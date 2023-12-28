Nikkei: Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет

В марте 2023 года во время визита председателя КНР в Москву Владимир Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия намерена воевать в Украине как минимум пять лет. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники.

Своим заявлением, по мнению собеседников издания, Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России и в конечном счёте Москва выйдет из неё победителем. Это замечание было также предупреждением Си не менять свою пророссийскую позицию, полагают источники Nikkei.

Однако руководство Китая вряд ли доверяет заявлению Путина о намерении вести войну пять лет, считает издание.

Исходя из этих слов, Nikkei делает вывод о том, что «не следует принимать за чистую монету» и сигналы Путина по дипломатическим каналам о готовности к переговорам о прекращении огня.

23 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников сообщила, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня с Украиной и заморозить конфликт по нынешней линии фронта, оставив России оккупированные территории.

По мнению собеседников Nikkei, возможно, Путин хочет просто создать иллюзию того, что он движется к прекращению огня или даже к миру в преддверии президентских выборов в России в марте, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования.