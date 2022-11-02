Новости
Nord Stream опубликовала результаты осмотра «Северных потоков»
Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» из России в Германию, в среду опубликовала результаты своего расследования аварии на этих газопроводах. Как указано в докладе, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трех до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров. Акватория, в которой произошли предполагаемые взрывы, принадлежит к экономической зоне Швеции.
Расследование было инициировано российской стороной: 51% акций Nord Stream принадлежат «Газпрому» - владельцу обоих «Северных потоков». Отдельные расследования инцидента также ведут власти Швеции, Дании и Германии, в чьих территориальных водах находятся газопроводы. О совместном расследовании страны договориться не смогли, также страны ЕС отказались привлечь к расследованию Россию.
Обе трубы «Северного потока» и одна из труб «Северного потока-2» оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. «Северный поток» был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
На момент аварии поставки газа в Европу по «Северному потоку» также были прекращены «Газпромом», руководство ссылалось на технические причины.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом и заявил, что за ним стоит «диверсия англосаксов».
- Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.
Другие новости дня
Белый дом: КНДР может тайно поставлять в Россию боеприпасы
США подозревают Северную Корею в тайных поставках артиллерийских снарядов в Россию. Об этом пишет CNN со ссылкой на американскую разведку и представителей администрации президента США Джо Байдена.
По данным американской разведки, Северная Корея пытается создать видимость того, что боеприпасы идут в страны Ближнего Востока и Северной Африки, однако в действительности они предназначены для России.
В сентябре американская разведка также сообщала о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР.
В новых рассекреченных разведданных не говорится о том, сколько именно боеприпасов КНДР поставила или собирается поставить России. Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби, однако, заявил, что США продолжат следить за возможной поставкой оружия из Северной Кореи.
Представители России и КНДР эту информацию никак не комментировали.
Ранее стало известно о поставке России партии иранских дронов-камикадзе «Шахед-136». Минобороны России и власти Ирана официально отрицает эту информацию. Многие эксперты отмечают, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов.
- КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
Премьер-министр Дании после выборов подала в «техническую» отставку
Премьер-министр Дании Метте Фредириксен в среду объявила о своей отставке. Это произошло после досрочных парламентских выборов, на которых ее левоцентристский блок одержал победу. Отставка Фредериксен, которую должна утвердить королева Дании Маргрете, во многом техническая: Фредериксен уже заявила, что останется в политике и намерена сформировать более широкую политическую коалицию, которая включала бы и правоцентристские партии.
Комментаторы отмечают, что Фредериксен подала в отставку только как глава предыдущего правительства, чтобы создать новое, уже с дополнительными участниками.
Парламентские выборы состоялись в Дании 1 ноября - на семь месяцев раньше положенного срока. Это было сделано из-за критики датчанами действий правительства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нынешнего инфляционного кризиса. Из 179 мест в парламенте правящий левоцентристский блок получил 87. Таким образом, он оставляет за собой парламентское большинство, учитывая поддержку депутатов от заморских территорий Дании: уже проголосовавших в его пользу Фарерских островов и Гренландии, в которой подсчета голосов еще не было.
Метте Фредериксен назвала это «лучшим результатом за 20 лет». Социал-демократическая партия, как и в прошлые годы, стала лидером, завоевав 27,5% голосов избирателей.
Для формирования более широкой коалиции Фредериксен, скорее всего придется вести переговоры с партией умеренных, которую возглавляет экс-премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен, а также с Социалистической народной партией, Альянсом красных и зеленых и Социал-либеральной партией, которые поддерживали ее и ранее.
МИД РФ назвал условия возможного применения ядерного оружия
МИД России выступил в среду с заявлением, озаглавленным «Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны». Документ опубликован на фоне войны в Украине и опасений, которые высказывают представители Украины и стран Запада в связи с возможным применением Россией ядерного оружия в конфликте. О гипотетической возможности использования ядерного оружия говорили, хотя и не всегда прямым текстом, некоторые высокопоставленные российские представители.
В заявлении МИД утверждается, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а российские доктринальные установки по вопросу применения ядерного оружия «носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования». «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – сообщает МИД России.
