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан и сотрудничал со следствием, дав показания на своего подельника. Тимофеев вину отрицал.
Обвинение запрашивало для него четыре года лишения свободы — минимальный срок с учётом вменяемой статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учтя, что обвиняемый является ветераном боевых действий (где он обладает этим статусом, в России или в Донецке, неизвестно), имеет звание Героя ДНР и ранения.
Сепаратист просил выпустить его на волю для участия в войне, пишет "Коммерсантъ". Исходя из назначенного наказания, реальный срок он отбывать не будет, так как провёл его под арестом во время следствия.
Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России
В Евросоюзе с 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Евросоюз согласовал эту меру в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Сегодня же от российского угля отказалась Великобритания.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.
После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского угля, Москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом России приходится продавать уголь с дисконтом до 50 процентов. Это, в значительной мере, компенсируется мировым ростом цен на топливо.
К концу года европейские страны планируют частично отказаться от поставок российской нефти. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу.
США запретили импорт газа, нефти и угля из России в начале марта.
Женская сборная Грузии выиграла серебро Всемирной шахматной олимпиады
Женская сборная Грузии выиграла серебро Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила с 28 июля по 10 августа в Ченнаи (Индия).
В последнем туре грузинская команда выиграла у Азербайджана со счетом 3:1.
Победителем женской олимпиады стала Украина, набравшая 18 очков. Такое же количество баллов было и у Грузии, однако она уступила украинской сборной по дополнительным показателям.
Сборную Грузии представляли Нана Гагнидзе, Лела Джавахишвили, Нино Бациашвили, Мери Арабидзе и Саломе Мелия.
Чемпионом шахматной олимпиады среди мужчин стала сборная Узбекистана, сборная Армении заняла второе место.
Отметим, что сборные России и Беларуси были отстранены от турнира, команды Китая не поехали в Индию из-за действующих в своей стране коронавирусных ограничений.
CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников
В последние недели россияне проходят обучение в Иране по эксплуатации произведенных в Иране беспилотников, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американского официального представителя, у которого есть доступ к американским разведданным.
"В течение нескольких недель российские официальные лица обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов России". - говорит собеседник CNN, которая называет эту информацию еще одним сигналом, свидетельствующим о готовности Москвы начать закупки беспилотников в Иране.
В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed -192, способными нести высокоточные ракеты. Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливен заявил, что, по американским данным, Иран готов продать России сотни беспилотников для использования в военных действиях в Украине.
Беспилотники играют важную роль в ходе войны в Украине. Украина успешно применяет турецкие беспилотники "Байрактар" и американские беспилотники для воздушных атак в то время, как Россия применяет отечественные "Орланы" для воздушной разведки и электронной войны. Пока США отказываются предоставить Украине более мощные дроны "Gray Eagle", опасаясь, что в Москве это воспримут как шаг в направлении эскалации войны.
У бывшего редактора Первого канала Овсянниковой проходит обыск
У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск. Об этом она сама рассказала "ОВД-Инфо".
Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов , выехавший на место обыска, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и вломились в дом. По его словам, обыск проходит по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России".
Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости.
Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".
В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".
8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- Первый реальный срок по статье о фейках – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
Байден утвердил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден 9 августа подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает AFP.
В своем выступлении американский президент отметил, что две североевропейские страну станут «сильными, надежными и весьма способными новыми союзниками», которые возьмут на себя «священное обязательство» взаимной защиты в рамках трансатлантического альянса.
По словам Байдена, Россия под руководством Владимира Путина, «разрушила мир и безопасность в Европе» своим вторжением в Украину. «Путин думал, что сможет разобщить нас...Вместо этого он получил то, чего так избегал», - заявил американский президент.
4 августа Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, став 23-й из 30 стран, выразивших официальное одобрение.
Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны-участницы Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
- Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе
Американская теннисистка Серена Уильямс решила завершить свою спортивную карьеру, – говорится в ее эссе, опубликованном в журнале Vogue.
«Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше», – написала Уильямс.
Сорокалетняя теннисистка отметила, что решение было для нее болезненным. Перед уходом Уильямс планирует сыграть в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.
- Серена Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в 1995 году. За свою карьеру она 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема», 73 раза – турниры WTA. Четырежды становилась обладательницей «золота» на Олимпийских играх.
- В 2019 году Уильямс стала первой спортсменкой, попавшей в список самых богатых женщин Америки по версии Forbes. На протяжении своей карьеры Уильямс боролась с расизмом и сексизмом в спорте.
