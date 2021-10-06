Нобелевскую премию по химии дали за новые методы синтеза молекул

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за разработку методов асимметричного органокатализа в синтезе молекул. Об этом объявили в Королевской шведской академии наук в Стокгольме.

В нобелевском комитете назвали этот метод простым и дешевым способом создавать молекулы, который не вредит окружающей среде. Сейчас эту технику используют для разработки новых лекарств.

Бенджамин Лист работает в германском институте Макса Планка по исследованию угля. Дэвид Макмиллан – сотрудник Принстонского университета в США.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии вручили Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье за метод редактирования геномов.