Подобные положения действительно содержатся в доктринальных российских документах. При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий, таких как Херсонская или Запорожская области (часть этих областей уже сейчас под контролем Украины). По словам Медведева, это будет «угрозой существованию нашего государства и распад нынешней России» и, следовательно, может стать поводом для применения ядерного оружия. В заявлении МИД не содержится никаких комментариев относительно того, согласно ли ведомство с трактовкой Медведева.
Президент России Владимир Путин ранее, утверждая, что у России нет планов применять ядерное оружие в Украине, при этом говорил, что «для защиты территориальной целостности» Россия может применить «все средства».
В заявлении МИД также говорится, что «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», и содержатся призывы к другим ядерным странам «отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта».
Как пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным обсуждением использования ядерного оружия в войне с Украиной высокопоставленными российскими военными.
По данным издания, президент России Владимир Путин не был частью этих обсуждений. Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, вне зависимости от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома. Там считают, что обсуждение вызвано фрустрацией российских военных от неудач в войне с Украиной.
Западные страны считают, что Кремль с февраля регулярно намекает на возможность использования ядерного оружия. Сотрудничающий с российским правительством Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Запад неправильно трактует высказывания российских официальных лиц. Как говорится в докладе, в связи с конфликтом в Украине угроз существованию российского государства на данный момент не просматривается.
В Абхазии завершили ремонт на линии «Ачгуара»
Ремонт высоковольтной линии «Ачгуара» в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия завершен.
Крупная авария на ЛЭП произошла накануне. Значительная часть абонентов осталась без света, после чего Абхазия запросила переток электроэнергии из России.
Сегодня в компании «Черноморэнерго» сообщали о введенном для абонентов ограничении на подачу электроэнергии с 10.00 до 15.00.
Электроэнергия, вырабатываемая на «Ингури ГЭС», поступает в Абхазию по линии «Ачгуара». 11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на ЛЭП, в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек). Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт
Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат и записали на видео претензии к командованию и властям. Их обращение опубликовали правозащитный проект Gulagu.net и телеграм-канал "Сердитая Чувашия".
В нём мобилизованные отказываются от участия в войне с Украиной и заявляют, что "будут добиваться справедливости", пока им не выплатят обещанные суммы.
"Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?" - говорится в обращении.
Начальство в учебном центре в свою очередь объясняет призванным в ходе мобилизации, что денег никому не обещало, а был всего лишь законопроект от депутатов КПРФ, который прошёл только одно чтение в Госдуме и был снят с повестки. Мобилизованные в ответ предложили депутатам самим отправиться на войну в Украину.
Позже в чате мобилизованных и на канале "Сердитая Чувашия" появилась информация о начавшемся ближе к ночи бунте в учебном центре . Туда стянули ОМОН и Росгвардию.
По неподтверждённой информации, участников бунта "успокоили". Как именно — неизвестно.
Это не первый раз, когда мобилизованные в России жалуются на проблемы с командованием или обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео.
После начала мобилизации из разных регионов поступает информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. The Insider обнаружил, что жены мобилизованных россиян обсуждают в чатах, что собрать мужа на войну стоит около 150 тысяч рублей.
К пошиву одежды для мобилизованных власти привлекали школьников и студентов во Владимирской, Ростовской, Самарской областях, Бурятии, Башкортостане и в других регионах России.
RT выпустил фильм «отстранённого от работы» Красовского
Российский государственный канал RT выпустил фильм своего ведущего Антона Красовского про спорт. Часовой проект "Спорт. Россия: XXI век" выложен в соцсети через неделю после того, как главный редактор канала Маргарита Симоньян заявила об остановке сотрудничества с тележурналистом.
Заявлялось, что Красовский отстранён от эфира после того, как заявил в авторской программе, что украинских детей можно топить в реке или сжигать заживо. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого призвал все страны мира запретить вещание канала за призывы к геноциду.
Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что она и коллектив канала "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь". Красовский дважды публично извинялся, в том числе перед Симоньян и коллегами с RT.
Канал возвращение ведущего не анонсировал и не комментировал. Ранее издание "Медуза" рассказывало, что на RT "специально под Красовского" была создана русскоязычная дирекция, которую он возглавил. О назначении какого-либо нового человека на эту должность не сообщалось.
Следственный комитет передавал, что глава ведомства требовал доложить ему о ситуации вокруг слов ведущего, но о каких-либо процессуальных действиях пока что неизвестно.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский боец – Леван Сахелашвили. Информацию об этом распространили в социальных сетях.
