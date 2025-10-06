Новое правительство Франции: министром обороны стал Ле Мэр

Во Франции объявлен состав нового кабинета министров, который возглавляет Себастьен Лекорню. Об этом вечером в воскресенье сообщил Елисейский дворец. Первое заседание нового правительства, как ожидается, пройдёт 6 октября. Его перспективы остаются неясными - на данный момент правительство не располагает необходимым для принятия бюджета большинством голосов в Национальной ассамблее.

Министром обороны назначен опытный политик Брюно Ле Мэр, бывший министр финансов. Министром финансов стал Ролан Лескюр, которого СМИ называют близким соратником президента Эммануэля Макрона. Жан-Ноэль Барро сохранил пост министра иностранных дел. На своих местах остались ещё несколько видных министров. В целом, кабинет состоит из сторонников президента Макрона и представителей центристских сил.

Назначение Лекорню стало результатом вотума недоверия, вынесенного парламентом его предшественнику Франсуа Байру. Как левая, так и правая оппозиция не поддержали предложенный им проект бюджета, предусматривающий сокращение расходов на социальные нужды. Лекорню предложил скорректированный вариант бюджета, удовлетворив ряд требований социалистов, в частности увеличение налога на богатство. Пока неясно, поддержат ли левые бюджет. При этом новый премьер, рассчитывая на достижение соглашения, отказался проводить его в обход парламента, пользуясь специальной статьёй Конституции.