В США продолжают подготовку закона «о защите от агрессии Кремля»

Американские сенаторы продолжают обсуждение законопроекта о санкциях против России, которые один из авторов документа республиканец Линдси Грэм называл «адскими санкциями».

На данный момент аналитики предполагают, что реальное влияние этого акта на экономику России будет незначительным, сообщает Радіо Свобода.

Комитет Сената по международным связям обсудит «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» с поправками на заседании 18 декабря. Двухпартийный законопроект, известный по аббревиатуре DASKA, предусматривает санкции против России за вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее «злонамеренные действия в Сирии и агрессию против Украины».

DASKA имеет целью исключить или затруднить новые российские государственные заимствования, наказать банки, которые поддерживают усилия Кремля с целью «подорвать демократические институты в других странах», отдельных лиц, продающих товары или услуги нефтегазовой отрасли страны, российской кибериндустрии, а также лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Если сенатский комитет утвердит документ, он будет представлен на голосование в Палате представителей и Сенате. Его подписание президентом возможно уже в 2020 году.

Россия оценила потенциальную угрозу новых санкций и приняла меры, чтобы обезопасить от них свою экономику, считают аналитики.

Российские валютные и золотовалютные резервы за последний год выросли почти на 20% до 550 млрд долларов. Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту составляет менее 20%, это очень мало по сравнению с другими крупными экономиками.

«Об этом было настолько хорошо сообщено, что дало России время на подготовку. Если вопрос в том, будем ли мы вредить России, то ответ: нет», – сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Вашингтонского института международных финансов.

Российские банки имеют достаточно свободных денег, чтобы выкупить госдолг, который удерживают иностранцы, указывает Рыбакова. Например, отсутствие у России потребности в займах в иностранной валюте сделало бесполезным принятое в начале 2019 года решение Министерства финансов США запретить банкам США участвовать в новых размещениях суверенного долга России.

Значительное количество россиян, связанных с официальной Москвой, также репатриировали деньги и активы, которые они содержат за рубежом.

Комитет по международным отношениям 11 декабря отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанных с ним документа. Оба документа поддерживают страны НАТО в диверсификации источников энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить 1 миллиард долларов для инфраструктурных проектов (например, терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели.

Если комитет примет DASKA, его будет рассматривать весь состав Сената и Палаты представителей. После этого документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Трамп, который ранее высказывал желание укрепить отношения с Россией, неохотно согласовывает новые санкции против этой страны. 10 декабря президент США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где, в частности, призвал Кремль «урегулировать конфликт в Украине».