В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что грузинское посольство в Киеве получило информацию о смерти бойца. Начаты процедуры, необходимые для доставки тела Сахелашвили на родину.
С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погибли уже 24 грузинских бойца.
VEON продаёт владельца бренда «Билайн». Ранее холдинг вышел из бизнеса в Грузии
Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского бизнеса – крупнейшего поставщика телекоммуникационных услуг «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
В сообщении на сайте VEON говорится, что руководство холдинга изучает варианты, которые устроили бы все заинтересованные стороны, включая акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за её пределами.
«Вымпелком» подтвердил начало реструктуризации владения оператором. Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что российский бизнес будет передан в управление топ-менеджменту компании.
Из-за санкций, наложенных на Россию после нападения на Украину, «Вымпелком» попал под регуляторные ограничения, так как акционер VEON находится в «недружественной» юрисдикции. Это привело к тому, что компания оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими игроками рынка, пишет «Коммерсантъ».
Выйдя из состава акционеров «Вымпелкома», VEON сократит для себя репутационные риски. О них компания говорила в годовом отчёте за 2021 год.
В июне VEON заявила, что в первом квартале 2022 года её российский бизнес обесценился почти на 450 миллионов долларов. Во втором квартале на Россию приходилось более половины выручки холдинга – более одного миллиарда долларов.
VEON также сообщила, что ей придётся остановить развитие российских сетей из-за санкций. Нидерландский холдинг также рассматривает продажу до 2023 года башенных активов в Бангладеше, Пакистане и Украине.
В июне стало известно, что VEON продает свой грузинский актив «VEON-Грузия» за 45 млн долларов. Покупателем выступил местный партнер холдинга, бизнесмен Хвича Макацария. В холдинге VEON тогда заявили, что сделка «соответствует стремлению компании по оптимизации ее структуры».
- VEON владеет 100% «Вымпелкома». Российская компания основана в 1992 году бизнесменом Дмитрием Зиминым. В состав VEON «ВымпелКом» вошёл в 2009 году.
- Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.
Россия возвращается к соглашению об экспорте зерна из Украины
Минобороны РФ объявило, что Россия решила возобновить участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает ТАСС.
В официальном заявлении ведомства говорится, что благодаря участию ООН и содействию Турции Россия получила письменные гарантии от Украины о том, что зерновой коридор не будет использован для ведения боевых действий.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", – заявили в ведомстве.
Одновременно с этим президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что зерновой коридор для вывоза продовольствия из украинских портов восстановил работу к середине дня среды, 2 ноября. По его словам, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.
29 октября Россия бессрочно приостановила свое участие в "зерновой сделке" – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в связи с "атакой беспилотников на суда в Севастополе", о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". В российском МИД в "массированном ударе" с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе обвинили Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" и вернуться к выполнению своих обязательств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала намеренно обострять продовольственный кризис еще в сентябре. Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение, заявив, что от этого зависит преодоление глобального продовольственного кризиса. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы "совершенно возмутительным".
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, указывали эксперты. В ООН тогда предупреждали об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
После проведенных переговоров 22 июля при посредничестве Турции и ООН с Россией и Украиной были подписаны два отдельных соглашения о восстановлении морского зернового экспорта. Стороны договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Эти договоренности действуют до середины ноября.
Михаил Саакашвили, возможно, заразился коронавирусом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с мая остается в тбилисской клинике «Вивамед», мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
У заключенного Саакашвили, по словам адвоката, высокая температура. Кроме того, он общался с человеком, у которого позже диагностировали COVID-19.
«Сейчас он в изоляции. В четверг или пятницу его повторно протестируют на коронавирус. Первый тест был отрицательным. Однако инкубационный период еще не прошел. У него температура и слабость. Он в основном лежит», – сказал Хачапуридзе.
Из-за состояния здоровья Саакашвили сегодня не смог присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Процесс в очередной раз отложили.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Пашинян: «Наше предложение о продлении мандата миротворцев было отклонено»
В ходе трехсторонней встречи в Сочи Армения предложила продлить срок миссии российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Об этом в парламенте Армении заявил глава правительства страны Никол Пашинян.
