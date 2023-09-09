Новым главой Нагорного Карабаха избран Самвел Шахраманян

Парламент Нагорного Карабаха на заседании в субботу избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна.

«В закрытом голосовании участвовали 23 депутата, из которых 22 проголосовали за кандидатуру Шахраманяна, один - высказался против», - сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что Шахраманян был единственным кандидатом на должность президента НКР.

1 сентября заявление о своей отставке представил в парламент прежний глава Карабаха Араик Арутюнян, возглавлявший республику с марта 2020 года. Он также подписал указ об освобождении от должности главы правительства Гургена Нерсисяна и назначении вместо него Шахраманяна. СМИ тогда писали, что Шахраманян может стать преемником Арутюняна.

Арутюнян признал, что поражение в войне с Азербайджаном в 2020 году и сложности, возникшие после этого, существенно снизили доверие к руководству региона, писала Армянская служба Радио Свобода.