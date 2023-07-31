Нигер остановил экспорт урана и золота во Францию

Нигер с понедельника прекращает экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает издание Mehr News со ссылкой на выступление генерала Омара (Абдурахмана) Тчиани, который на прошлой неделе возглавил военный переворот в стране и объявил себя новым президентом.

Накануне блок ECOWAC, объединяющий 15 стран Западной Африки, наложил на Нигер экономические санкции, включающие приостановку всех финансовых транзакций в случае, если в течение недели законно избранное правительство президента Махамеда Базума не будет восстановлено, а сам Базум освобождён. В частности, Нигер уже не получил назначенные на понедельник выплаты по облигациям в размере 51 миллиона долларов.

В городах Нигера проходят массовые демонстрации под антифранцузскими лозунгами. Многие собравшиеся, как отмечалось, вышли на улицы с российскими флагами и скандировали имя президента России Владимира Путина. В столице страны Ниамее накануне демонстранты атаковали посольство Франции и пытались его поджечь. Сообщается о нескольких раненых.

Лидеры стран блока ECOWAC призвали к восстановлению конституционного порядка в Нигере и не исключили возможного применения силовых мер со своей стороны.