По его словам, речь шла о продлении мандата миротворцев на неопределенный срок – на 20, 15 или 5 лет. Пашинян говорит, что предложение было отвергнуто.
«Но должен отметить, что, по моему восприятию, вопрос вошел в повестку дня», – сказал Пашинян.
Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Пашинян указал на позицию российских партнеров. Они, по словам армянского премьера, считают, что необходимо отложить вопрос на неопределенное время, обосновав это тем, что на данный момент объективно нет возможности найти взаимоприемлемый статус.
Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? По словам Пашиняна, на 100 процентов.
Как говорит Пашинян, армянская сторона настаивала на том, чтобы в трехстороннем заявлении в Сочи была сделана ссылка на известные российские предложения.
«Но по призыву наших российских коллег мы постарались быть более гибкими, чтобы не заводить ситуацию в тупик», – сказал премьер-министр.
- В трехстороннем заявлении, принятом по итогам переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, не упоминается Нагорный Карабах, лишь отмечается «ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания».
- Стороны договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».
- По словам Владимира Путина, «не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из текста, предварительно проработанного на уровне специалистов».
- Ранее Пашинян во время встречи с Путиным говорил, что предлагает внести в текст заявления тезис о поддержке российского подхода по нагорно-карабахской проблеме. Алиев, в свою очередь, заявил, что «карабахский конфликт – это уже история».
«Сила народа» объявила войну либералам и тем, кто против традиционных ценностей в Грузии
Движение «Сила народа» объявило, что делает одним из главных своих направлений «разоблачение агрессивной кампании, проводимой либералами».
«Стремление и цель грузинского народа – влиться в европейскую семью через традиции, а не за счет отказа или осуждения национальных и христианских ценностей. Те, кто враждебно относится к нашим национальным традициям и христианским ценностям – грубо противостоят желанию народа», – говорится в новом заявлении движения.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что объединение «Сила народа», созданное группой депутатов, объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности. Основатели – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.
«Либеральную идеологию в Грузии пропагандируют отягощенные комплексами радикалы, которые пытаются доказать свое ложное превосходство над разумной и умеренной частью общества», — говорится в заявлении движения.
«Сила народа» утверждает, что «цель пропаганды либеральной идеологии – «денационализация» Грузии и полное опустошение общества от национальных и христианских ценностей.
«Так называемые «либералы» во всем мире и в Грузии агрессивно внедряют такие идеи, как однополые браки и смена пола для несовершеннолетних, а тех, кто против — объявляют врагами прогресса», — считают авторы заявления.
При этом «Сила народа» вновь заявила, что посол США продолжает игнорировать задаваемые вопросы, а «американские дипломаты считают, что все должны слепо им верить и никто не имеет права спрашивать и критиковать».
Киев: движение судов с украинским зерном возобновится 3 ноября
Движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки возобновится 3 ноября. Об этом сообщил в твиттере министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", — написал он. Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов с зерном в Босфоре.
Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла также сообщил, что ожидает, что загруженные суда выйдут в море в четверг, 3 ноября.
Вчера делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Чёрному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении СКЦ. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной "продолжает реализовывать инициативу". Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.
Позже во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие сухогрузы смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в зерновой инициативе. Он также выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.
Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.
29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
- По данным министерства инфраструктуры Украины, за два дня после выхода России из зерновой сделки по гуманитарному коридору прошли 17 судов. Два из них направились в украинские порты под загрузку. За три месяца с момента заключения соглашения 422 судна экспортировали около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
- Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Гражданин Грузии задержан «на абхазском направлении» – СГБ Грузии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военными гражданина Грузии «на абхазском направлении».
По информации СГБ, активирована «горячая линия», действующая при содействии Миссии наблюдателей ЕС. В известность поставлены международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности.
Другие подробности не сообщаются. Задержание пока не прокомментировали власти самопровозглашенной республики Абхазия.
Накануне в СГБ Грузии заявили о задержании трех местных жителей в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. По информации телеканала «Мтавари», одному из них – 17 лет.
Ника Гварамия остается в заключении – решение апелляционного суда
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении генерального директора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия. Решение приняли судьи – Мераб Джорбенадзе, Лаврентий Маглакелидзе и Давид Мамисеишвили.