Карасин: ЕС, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские переговоры РФ с Грузией
Глава комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин считает, что Евросоюз, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские дискуссии «под предлогом» событий в Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дипломат напоминает, что переговоры в Женеве были инициированы после августовской грузино-российской войны 2008 года. В них участвуют представители Грузии, России, США, а также Сухуми и Цхинвали.
В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Откладывание переговоров, по мнению российского дипломата, «чрезвычайно опасно, так как может привести к продуманным провокациям».
В своем комментарии Карасин вновь обвинил в начале августовской войны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили: «отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем».
По словам Карасина, встречи в Женеве являются «главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе». Он отметил, что «всего проведено 55 раундов насыщенного диалога и острых дискуссий» и назвал Женевские дискуссии «страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа».
Китай начнет учения с целью окружения острова Тайвань
Армия Китая объявила о проведении учений целью которых будет отработать окружение и оборону острова Тайвань. Об этом сообщает South China Morning Post.
Дата окончания учений не уточняется. Международные наблюдатели предполагают, что КНР может сделать проведение масштабных военных учений в районе Тайваня регулярными.
Ранее вооруженные силы Тайваня начали артиллерийские учения с боевыми снарядами. Они отрабатывали отражение нападения на остров. Власти Тайваня заявили о том, что Китай в ходе своих учений репетирует атаку на остров.
4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Учения закончились воскресенье 7 августа, однако уже 8 августа Китай объявил о проведении новых.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, однако выступают резко против угроз Китая присоединить остров силой.
Власти Бучи: в городе погибли 458 мирных жителей
Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли 458 мирных бучан, 419 из них были расстреляны или умерли от пыток. Об этом рассказала заммэра города Михайлина Скорик-Шкаровская на своей пресс-конференции.
Скорик-Шкаровская сообщила, что многие трупы гнили на улицах, другие были сожжены, "возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток". Также известно о братской могиле, в которой обнаружили тела 116 местных жителей.
Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин, в том числе девять детей. Ещё пять тел находятся в настолько плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Кроме того, цифры включают в себя мешок с останками, среди которых две правые руки – вероятно, принадлежащие российским военным, подозревают следователи.
Три трупа российских солдат, найденные в Буче, были отправлены на репатриацию. Обнаруженные тела украинских военных передали властям, в озвученные цифры они не входят.
Около 50 трупов до сих пор находятся в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками. Среди них много пожилых, которые "были слишком слабыми, больными или упрямыми, чтобы покинуть свои дома", – сказал священник, помогавший хоронить погибших в братской могиле возле своей церкви.
Один из местных жителей составил список тел, оставшихся в моргах, с кратким описанием их следователями. Согласно документу, один пожилой мужчина был убит выстрелом в глаз, другой, с короткими седыми волосами, – в затылок. Голова женщины, возраст которой следователи оценили в 75-85 лет, настолько изуродована, что её невозможно узнать.
Если в ближайшее время за ними не обратятся, их похоронят городские власти, сказала Скорик-Шкаровская.
- Российские войска занимали Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили в Буче десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
Роскосмос вывел на орбиту иранский разведывательный спутник
Госкорпорация Роскосмос вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся около 9 часов утра по Москве с космодрома Байконур в Казахстане. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в США опасаются, что спутник будет использован Россией в войне с Украиной. В Тегеране это отрицают.
В Иране заявляют, что спутник спроектирован для научных исследований и мониторинга Земли для сельскохозяйственных и природоохранных целей. The Washington Post, цитируя анонимные источники в западном разведывательном сообществе, заявляла, что аппарат предоставит Тегерану "беспрецедентные возможности" по почти постоянному разведывательному наблюдению за Израилем и Персидским заливом.
В материале газеты утверждалось, что Россия на несколько месяцев получит контроль над "Хайямом" для использования в украинской войне. Российская группировка разведывательных спутников несравнима по возможностям с имеющейся в распоряжении у стран НАТО, предоставляющих разведывательную информацию Украине практически в режиме реального времени.
Иранское космическое агентство 7 августа заявило, что Тегеран будет контролировать спутник с первого дня полёта и не будет передавать информацию третьим странам. В июне прошлого года The Washington Post сообщала, что Россия предоставит Ирану спутник "Канопус-В" для военного использования. Москва это отрицала, президент Владимир Путин назвал сообщение "ерундой", напоминает "Интерфакс".
