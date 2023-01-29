Новак Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%.

На пост главы государства претендовали генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По итогам подсчета 90% голосов Павел набирает 57% голосов. Бабиш набирает около 43%. Он получил большинство голосов в промышленных регионах Чехии.

Судя по всему, сократить разрыв Бабишу уже не удастся. Премьер-министр Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой. Вступление в должность нового президента состоится 8 марта после инаугурации.

Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве.

Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.

Андрей Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. Незадолго до выборов суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.

Первый тур выборов президента Чехии прошел 13 и 14 января. Тогда ни Павел, ни Бабиш не набрали более половины голосов избирателей.

В тройку лидеров в первом туре также вошла Дануше Нерудова. Она набрала 14% голосов. Нерудова экономист, бывший ректор частного университета. Ее кампания нацелена главным образом на молодых избирателей. Нерудова во время избирательной кампании поднимала такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ.

После первого тура голосования Нерудова призвала своих избирателей отдать голоса за Павела.

Чехия – парламентская республика, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.