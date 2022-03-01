«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Об этом заявила редакция издания.

Решение принято на основании опроса 4460 подписчиков. Им предложили ответить на вопросы о продолжении работы или приостановке публикаций до окончания войны с Украиной. Почти 94 процента ответивших выступили за выход газеты в текущих условиях.

Сегодня же главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что снял расшифровку эфира с членом Совета по правам человека Николаем Сванидзе в программе «Особое мнение» от 25 февраля.

Венедиктов сослался на представление Роскомнадзора, в котором говорится, что в эфире якобы прозвучала заведомо ложная общественно значимая информация о действиях России на территории Украины. Кроме того, в документе, по словам Венедиктова, указано, что сказанное Сванидзе «формирует у людей панические настроения».

На фоне российского вооруженного вторжения в соседнюю страну Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от «Новой газеты» и других независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В противном случае изданиям грозят штрафы и ликвидация. Российские власти называют действия российской армии на территории Украины «специальной операцией».

Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации - телеканала Настоящее Время и Крым.Реалии. Как сообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали «недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины». Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. 26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить материалы, в которых происходящее называлось войной. Власти России также потребовали от СМИ использовать в освещении вторжения только «официальную российскую информацию».