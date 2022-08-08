Военные РФ заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую АЭС – «Энергоатом»

Российские военные заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию, сообщают в украинском государственном предприятии «Энергоатом».

«Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, командующий сейчас гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня», – говорится в сообщении «Энергоатома» в Telegram.

Согласно сообщению, Васильев, выступая перед российскими солдатами, также заявил, что «станция будет либо российской, либо ничьей». Когда именно и где прозвучало это заявление, в «Энергоатоме» не уточнили.

Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 августа призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую атомную электростанцию после сообщений об обстрелах крупнейшей в Европе АЭС со стороны российских войск.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».

Гросси призвал все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность» вблизи ядерной площадки.

Глава МАГАТЭ добавил, что «чрезвычайно важно», чтобы агентству был разрешен доступ к АЭС «для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности».

Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5 и 6 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «ядерном терроре» и призвал ввести дополнительные международные санкции, на этот раз против ядерного сектора Москвы.

Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Запорожская АЭС играет значительную роль при контрнаступлении украинских войск, поэтому российские войска будут продолжать ядерный шантаж.

На территории ЗАЭС базируются русские войска и, как говорят в центре, атомный объект используется армией РФ как прикрытие.

С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.