16 мая текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Апелляционный суд не только оставил в силе эту часть приговора, но и частично удовлетворил требование прокуратуры. В частности, Гварамия приговорили к заключению на 3 года и 6 месяцев и по другому эпизоду, по которому городской суд оштрафовал его на 50 тысяч лари. Общий срок пребывания в заключении для Гварамия не изменился.
Ранее Гварамия заявил, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека.
«Я надеюсь выйти. Моя судьба не решается только здесь, не только перед грузинским судом, поскольку впереди Страсбургский суд», – заявил он.
- Гварамия был уволен с поста гендиректора телекомпании «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари», которую возглавляет по сей день.
- Прокуратура предъявила Гварамия обвинение вскоре после его увольнения из «Рустави-2». Он был признан виновным по двум эпизодам за злоупотребление служебным положением (статья 220 УК Грузии).
- В одном из эпизодов речь идет о рекламном контракте, заключенном с «Центром Порше» в феврале 2019 года, согласно которому, по утверждению прокуратуры, Ника Гварамия и его семья получили в собственность дорогостоящий автомобиль (76 700 евро), а телекомпании «Рустави-2» был нанесен «значительный материальный ущерб».
- Что касается второго эпизода, в 2015 году, по данным прокуратуры, телекомпания «Рустави-2» понесла убытки в размере 6 763 510 лари из-за рекламного контракта, оформленного с компанией «Интер Медиа Плюс».
- Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.
Назначен новый куратор Абхазии и Южной Осетии в правительстве РФ
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак будет курировать сотрудничество с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить заместителя председателя Правительства Российской Федерации Новака А.В. председателем российских частей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе.
Ранее куратором Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве был вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Александр Новак был министром энергетики России в 2012-2020 годах. С 9 ноября 2020 года – вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса. Куратор в Северо-Кавказском федеральном округе с 19 июля 2021 года. Находится под санкциями Украины, США и Канады из-за российского вторжения в Украину.
Эр-Рияд предупредил США об атаке Ирана на Саудовскую Аравию
Эр-Рияд поделился с Вашингтоном данными разведки о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению боеготовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в королевстве и Соединенных Штатах.
Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью активистки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.
Cогласно заявлению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов.
США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.
В прошлом месяце командующий Корпусом стражей публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение в прессе протестов в Иране. "Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ", — сказал генерал-майор Хоссейн Салами на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан.
- В Иране полтора месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини. Участники акций обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне демонстраций, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек, более тысячи арестованы.
КНДР впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей
Северная Корея в среду провела пуски не менее 10 ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Одна из ракет впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Ещё одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо – города в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что запуск ракеты через морскую границу является «по сути территориальным вторжением» со стороны КНДР.
Южная Корея в качестве ответа произвела пуски трёх ракет в море, через морскую границу.
Япония также выразила протест Северной Корее и созвала совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками.
Пуски северокорейских ракет совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.
Пхеньян накануне потребовал прекратить учения и пригрозил в случае отказа принять «мощные» меры.
В прошлом месяце КНДР произвела целую серию запусков – тоже, как заявил Пхеньян, в ответ на совместные учения военных США, Южной Кореи и Японии.
- С начала года Северная Корея уже произвела около 30 пусков ракет.
- В ночь с 3 на 4 октября Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. После этого атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» выдвинулся в Японское море и расположился к востоку от Южной Кореи.
- После этого КНДР снова запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. А еще через сутки запуском очередных ракет руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
- В середине октября после очередных ракетных стрельб Сеул ввёл санкции в отношении Пхеньяна.
В Израиле партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент
В Израиле партия «Ликуд» во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху побеждает на выборах в однопалатный парламент Кнессет. К 9 утра по местному времени были подсчитаны около 80% голосов.
Согласно предварительным результатам, «Ликуд» набирает 23 процента голосов. Основным соперником «Ликуда» считается центристская партия «Еш Атид», которой руководит действующий глава правительства Яир Лапид. У неё около 18 процентов.
У партии религиозных сионистов «Ционут Датит» – 10,2 процента голосов, около 9 процентов набирают центристы из «Махане Мамлахти» и ультрарелигиозная политическая партия ШАС.
Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвовали 40 партий, 10 из которых, судя по предварительным результатам, попадут в парламент. Ещё у двух партий есть такой шанс, они близки к барьеру в 3,25 процента.
