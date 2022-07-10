Новые могилы предположительно погибших в Украине военных нашли в Краснодаре

На трех кладбищах Краснодара активисты обнаружили новые могилы предполагаемых участников боевых действий в Украине. Об этом свидетельствуют надгробные фото в военной форме и даты смерти.

Свежие могилы обнаружил автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре», военный пенсионер Виталий Вотановский. Вот имена тех, чьи захоронения были обнаружены:

Погибший 19 апреля Андрей Присеко 1998 года рождения – на могиле его фото в форме ВМФ. Информация о гибели военного была размещена в соцсетях. Он служил в 61-й отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота, командир взвода, лейтенант. В честь него власти Краснодара планируют переименовать одну из городских улиц.

Погибший 18 апреля Денис Арбузов 1991 года рождения, морской пехотинец. О его гибели открытые источники не сообщали.

Погибший 21 апреля Кирилл Горшенин 2000 года рождения. Ранее о его смерти также не сообщалось.

Погибший 19 мая Александр Кислинский 1988 года рождения. О его гибели сообщалось в соцсетях с указанием, что он был разведчиком-снайпером спецназа и погиб на Донецком направлении.

Погибший 9 июня Кирилл Сайкин 2002 года рождения. На могиле его фото в военной форме. О его гибели Сайкина открытые источники не сообщали.

Погибший 19 июня Виктор Артамнов 1970 года рождения. Дополнительная информация неизвестна.

Погибший 29 июня Андрей Артамнов 2000 года рождения. На могиле его фото в зимнем маскировочном костюме.

Погибший 19 мая Андрей Коржов 1967 года рождения. На могиле его фото в казачьей форме. О подъесауле Коржове известно, что он был председателем Суда чести Екатеринодарского отдела Кубанского войскового казачьего общества, а также заместителем атамана хуторского общества «Шереметевский курень».

Активисты также обнаружили еще несколько могил, на которых установлены схожие типовые лакированные деревянные кресты, как на могилах предположительно погибших в Украине военных, и возложены такие же траурные венки в цвет российского флага. Но фото на них или нет, или на надгробных снимках умершие в гражданской одежде.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Помимо военнослужащих в войне участвуют также служащие Росгвардии, бойцы вооруженных отрядов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и наемники частных военных компаний.