Украинские военные заявили, что за сутки уничтожено 9 российских самолетов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 9 российских самолетов за сутки. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

«Саки! Минус девять самолетов оккупантов», – говорится в сообщении. При этом украинские военные не уточнили, были ли указанные самолеты уничтожены именно в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма, где накануне раздались масштабные взрывы.

По состоянию на утро 10 августа, по данным ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 232 самолета и 193 вертолета. Москва о своих потерях не сообщает. Накануне российские военные заявили, что «после взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена».

На данный момент ВСУ официально не подвердили причастность к взрывам на аэродроме в Новофедоровке. Подтвердить информацию Воздушных сил Украины об уничтожении российской техники из независимых источников пока невозможно.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свои источники сообщает, что после масштабных взрывов на российском военном аэродроме в Новофедоровке в Севастополе резко возросла интенсивность взлетов с аэродрома Бельбек.

«Как сообщают наши источники, после фактического уничтожения военного аэродрома в Новофедоровке и базирующихся на нем самолетов, резко возросла интенсивность полетов с аэродрома Бельбек под Севастополем. Прошедшей ночью и утром сегодня военные самолеты взлетают с Бельбека в 3-4 раза чаще, чем обычно», – говорится в сообщении.

Подтверждения сведений «Крымского ветра» из других источников нет.