Предварительные результаты показывают, что у правого блока партий набирается 67 мандатов, а у левоцентристкого — 49. Это делает Нетаньяху фаворитом среди претендентов на пост премьер-министра и даёт ему возможность сформировать правительство.
Выборы в Кнессет, прошедшие 1 ноября, пятые по счёту за последние три с половиной года.
В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.
- Нетаньяху 73 года. Он первый израильский глава правительства, родившийся после провозглашения независимости. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. Последний срок – более 15 лет – самый длительный срок для премьера.
- В Израиле Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции. Обвинения он отвергает.
В Абхазии ввели ограничения на подачу электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» в Очамчирском районе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго».
Крупная авария на ЛЭП произошла накануне. В «Черноморэнерго» сообщали, что место аварии локализовано, ведутся ремонтные работы.
Сегодня в компании заявили, что с 10.00 до 15.00 для абонентов вводятся ограничения на подачу электроэнергии. В сообщении говорится о «дефиците электроэнергии перетока из РФ». Время завершения ремонтных работ на линии «Ачгуара» не уточняется.
- Электроэнергия, вырабатываемая на «Ингури ГЭС», поступает в Абхазию по линии «Ачгуара». 11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на ЛЭП, в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек). Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Талибы в Афганистане создали женское подразделение полиции
Радикальное движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане, создало женское подразделение полиции. Для работы там привлекают женщин, работавших в МВД до захвата власти талибами в августе прошлого года. Подготовку проходят около 100 женщин, сообщает Афганская служба Радио Свобода.
Правозащитники отмечают, что так талибы хотят сдержать реакцию общества на жестокое подавление женских протестов и привлечь женщин полицейских для работы с активистками на митингах.
Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
В мае этого года талибы обязали женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике паранджой.
Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами.
На днях в Кабуле прошла акция выпускниц университетов с требованием допустить женщин к образованию и предоставить право на работу в госучреждения.
- Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче еще более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда «Талибан» полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
Посол РФ в Армении: Вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям
По мнению Москвы, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин после трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи.
В тексте заявления, принятого по итогам трехсторонней встречи, Нагорный Карабах вообще не упоминается, даже в абзаце о миротворческом контингенте не указано, что он дислоцируется в Карабахе. Между тем, накануне встречи Путин обнадежил, что упоминание о Карабахе может найти место в мирном договоре, пишет Радио Азатутюн.
Посол сегодня заявил, что урегулирование должно стать результатом соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что касается того, какие пункты должны быть включены в мирный договор, то, по словам посла, есть вопросы, которые пока не удается согласовать, но работа над которыми будет продолжена. Он, однако, не уточнил, касается ли это Карабаха.
«На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», - отметил он.
Неужели нельзя было убедить Алиева в том, чтобы в заявлении был упомянут статус Карабаха? Посол России в Армении сказал, что не владеет дополнительной информацией о деталях переговоров, он может только предполагать.
Власти Армении сегодня воздержались от комментариев. Сразу после встречи в Сочи Пашинян отправился в Тегеран, встретиться с ним не было возможности. Вопрос прокомментировал лишь депутат правящей фракции «Гражданский договор» Сергей Багратян.
«Поскольку президент Азербайджана не согласился на 15-й пункт, то остальные 14 пунктов уже не подлежат обсуждению», - сказал он.
Намекнув на заявления Путина перед трехсторонней встречей в Сочи, Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ на основе предложенных Россией 15 пунктов, который станет основой мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но он несколько раз повторил, что надеется, что Россия поддержит эти предложения.
Интересы Армении должен защищать лидер Армении, «данное заявление свидетельствует о том, что он их не защитил», - заключил после встречи в Сочи депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян. Любой документ, в котором не закреплено право Нагорного Карабаха на самоопределение, он посчитал провальным.
«Должна ли Россия отстаивать интересы Армении? Что за ребячество? Руководство Армении должно защищать интересы Армении, Армении и Нагорно-Карабахской Республики, как он [Пашинян - ред.] обещал, когда был избран премьер-министром. Республика Армения вывела вооруженные силы из Нагорно-Карабахской Республики, а теперь упрекает: почему миротворцы не защитили Парух? Вы бы защитили», - сказал оппозиционный депутат.
