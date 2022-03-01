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«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры
«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Об этом заявила редакция издания.
Решение принято на основании опроса 4460 подписчиков. Им предложили ответить на вопросы о продолжении работы или приостановке публикаций до окончания войны с Украиной. Почти 94 процента ответивших выступили за выход газеты в текущих условиях.
Сегодня же главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что снял расшифровку эфира с членом Совета по правам человека Николаем Сванидзе в программе «Особое мнение» от 25 февраля.
Венедиктов сослался на представление Роскомнадзора, в котором говорится, что в эфире якобы прозвучала заведомо ложная общественно значимая информация о действиях России на территории Украины. Кроме того, в документе, по словам Венедиктова, указано, что сказанное Сванидзе «формирует у людей панические настроения».
На фоне российского вооруженного вторжения в соседнюю страну Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от «Новой газеты» и других независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В противном случае изданиям грозят штрафы и ликвидация. Российские власти называют действия российской армии на территории Украины «специальной операцией».
Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации - телеканала Настоящее Время и Крым.Реалии. Как сообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали «недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины». Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. 26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить материалы, в которых происходящее называлось войной. Власти России также потребовали от СМИ использовать в освещении вторжения только «официальную российскую информацию».
Другие новости дня
В посольстве Украины объяснили причины отзыва посла из Тбилиси
Решение об отзыве посла Украины в Грузии для консультаций имеет две ключевых причины. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции в Тбилиси.
«У решения было две ключевые причины. Первая – безнравственная позиция правительства Грузии, связанная с санкциями, которые возлагаются на Россию из-за развязанной войны в Украине, а второе – непринятие решения, которое связано с отправкой добровольцев в Украину для помощи нашей армии. Есть еще много вопросов, которые должны быть рассмотрены во время консультаций», - сказал Касьянов.
При этом он поблагодарил грузинскую сторону за гуманитарную помощь и выразил надежду на то, что она продолжится.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил об отзыве посла из Грузии. Причиной он назвал «препятствия добровольцам», которые желают помочь Украине, и позицию грузинского правительства по отношению к санкциям против России.
В понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию. По их словам, власти страны не разрешили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить добровольцам вылететь в Украину. Он обратился к нему в Twitter на грузинском, английском, украинском и русском языках. Ответа главы правительства Грузии не последовало.
Незадолго до этого Гарибашвили исключил, что Грузия присоединится к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. Премьер подчеркнул, что считает их «неэффективным средством», приравняв возможные ограничительные меры против Москвы санкциям в отношении грузинского народа.
Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине
Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись «ко всем, от кого это зависит». В открытом письме священники и дьяконы заявили, что «братоубийственная война» приведет в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому «незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».
Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нем подчеркивается, что подписавшие обращаются «от своего имени», то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы «все воины – и российские, и украинские» вернулись в свои дома. «Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», – говорится в обращении.
Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно четкой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.
На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они останавливают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. «Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти», – говорится в их обращении.
Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата, и выразили поддержку ее предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.
Грузинская валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро
Национальная валюта Грузии – лари, продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро.
По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2244 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 1,9 тетри.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 1 евро теперь стоит 3,6039 лари – грузинская валюта обесценилась еще на 1,8 тетри.
Курс в коммерческих банках и валютных обменниках намного выше. В системах «TBC bank» и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,28 и 3,255 лари соответственно.
За последнюю неделю лари обесценился на 22 тетри по отношению к доллару и на 20 тетри по отношению к евро.
Исторический минимум для лари был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.
Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве
Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
Российские военные планируют нанести удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го центра информационно-психологических операций "с целью пресечения информационных атак". Под информационными атаками ведомство подразумевает звонки о минировании различных объектов социальной инфраструктуры и звонки гражданам России с угрозами.
"Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", – передает "Интерфакс" сообщение Минобороны России.
Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
В Абхазии заявляют, что продолжат курс на преодоление международной изоляции
Обращение о предоставлении Абхазии статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщалось ранее, глава абхазского ведомства Инал Ардзинба передал обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
«Республика Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия. Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса Президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны», – заявил заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба.
Ранее в МИД Грузии заявили, что обращение в ООН – «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения». Реакцию Тбилиси в Сухуми назвали «нервной».
Ираклий Кобахидзе: Грузию пытаются втянуть в конфликт
Грузию пытаются втянуть в конфликт, – считает председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он назвал печальным решение Украины отозвать из Тбилиси посла Игоря Долгова.
«Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт. Этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг. Украина находится в тяжелейшем положении. Мы все уважаем и, естественно, критиковать украинское правительство в этой ситуации некорректно, но мы должны зафиксировать, что это решение неприемлемо и неоправданно, учитывая все, что сделала Грузия в последние дни», – заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе пояснил, что на всех форумах, где принципиально поднимался вопрос Украины, Грузия выражала свою позицию действенными шагами.
«Когда делается такой шаг в такое время, это выражение того, что они хотят втянуть Грузию в войну. Уточняю, что о координации Зеленского и «Национального движения» (оппозиционная партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.) речи не идет. Мы не дураки, чтобы говорить такие глупости», – заявил Кобахидзе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отзывает из Грузии посла «за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям».
Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
Роскомнадзор снова начал замедлять трафик Twitter в России
Роскомнадзор начал замедлять трафик сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России на стационарных компьютерах из-за распространения "недостоверной общественно значимой информации" о происходящем в Украине. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
Снять ограничения в Роскомнадзоре обещают после "полного удаления" соцсетью "запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму".
От социальной сети TikTok ведомство требует исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.
"В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", – говорится в сообщении ведомства в телеграме.
Роскомнадзор уже замедлял трафик Twitter в России в марте 2021 года. Такое решение ведомство объясняло тем, что хочет принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от "влияния противоправного контента". Решение впоследствии было отменено – после того, как служба модерации социальной сети удалила большую часть материалов, которые вызывали претензии надзорного ведомства.
25 февраля 2022 года Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, а вечером того дня сообщил, что начал замедление трафика "в связи с цензурой российских СМИ на платформе". Причиной тому стало то, что соцсеть ограничила аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".
Зеленский в Европарламенте призвал поддержать вступление Украины в ЕС
Европарламент обсуждает сегодня российское вооружённое вторжение в Украину и перспективы вступления этой страны в ЕС.
Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи.
Зеленский в своём выступлении рассказал о ракетном обстреле центра Харькова сегодня утром и гибели мирных жителей, в том числе детей. Он заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.
"Докажите, что вы с нами, что вы настоящие европейцы и что жизнь одержит победу над смертью, а свет над тьмой" - сказал Зеленский.
Накануне он и другие представители украинских властей подписали официальную заявку на вступление в ЕС. Ожидается, что Европарламент поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. За это уже высказались лидеры 8 стран Центральной и Восточной Европы. Они призвали к принятию Украины в ЕС по ускоренной процедуре.
В истории таких прецедентов не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Нынешние кандидаты на вступление в ЕС, такие как Сербия и Черногория, получили этот статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Кроме того, граждане страны-кандидата должны оформить вступление страны в ЕС на референдуме. Глава Европейского совета Шарль Мишель, однако, заявил, что ЕС серьёзно рассмотрит заявку Украины.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не имеет отношения к вопросу военных угроз, которые якобы исходят для России со стороны Украины.
Стремление Украины вступить в ЕС отражено в конституции страны, однако до последнего времени многие страны ЕС отказывались прямо говорить о европейской перспективе страны.
В качестве реакции на российское вторжение 24 февраля ЕС ввёл несколько пакетов санкций против России, а также заявил о намерении поставлять Украине вооружение. Это уже делают отдельные страны союза.
YouTube заблокировал аккаунты Russia Today в странах Евросоюза
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунты российского государственного канала RT (бывший Russia Today) в странах Евросоюза, аналогичные меры будут приняты против каналов, связанных с информационным агентством "Спутник". Об этом говорится в сообщении компании.
Меры последовали вслед за аналогичным решением Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. С ночи понедельника пользователи из Европы не могут найти там аккаунты, связанные с RT.
В воскресенье министры иностранных дел Евросоюза договорились о запрете на вещание RT, "Спутника" и связанных с ними изданий на территории стран ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти СМИ распространителями "токсичной и вредной дезинформации".
Решение было принято в рамках санкций ЕС против России за начало войны с Украиной. Главный редактор канала и агентства Маргарита Симоньян обвинила Евросоюз в нарушении принципа свободы слова и заявила, что канал не имеет отношения к вторжению на территории Украины, а значит, его блокировка после начала войны "просто удобный предлог".
Российский МИД ранее анонсировал ответные меры за блокировку канала. За ограничение ряда российских СМИ в стране уже замедлена работа социальной сети Facebook.
Леонид Кучма обратился к россиянам: «Не будьте сообщниками преступления»
Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к гражданам России в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.
