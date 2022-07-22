Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

Лидеры «Грузинской мечты» говорили с членами Европарламента о роли экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили в политике и «зафиксировали», что он не является олигархом, сообщил сегодня на брифинге председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

В центральном офисе «Грузинской мечты» Кобахидзе встретился с делегацией комитета Европарламента по иностранным делам. Среди шести европейских политиков, прибывших в Тбилиси, была Виола фон Крамон, которую Кобахидзе называл «покровительницей преступников» и неоднократно обвинял в связях с партией экс-президента Михаила Саакашвили.

«Нет никаких фактов, свидетельств того, что Бидзина Иванишвили является олигархом, оказывает скрытое влияние на политику и СМИ. Мы предоставили эту информацию, мы зафиксировали ее как факт, и никакого другого ответа на это мы не получили», - заявил Кобахидзе после встречи. «Если Европарламент беспристрастен и евродепутаты, которые были участниками этой встречи, беспристрастны, естественно, что они ничего не ответят на факты», - добавил он.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики полтора года назад, однако, по мнению оппонентов, он продолжает править страной «из-за кулис», сообщает агентство «Новости-Грузия». В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

По словам Кобахидзе, на встрече они «объяснили свою позицию» по этой резолюции и ее конкретным пунктам. В партии власти пожаловались членам делегации, что «радикальная часть оппозиции» использует резолюцию, а также требование Еврокомиссии о деолигархизации «для углубления поляризации». «Если есть желание нейтрализовать ее [поляризацию], то это должен сделать непосредственно Европарламент», - заявил Кобахидзе.

Лидеру партии власти также пришлось объясняться из-за своих слов о после ЕС Карле Харцеле. Оценивая работу дипломата за четыре года, Кобахидзе заявил, что он «сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией».

«Мы объяснили, что мы имели в виду под тем, что Карл Харцель играл только отрицательную роль в сложившихся отношениях между Евросоюзом и Грузией. Это факт, и мы можем предоставить нашим друзьям подробную информацию об этом… Мы еще раз выразили надежду, что будущий посол будет действовать по-другому», - заявил Кобахидзе.

В целом лидер партии власти оценил встречу позитивно. Он указал, что не может «подробно раскрывать содержание разговора», отметив при этом, что дискуссия по всем темам была очень интересной.