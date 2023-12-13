Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS и боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию. Он встретился с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стере и принял участие в саммите Северных стран.
Стере заявил, что Норвегия намерена и далее поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. В частности, он объявил о новых мерах финансовой и военной помощи Украине. Осло выделит Украине 3 миллиарда норвежских крон (около 273 миллионов долларов) на обеспечение государственных услуг - таких, как школьная система и здравоохранение.
Кроме того, Украина получит дополнительные ракетные системы NASAMS и боеприпасы на сумму 335 миллионов крон (более трех миллионов долларов).
На саммите Северных стран, в котором приняли участие главы Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии, было принято совместное заявление о продолжении поддержки Украины столько, сколько это будет необходимо. На вопрос, заданный во время брифинга - может ли Украина победить без западной помощи, - Владимир Зеленский ответил: «Нельзя победить без помощи, но и проиграть тоже нельзя».
- Предыдущие два дня Зеленский провел в США, где встречался с президентом Джо Байденом и выступил в Конгрессе и в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Конгресс по-прежнему не утвердил новый крупный пакет помощи Украине; Байден призвал принять его до рождественских каникул. Американский президент сообщил о выделении 200 миллионов долларов на военные нужды Украины благодаря имеющимся у него полномочиям, не требующим одобрения парламента.