Как утверждает Кучма, президент России Владимир Путин приказал "уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садикам".
Кучма призвал россиян "не быть сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера".
"Моя жена – русская и она в ужасе от того, что русский народ такое творит. Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал" - говорится в обращении бывшего украинского президента.
"Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма".
Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 по 2005 годы и поддерживал добрососедские отношения с Россией.
Российские официальные лица утверждают, что армия на территории не обстреливает гражданские объекты. Существуют многочисленные свидетельства обстрелов и подтвержённые факты гибели мирных жителей. Утром во вторник ракета попала в здание Харьковской областной администрации в самом центре Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".
Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после удара по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом" - после ракетного удара по зданию Харьковской областной администрации на центральной площади Харькова во вторник. Ракетный удар он назвал "открытым, ничем не прикрытым террором".
О погибших непосредственно в результате удара не сообщается. Известно о гибели мирных жителей Харькова в результате обстрелов в понедельник и вторник. Один из погибших - студент из Индии.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что российская армия продолжит так называемую спецоперацию на территории Украины "до достижения поставленных целей". По его словам, армия наносит удары "только по военным объектам высокоточным оружием".
При этом есть многочисленные свидетельства попаданий снарядов и ракет в жилые дома и гражданские объекты. По официальным данным украинской стороны, счёт погибших мирных жителей идёт на сотни.
Шойгу заявил, что целью операции в Украины является защита России от стран НАТО, которые якобы используют для борьбы с Россией украинский народ.
С заявлениями во вторник выступили и другие российские официальные лица. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая он-лайн на сессии Совета ООН по правам человека, сказал, что Россия не собирается как-то "ущемлять" украинцев, поскольку считает их "своими". При этом он отметил, что в Москве считают, что к Украине не применим принцип территориальной целостности.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве продолжают считать Владимира Зеленского президентом Украины и рассчитывают на то, что он даст приказ прекратить огонь. Жертвы
среди мирного населения Украины он связал с действиями "националистов". Он отказался назвать происходящее войной, сказав, что это "специальная военная операция".
Российское вторжение в Украину началось по инициативе президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против России масштабные санкции и продолжают их ужесточать. Бои сейчас идут под Киевом, под Харьковом, под Мариуполем. Сообщается, что российские военные вошли в Херсон, областной центр на юге Украины.
Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков
Американские платёжные системы Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков из-за санкций, введённых после вооружённого вторжения России на территорию Украины.
Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться платёжными картами за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сервисы Google Pay и Apple Pay будут недоступны. В России расплачиваться картами будет можно, так как внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.
О том, какие именно финансовые учреждения попали под ограничения, не уточняется. Ранее санкции затронули ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк.
Обе платёжные системы заявили, что отправят по два миллиона долларов на гуманитарную помощь.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
США, Канада, Евросоюз, Великобритания в ответ санкции против первых лиц страны и финансовых институтов, в том числе Центробанка.
Из-за ситуации вокруг Украины ограничения в отношении российского парламента и президента России ввела Япония. В санкционный список Токио также включил главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба России Валерия Герасимова, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
Японские ограничения также затрагивают почти 50 государственных ведомств, банков и компаний, среди которых ФСБ, Центробанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, корпорации "Сухой" и "МиГ".
Украина отзывает посла из Грузии для консультаций – Зеленский
Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«За препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», – сказал украинский лидер в видеообращении.
По словам Зеленского, Украина также отзывает посла для консультаций из Кыргызстана – из-за оправдания этой страной агрессии против Украины.
Зеленский говорит, что украинские дипломаты сейчас «реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право».
После начала российского вторжения в Украину грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.
Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
Отметим, что Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Посол Грузии вернулся в Киев в апреле 2021 года.
Саакашвили требует перевода в Украину: «Меня там ждут»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывал власти перевести его в Украину, учитывая сложную ситуацию и продолжающиеся боевые действия в стране его гражданства. Соответствующее заявление Саакашвили сделал сегодня на заседании по делу о растрате госсредств в Тбилисском городском суде, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Киев однажды уже обращался к грузинским властям. Я являюсь председателем национального совета реформ, мой кабинет находится прямо напротив кабинета Зеленского. В этот особо опасный период меня там ждут. Я должен быть в Украине, в стране моего гражданства, и я должен быть вместе с моим главнокомандующим. Имейте мужество поверить европейским президентам, которые говорят вам своевременно отпустить Саакашвили туда. Так лучше для дела и для будущей репутации Грузии», – заявил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 21 февраля Саакашвили объявил голодовку в связи с тем, что в тюрьме он не получает необходимую медицинскую помощь.
Минобороны РФ предложило присвоить статус ветеранов участникам вторжения в Украину
Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Украину. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он может затронуть до 150 тысяч человек.
Документ вносит поправки в закон "О ветеранах". Он расширяет статус ветеранов боевых действий на участников "специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года".
Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы, например, бесплатное протезирование. Перед началом вторжения в Украину, по оценке западных разведок, Москва скопила у границы до 150 тысяч военных — все они могут получить новые льготы.
- Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием России и СССР, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, Первая Чеченская война, операция в Сирии.
COVID-19 в Грузии: 6847 новых случаев, 36 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 36 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 199.
За сутки в стране выявили 6847 новых случаев коронавируса. Накануне провели 37 226 тестов: PCR-тестов – 12 013, экспресс–тестов на антиген – 25 213.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 18,39%, за последние 14 дней составляет 25,18%, за неделю – 20,73%.
Выздоровели еще 9003 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 612 319, выздоровевших – 1 513 164.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3410 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 820 546.
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая покинул тюрьму
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая вышел на свободу после почти десяти лет тюрьмы.
Сегодня у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави Ахалая встречали члены его семьи, близкие и сторонники. В числе последних был Ника Мелия, лидер партии «Единое национальное движение», при власти которой Ахалая был членом правительства. Мелия отметил, что считает своей «гражданской, человеческой и политической обязанностью» находиться здесь, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сам Ахалая сообщил, что не собирается возвращаться в политику. Телеканал «Пирвели» передает, что в ближайшее время Ахалая планирует покинуть Грузию.
«Заниматься политикой я действительно не планирую, это не мое дело», — заявил Ахалая отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее.
Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта».
Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.
Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления «тюремного бунта» в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.
По делу о «навтлугской спецоперации» 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году присудили 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.
В 2018 году Ахалая был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования и отсчет девятилетнего срока заключения был начат с момента вынесения приговора.
Зурабишвили из Парижа заявила о новых перспективах Украины, Грузии и Молдовы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, после которой заявила о «новом окне» возможностей для Украины, Грузии и Молдовы.
«Сегодня открывается новое окно, через которое европейцы готовы иначе смотреть на будущее Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны стоять здесь, и поэтому мы здесь. Я хочу, чтобы все помнили, что Грузия, как и Украина являются теми странами, которые завтра будут частью Европы», – сказала Зурабишвили в видеообращении из Парижа.
Она добавила, что от Грузии «никто не ждет мер, которые поставят страну в опасность», а единственной целью ее визита во Францию является демонстрация солидарности с Украиной, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В то время, когда вся Европа едина, мы тоже должны стать частью этого единства», – подчеркнула она.
Елисейский дворец не распространил информацию об итогах встречи. Сам Макрон прокомментировал переговоры в Twitter.
«Грузия и Молдова – страны-соседи нашего Союза, они наши партнеры и друзья. Сегодня утром я подтвердил их президентам нашу решимость поддерживать их против любых попыток напряженности и дестабилизации. Солидарность перед лицом кризиса», – написал он.
Из Парижа Зурабишвили отправится в Брюссель, куда ранее ее пригласил глава Евросовета Шарль Мишель. Одновременно сегодня стало известно, что Молдову и Грузию в ближайшее время посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
28 февраля, на фоне продолжающейся военной операции России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Евросоюз. Документ адресован главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции, председательствующей в ЕС.
В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
США обеспокоены колонной РФ у Киева, которая растянулась на 64 км – CNN
Администрация президента США внимательно следит за российским военным конвоем, который, согласно новым спутниковым снимкам, опубликованным Maxar, достиг окраин Киева и имеет длину в более чем 64 км, сообщает CNN.
Отмечается, что несколько чиновников заявили медиа, что их беспокоит не только размер колонны, но и рост насилия, жертв среди гражданского населения и неизбирательных убийств в последние дни.
Чиновники, которые были удивлены ожесточенным сопротивлением Украины, когда Россия вторглась, теперь опасаются, что ситуация становится для Киева «намного более сложной», пишет НВ.
Джо Байден заявил, что не видит причин бояться ядерной атаки России
Президент США Джо Байден заявил, что не видит причины для беспокойства американских граждан по поводу ядерной войны на фоне вторжения России в Украину. На соответсвующий вопрос, который Байдену задали после его выступления в Белом доме, он ответил короткое "нет", сообщает The Hill.
