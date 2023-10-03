Нобелевскую премию по физике дали за методы изучения электронов

Нобелевскую премию 2023 года по физике присудили за экспериментальные методы изучения динамики электронов в веществе. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Награду получили учёные Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье из университетов США, Германии и Швеции соответственно.

Эксперименты лауреатов позволили получить чрезвычайно короткие импульсы света, измеряемые аттосекундами – в квинтиллион (в этом числе восемнадцать нулей) раз меньшие секунды, которые можно использовать для измерения очень быстрых процессов. Как раз таких, как перемещения электронов или изменения их энергии.