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Нобелевскую премию по физике дали за методы изучения электронов

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года

Нобелевскую премию 2023 года по физике присудили за экспериментальные методы изучения динамики электронов в веществе. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Награду получили учёные Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье из университетов США, Германии и Швеции соответственно.

Эксперименты лауреатов позволили получить чрезвычайно короткие импульсы света, измеряемые аттосекундами – в квинтиллион (в этом числе восемнадцать нулей) раз меньшие секунды, которые можно использовать для измерения очень быстрых процессов. Как раз таких, как перемещения электронов или изменения их энергии.

  • Вчера, 2 октября, присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие, которое помогло создать вакцину против COVID-19. Завтра, 4 октября, ожидается объявление лауреатов премии по химии, 5 октября – по литературе, а 6 октября назовут обладателя Премии мира.
  • Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию. В этом году она составляет 11 миллионов шведских крон, или около 994 тысяч долларов. Награду могут разделить до трёх человек, а премия мира может присуждаться группам.

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