США также заявили, что не планируют изменять уровень ядерной боеготовности после того как в воскресенье, 27 февраля, Россия привела свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, сообщает Reuters.
"Мы не изменили наши собственные предупреждения, и мы не изменили нашу собственную оценку в этом вопросе. Но мы также должны трезво оценить то, как он (Владимир Путин - прим. редакции) использует угрозы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC.
США расценивают действия Владмира Путина как попытку оправдать дальнейшую агрессию в отношении Украины.
"Ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна и увеличивает риск просчёта. Её следует избегать, и мы не будем манипулировать этим вопросом", – заявили в Белом доме.
- Президент Джо Байден в понедельник, 28 февраля, провёл телефонные переговоры с союзниками и партнерами США, обсуждая необходимость предотвратить ядерную угрозу любой ценой. К призыву Байдена присоединились лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, а также глава НАТО и высокопоставленные чиновники из Европейского Союза.
- Министерство обороны России ранее заявило, что его ракетно-ядерные силы, а также Северный и Тихоокеанский флоты поставлены на усиленное боевое дежурство, сообщило информационное агентство "Интерфакс".
Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что откроет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Хан, британский юрист, добавил, что отдал указание своей команде исследовать возможности для сбора свидетельств.
Ранее Литва призвала суд в Гааге начать расследование возможных военных преступлений России и Беларуси в Украине. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила: "То, что делает Путин – убийство и ничто другое, и я надеюсь, что он будет в Гааге".
Растет количество свидетельств, указывающих на использование Россией кассетных боеприпасов, в частности, при бомбардировке жилых районов Харькова.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три пациента
За прошедшие два дня тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 474 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 196 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента: мужчина 66 лет и женщины 83 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 3 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 901 человек. Зарегистрировано 651 летальный случай. Выздоровели 45 433 человека.
ПЦР-тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным в Грузии с 1 марта
С 1 марта ПЦР-тестирование на коронавирус граждан Грузии больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
«1 марта ПЦР-тестирование больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы, однако продолжится программа экспресс-тестирования», - проинформировали в Минздраве.
Как пояснили в ведомстве, условия программы тестирования на коронавирус пересмотрели «с учетом текущей эпидемиологической ситуации». В частности, доминирующим остается омикрон-штамм, вызывающий достаточно легкое течение болезни. Одновременно пиковый период заболеваемости уже пройден. Также в Минздраве указывают, что уменьшилось число госпитализаций, и в большинстве случаев заболевание у пациентов протекает легко либо бессимптомно.
Лица с симптомами COVID-19, экспресс-тест которых отрицательный, должны оставаться в изоляции не менее пяти дней. План последующего наблюдения должен быть разработан в соответствии с симптомами и клиническим состоянием. ПЦР-тестирование продолжится только в стратегических учреждениях, однако будет применяться по мере необходимости.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», до сих пор для тестирования граждане должны были обращаться в медицинские учреждения, участвующие в государственной программе. Там им бесплатно делали экспресс-тест. Что касается ПЦР-тестов, то они проводились бесплатно только после соответствующей рекомендации семейного врача.
Евросоюз ввел санкции против «медийных лиц» Кремля и бизнесменов
Европейский союз ввел персональные санкции против 26 «медийный лиц» и бизнесменов близких к Кремлю из-за войны в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.
Из журналистов в список попали телеведущие Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, главный редактор издания Regnum Модест Колеров, сотрудник НТВ Роман Бабаян и сотрудник RT Антон Красовский.
Ограничения ЕС также коснутся писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, известного как друга Путина.
В «черный список» попали представители бизнеса: Геннадий Тимченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко.
Из банковского сектора – председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец Альфа-банка Михаил Фридман, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Санкции также коснутся военных: первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, заместителя командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, заместителя командующего войсками Южного военного округа Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.
Из чиновников в санкционный список попали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Их активы на территории Европейского союза будут заморожены, въезд в государства-члены будет запрещен.
Кроме того вечером 28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата. Они должны покинуть страну до 7 марта, сообщает посол России при ООН Василий Небензя.
- Ранее Европейский союз уже вводил санкции против различных секторов экономики России в связи с войной в Украине. Ограничительные меры ввели также США и Великобритания. Санкции в том числе коснулись ЦБ и отдельных российских банков. Часть из них будет отключена от системы международных переводов SWIFT.
- В качестве ограничительных мер Европейский союз также закрыл воздушное пространство над своими странами для российских самолетов.
- США ввели персональные санкции против Владимир Путин, глава МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
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