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Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у военного аэродрома в Крыму
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у российского военного аэродрома Саки в аннексированном Крыму. Он расположен у посёлка Новофёдоровка на западе полуострова. Предположительно, там горят склады с боеприпасами, пишет Крым.Реалии.
Российское министерство обороны заявило, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Городские власти Новофёдоровки сообщали о том, что случилась серия взрывов, их было около десяти.
Аэродром "Саки" находится в глубоком тылу – более, чем в 200 километрах от ближайших украинских позиций в Херсонской области.
Ассоциация туроператоров России заявила, что, по предварительным данным, среди туристов никто не пострадал. К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.
На аэродроме базируется 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М, сообщала ранее редакция Крым.Реалии. Сообщалось, что полк участвует в войне с Украиной, нанося ракетно-бомбовые удары по территории страны.
- Аэродром Саки, где произошли взрывы, с 2014 года является российской военной базой, откуда ВВС РФ совершают вылеты в том числе во время нынешней войны с Украиной. В феврале 1945 года его аэродром принял самолеты с главами стран антигитлеровской коалиции – президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, прилетевшими на Ялтинскую конференцию.
- Утром 31 июля в аннексированном Севастополе была атакована база штаба Черноморского флота России, пострадали несколько человек. Удар, предположительно, был нанесён беспилотником, взлетевшим с территории аннексированного полуострова.
В югоосетинских селах установят ящики для записок, чтобы выяснить судьбы без вести пропавших
Международный комитет Красного Креста (МККК) установит в югоосетинских селах почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежит семьям пропавших без вести, её поддержали власти самопровозглашенной республики Южная Осетия – аппараты уполномоченного по правам человека и полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования.
Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу МККК, 10 августа начинается работа по установлению ящиков для записок и запуску телефона доверия для связи с людьми, которые могут обладать информацией о судьбе и местонахождении без вести пропавших.
«Население сёл, где предположительно имело место исчезновение людей в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 годов, возможные очевидцы каких-то событий всё ещё могут располагать проверенной информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавших без вести», – заявил Глава отдела предоставления защиты Миссии МККК Никита Логачёв.
«Это – инициатива семей пропавших без вести лиц, их боль многолетнего ожидания и призыв ко всем, кто может располагать хоть какой-то информацией о судьбе их пропавших близких», – добавил он.
До 30 августа, Международного дня пропавших без вести, в нескольких сёлах Южной Осетии при содействии сельских и районных администраций и югоосетинских участников Координационного механизма планируется установить 15 ящиков, сопровождаемых баннером с кратким пояснением цели установки такого канала связи и списком лиц, предположительно пропавших без вести в окрестностях конкретного села или соседних сёлах.
Информация на баннере, в том числе, содержит обращение семей на нескольких языках (русском, осетинском и грузинском): «Мы, семьи без вести пропавших лиц, просим Вас помочь нам в поисках информации о судьбе и местонахождении наших пропавших родных. Если вы знаете хоть что-то о них, пожалуйста, поделитесь этой информацией в виде анонимной записки или позвоните на телефон доверия. Любая информация для нас очень важна».
Содержимое ящика будет проверяться 20-го числа каждого месяца, а для телефона доверия выделено два номера для звонков в рабочее время с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу: +7 929 803 30 11 – линия, выделенная для аппарата полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования, +7 929 803 30 22 – номер, по которому звонки будут приниматься сотрудниками Миссии МККК.
Вся информацию, собранная в рамках инициативы, будет анализироваться и систематизироваться совместно с югоосетинскими участниками Координационного механизма по вопросам выяснения участи лиц, пропавших без вести в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 гг.
В пресс-релизе говорится, что процесс сбора информации носит исключительно гуманитарный характер, и ничего из полученных данных не будет использовано для поиска виновных или их уголовного преследования. Единственная цель – дать ответ семьям лиц, пропавших без вести, о судьбе и местонахождении их родных.
В Абхазии осужденному за изнасилование девочки отказали в амнистии
Сухумский городской суд отказал осужденному Астамуру Джопуа в удовлетворении административного искового заявления к МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Джопуа осужден на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. Он стал просить о досрочном освобождении после принятого абхазским парламентом акта об амнистии (Джопуа – участник операции в Кодорском ущелье в 2008 году).
Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопуа приехал к ним в дом поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, и увез дочку на территорию заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. В 2018 году суд признал Астамура Джопуа виновным и осудил его на 20 лет лишения свободы.
В октябре 2021 года Сухумский городской суд отказал Джопуа в применении к нему акта об амнистии, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Решение Сухумского городского суда может быть обжаловано в Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Абхазии в течение 20 дней.
Литовскую фигуристку предложили лишить гражданства за участие в шоу Навки
Фигуристку Маргариту Дробязко предложиди лишить гражданства Литвы за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, вероятно, поддержит такое решение, если оно возникнет. Он назвал участие литовских спортсменов в мероприятии в Сочи "предательством", передаёт Литовское национальное радио и телевидение.
Дробязко и её партнёр и муж Повилас Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях. Об их участии в шоу "Лебединое озеро", которое пройдет в Сочи в августе и сентябре, сообщила в инстаграме постановщик спектакля Татьяна Навка – российская фигуристка, жена Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента Путина.
После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что, если Дробязко и Ванагас выступят в шоу Навки, это может быть поводом для лишения их государственных наград — в 2000 году, когда пара выиграла бронзу чемпионата мира и Европы, фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Маргарита Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. В 1992-м фигуристка получила гражданство Литвы, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса.
Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву.
Запустить процедуру лишения Дробязко гражданства потребовали и в парламенте Литвы. "Это был подарок, а подарок может быть отозван, " - заявил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Неизвестно, сохранилось ли у фигуристски какое-то гражданство, кроме литовского.
- Ранее из-за участия в шоу Навки "Аленький цветочек" бывший советский и украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко был исключен из членов Украинской федерации фигурного катания и лишён государственной стипендии.
«Транснефть» сообщила об остановке экспорта российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через Украину
Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов "Укртранснафта" прекратил транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причиной стала неоплата услуг со стороны России, — сообщила российская компания "Транснефть".
Российская компания заявляет, что не может оплатить транзит из-за санкций Евросоюза, а Украина предоставляет услуги транзита российского топлива на условиях стопроцентной предоплаты. "Укртранснафта" ситуацию на момент публикации новости не комментировала.
В июне Евросоюз согласовал шестой пакет санкции против России, предусматривающие отказ от российской нефти. Однако из них были исключены поставки по "Дружбе", из-за невозможности быстро заменить нефть на рынке Венгрии и Словакии. "Транснефть" сообщила, что оплату не удалось провести из-за седьмого пакета санкций, который был согласован в июле.
- Украина продолжает прокачку российских газа и нефти в Европу после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а Москва — оплачивать транзит. Действующий договор на транзит нефти заключён в декабре 2019 года и действует до января 2030 года, — отмечает "Экономическая правда".
«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Европе
"Яндекс" прекратил работу сервисов экспресс-доставки продуктов во Франции и Великобритании. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к "Яндекс.Лавке" и Yandex.Go.
По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации и на этот процесс уйдет 2–3 месяца. Лондонский бизнес по доставке продуктов тоже закрывается, так как "Яндекс" не смог найти покупателя на него, утверждает источник. По его словам, "Яндексу" требовался "новый игрок с деньгами", но таких на рынке пока нет. "А у существующих игроков есть свои платформы", – сказал собеседник Forbes.
Представитель "Яндекса" рассказал изданию, что в Лондоне и Париже была изменена бизнес-модель, и теперь новое подразделение Yango Deli Tech займется IT-решениями по управлению доставкой для сторонних заказчиков.
В "Яндексе" отказались комментировать судьбу переговоров о продаже бизнеса в Лондоне. В компании уверяют, что решили сосредоточиться на продаже технологий, так как на рынке пока нет "готовых пакетных решений" для бизнеса. По модели экспресс-доставки "Яндекс" продолжит работать в России и в Израиле.
31 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что международное подразделение "Яндекса" по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции. Тогда издание уточняло, что "Яндекс" может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие "Яндекс.Лавки" во Франции.
"Яндекс" вышел за рубеж с экспресс-доставкой продуктов в ноябре 2020 года, открыв подразделение под брендом Deli в Израиле. В августе 2021 года сервис под названием Yango Deli заработал в Париже и в октябре того же года – в Лондоне.
За неделю в Абхазии выявили 312 случаев коронавируса
С 1 по 8 августа в самопровозглашенной республике Абхазия выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.
Отметим, что главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Она не отвечает на звонки и электронную почту. Абхазский Минздрав проводит служебную проверку.
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