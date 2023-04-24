Севастополь ночью атаковали надводные дроны 

В ночь на 24 апреля, около 3:30, в Севастополе прозвучало два взрыва, сообщают корреспонденты Крым.Реалии.

По их словам, взрывы были слышны из района расположения воинских частей недалеко от Нахимовского училища и Стрелецкой бухты. Также звучали выстрелы зенитной пушки и стрелкового оружия.

Информацию позже подтвердил российский глава города Михаил Развожаев. По его словам, ночью Севастополь атаковали надводные дроны – один БПЛА уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.

«Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – утверждает российский чиновник.

Телеграм-каналы публикуют видео, на котором зафиксировано уничтожение беспилотника. Утверждается, что взрывы были слышны в 3 км от эпицентра.

Из-за ночной атаки был перекрыт рейд, однако к утру его работу восстановили, сообщил телеграм-канал транспорт Севастополя.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.