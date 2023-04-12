Нидерланды планируют полный отказ от российского сжиженного газа

Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить импорт сжиженного газа из России. Об этом сообщил министр энергетики страны Роб Йеттен. С начала этого года Нидерланды не подписали ни одного нового контракта с российскими поставщиками, а сейчас работают над завершением уже действующих договоров.

Йеттен заявил, что страна должна сделать все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из России. По его словам, Нидерланды уже отказались от российских угля, нефти и трубопроводного газа. Сейчас правительство ведет переговоры с местными компаниями об импортозамещении сжиженного газа.

Как отмечает агентство Bloomberg, военное вторжение России в Украину в 2022 году повлекло за собой энергетический кризис в Европе. На него повлияли как наложенные на Россию Евросоюзом санкции, так и отказ «Газпрома» поставлять в санкционных условиях газ по трубопроводам, а затем и взрыв газопровода «Северный поток». В этих условиях многие европейские страны сделали ставку на сжиженный газ, который закупается как у Катара и США, так и у России. Но в последнее время они принимают решения разорвать и эти связи с Москвой.

Крупнейшим европейским покупателем сжиженного газа у России была Испания. В этом году правительство страны рекомендовало компаниям больше не заключать договоров на поставки из России.

Нидерланды покупали российский сжиженный газ не только для собственного потребления, но и для транзита в другие страны Европы. Российские поставки составляли около 15% всего газового импорта страны.

Сейчас, указывает Bloomberg, полноценные закупки газа из России продолжает осуществлять только одно государство Евросоюза - Венгрия.