В последние два года не только регулярно нарушались обязательства по соблюдению режима прекращения огня, но и Азербайджан оккупировал новые территории Армении и Нагорного Карабаха, в результате чего были сотни жертв, десятки пленных. Хотя за это время ряд договоренностей, зафиксированных в четырех трехсторонних заявлениях, так и не были реализованы, однако провластный депутат Сергей Багратян выразил оптимизм в связи с тем, что последнее заявление подтвердило отсутствие пограничного спора.
«После подписания Азербайджан признал государственные границы Республики Армения по состоянию на 1991 год. Были споры, например, о том, где проходит граница озера Сев Лич, или какая часть Ишханасара является азербайджанской и т.д., эти проблемы урегулированы этим соглашением. Это был важнейший пункт», - сказал он.
На вопрос, не означает ли это, что Армения признает, что «Карабах также является частью Азербайджана», Багратян ответил: «Такого пункта нет, так как вопрос Карабаха не был подписан, следовательно, статус до сих пор остается неопределенным».
Если не удалось договориться по российским предложениям, значит ли это, что мирный договор будет заключен на основе западных предложений? Сергей Багратян на это ответил так: «Это означает, что у Армении есть альтернатива, и она может выложить на стол для обсуждения оба варианта: западный вариант и российский вариант, совместить и достичь более широкого согласия по вопросу о границах в контексте мирного договора. В конкретном западном варианте отмечается, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха является дискуссионным, то есть, это не означает, что отдельно Армения и Азербайджан завершат, и региональный мир закончится только этим».
Оппозиция не видит ничего положительного ни в предыдущих, ни в последнем документе, подписанном Пашиняном.
«Никол Пашинян является первым руководителем Армении после 1988 года, подписавшим документы, где не упоминается, что урегулирование арцахского [карабахского - ред.] конфликта должно основываться на принципе равноправия и самоопределения наций», - подчеркнул Артур Хачатрян.
Во вчерашнем заявлении говорится также о запуске армяно-азербайджано-российских межпарламентских контактов. Представители власти не знают, о чем именно идет речь.
СГБ Грузии сообщило о задержании трех граждан в зоне грузино-осетинского конфликта
Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военными трех местных жителей, граждан Грузии, в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.
Село Меджврисхеви находится в 60 км к северо-западу от Тбилиси. Линия де-факто грузино-осетинской границы проходит вдоль восточной и северной части села, примерно в десяти километрах от главной магистрали Грузии Восток-Запад, пишет агентство «Новости-Грузия».
В связи с задержанием граждан Грузии активирована «горячая линия», в известность поставлена Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских переговоров.
СГБ заявляет, что власти Грузии задействовали все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения задержанных людей в кратчайшие сроки.
«Практика незаконных задержаний ограничивает основное право на свободное передвижение, значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», - говорится в заявлении СГБ.
2 ноября ни одно судно не пройдет по «зерновому коридору» в Черном море
Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной «продолжает реализовывать инициативу». Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, за два дня после выхода России из зерновой сделки по гуманитарному коридору прошли 17 судов. Два из них направились в украинские порты под загрузку. За три месяца с момента заключения соглашения 422 судна экспортировали около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.
Путин сказал Эрдогану, что Россия готова вернуться в сделку после расследования удара по севастопольскому порту и гарантий безопасности со стороны Украины. Эрдоган, в свою очередь, по итогам разговора выразил уверенность, что сделка может быть возобновлена «при помощи конструктивного подхода».
Кроме того, телефонные переговоры по поводу зерновой сделки провели главы Минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В ходе разговора Акар заявил, что соглашение в значительной степени способствовало разрешению глобального продовольственного кризиса. По его словам, «все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога». Кроме того, Акар отметил, что черноморский коридор «намного быстрее и удобнее» для перевозки зерна, чем наземный маршрут.
29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
На 31 октября ООН, Турция и Украина согласовали движение 16 судов по Черному морю, договоренности были достигнуты без участия России. Стороны также договорились о проведении инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В этот же день Минобороны России сообщило о приостановке движения по гуманитарному коридору «до прояснения обстоятельств украинской атаки против кораблей в Севастополе». В ведомстве добавили, что движение судов по коридору «является недопустимым, так как Украина использует его для ведения боевых действий против России».
- Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум