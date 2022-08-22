Новая база ПВО под Евпаторией попала на фото курортников

Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

Это произошло в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное, рядом с берегом Черного моря. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. В воскресенье вечером назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в телеграме, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром, – РС) со стороны Евпатории". В субботу беспилотником была атакована штаб-квартира черноморского флота России.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты, показывающие, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото этих систем с указанием геолокации. Все это позволило установить, что С-400 в момент, когда были сделаны эти фото, развернуты в поле севернее соленых озер.

Радио Свобода удалось найти снимки установок, сделанные с близкого расстояния недалеко от этого же места. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют утверждать, что речь идет об установках С-400. Снимки были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в полутора километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.

Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного развертывания установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.

За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота.

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