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Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Новым президентом Индии объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с Индийской народной партией Драупади Мурму. Она стала второй женщиной-президентом республики и первым главой государства-выходцем из так называемых списочных племен.
Мурму – выходец из племени санталов, крупнейшего племени народа мунда в восточном штате Одиша, которое относится к племенам, исторически принадлежавшим к социальным низам. Срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда истекает 24 июля. Мурму примет президентскую присягу 25 июля.
Мурму 64 года. Она станет первым президентом Индии, родившимся после обретения независимости от Великобритании в 1947 году. Родители Мурму дали ей имя в честь царицы Драупади - главной героини древнего эпоса Махабхарата.
Мурму - выпускница отделения искусств женского университета Рамы Деви в Бхубанешваре (штат Одиша). Работала учительницей и более 20 лет назад стала заниматься политикой. Мурму занимала должности советника правительства Одиши, министра транспорта штата, а также в течение двух сроков была членом местного парламента. В 2015 году она стала первой женщиной на посту губернатора Джаркханда.
Президент Индии в основном выполняет представительные функции, утверждая постановления правительства.
Другие новости дня
Анкара сообщила о подписании 22 июля соглашения о вывозе украинского зерна
Россия, Украина и ООН подпишут соглашение о вывозе украинского зерна 22 июля в Стамбуле. Об этом заявила администрация президента Турции Реджепа Эрдогана.
На церемонии также будут присутствовать Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передаёт турецкое агентство Anadolu.
Российская сторона вероятное подписание договорённостей комментировать не стала. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что вопрос о встрече в Стамбуле стоит адресовать военным.
Украина сообщение также не комментировала.
Офис Гутерриша подтвердил, что генеральный секретарь ООН вылетел в Турцию, но в организации не до конца уверены, что подписание состоится.
- Из-за войны России с Украиной в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
- 13 июля Украина и Россия при участии ООН и Турции провели переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. Они договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
ЕС опубликовал на официальном сайте новые санкции против России
Евросоюз опубликовал на официальном сайте список российских юридических и физических лиц, попавших под новые санкции ЕС.
В списке 57 россиян и структур из России.
Среди прочих под ограничения попали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб «Ночные волки» и его лидер Александр Залдастанов («Хирург»), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова и другие.
Как сообщалось ранее, Евросовет ввел запрет на операции с российским золотом и расширил санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Вместе с тем ЕС вывел из-под санкций операции госкомпаний, связанные с поставками на мировой рынок продовольствия и удобрений и транспортировку нефти в третьи страны. Это связано с продовольственной и энергетической безопасностью.
Кобахидзе обсудил на встрече с делегацией Европарламента Иванишвили и оппозицию
Лидеры «Грузинской мечты» говорили с членами Европарламента о роли экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили в политике и «зафиксировали», что он не является олигархом, сообщил сегодня на брифинге председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
В центральном офисе «Грузинской мечты» Кобахидзе встретился с делегацией комитета Европарламента по иностранным делам. Среди шести европейских политиков, прибывших в Тбилиси, была Виола фон Крамон, которую Кобахидзе называл «покровительницей преступников» и неоднократно обвинял в связях с партией экс-президента Михаила Саакашвили.
«Нет никаких фактов, свидетельств того, что Бидзина Иванишвили является олигархом, оказывает скрытое влияние на политику и СМИ. Мы предоставили эту информацию, мы зафиксировали ее как факт, и никакого другого ответа на это мы не получили», - заявил Кобахидзе после встречи. «Если Европарламент беспристрастен и евродепутаты, которые были участниками этой встречи, беспристрастны, естественно, что они ничего не ответят на факты», - добавил он.
Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики полтора года назад, однако, по мнению оппонентов, он продолжает править страной «из-за кулис», сообщает агентство «Новости-Грузия». В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
По словам Кобахидзе, на встрече они «объяснили свою позицию» по этой резолюции и ее конкретным пунктам. В партии власти пожаловались членам делегации, что «радикальная часть оппозиции» использует резолюцию, а также требование Еврокомиссии о деолигархизации «для углубления поляризации». «Если есть желание нейтрализовать ее [поляризацию], то это должен сделать непосредственно Европарламент», - заявил Кобахидзе.
Лидеру партии власти также пришлось объясняться из-за своих слов о после ЕС Карле Харцеле. Оценивая работу дипломата за четыре года, Кобахидзе заявил, что он «сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией».
«Мы объяснили, что мы имели в виду под тем, что Карл Харцель играл только отрицательную роль в сложившихся отношениях между Евросоюзом и Грузией. Это факт, и мы можем предоставить нашим друзьям подробную информацию об этом… Мы еще раз выразили надежду, что будущий посол будет действовать по-другому», - заявил Кобахидзе.
В целом лидер партии власти оценил встречу позитивно. Он указал, что не может «подробно раскрывать содержание разговора», отметив при этом, что дискуссия по всем темам была очень интересной.
Дэвид Макаллистер: Все политики должны продолжить работу над рекомендациями, это решающая фаза для Грузии
«Признание европейской перспективы Грузии стало важным шагом вперед, и теперь необходимо работать над выполнением необходимых реформ», - заявил председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер.
По его словам, все политики в Грузии должны продолжить работу в связи с рекомендациями, а результаты появятся в конце года, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Мы сделали два заявления для СМИ. У нас состоялся интересный обмен мнениями с премьер-министром и председателем «Грузинской мечты». Хочу еще раз повторить, что это решающая фаза для Грузии. Признание европейской перспективы Грузии было очень важным шагом вперед, и теперь необходимо работать над выполнением необходимых реформ. Сформированы 12 приоритетов, 12 рекомендаций, и теперь политики должны работать над этим.
Мы обсудили, как «Грузинская мечта» видит дальнейший путь, а также их план по выполнении 12 приоритетов. Мы также спросили партию «Грузинская мечта», как она планирует организовать процесс, который также охватывает оппозицию и гражданское общество. Так что сейчас мы находимся в ситуации, когда все политики в Грузии должны продолжать свою работу, и мы увидим, какой будет результат в конце года. Поэтому мы сейчас завершаем этот визит и завтра отправляемся в Армению», - заявил Дэвид Макаллистер.
- Делегация комитета Европарламента по иностранным делам в составе шести человек 20 июля прибыла в Грузию из Азербайджана. Они отправятся из Грузии в Армению в рамках турне по странам Южного Кавказа.
- Среди обсуждаемых вопросов - ежегодный отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом и поданная страной заявка на получение статуса кандидата в ЕС.
- В рамках визита депутаты Европарламента провели встречи с президентом Грузии, представителями исполнительной власти и оппозиции, а также Народным защитником и представителями неправительственного сектора.
Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией Европарламента
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией Комитета по международным отношениям (AFET) Европарламента. Глава грузинского правительства сначала провел встречу тет-а-тет с европарламентарием Дэвидом Макаллистером, после чего переговоры продолжились в расширенном формате.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Ираклий Гарибашвили приветствовал визит европейских депутатов в Грузию и подчеркнул его важность в процессе вступления Грузии в Евросоюз, а также на фоне текущей ситуации в регионе.
«Премьер-министр отметил, что печальным является тот дифференцированный подход, который был применен в отношении Грузии, когда стране не был предоставлен статус кандидата наряду с Молдовой и Украиной, однако правительство Грузии фактически уже начало осуществлять 12 приоритетов, предусмотренных решением Совета Европы от 23 июня. По его словам, инклюзивный процесс и вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон имеют первостепенное значение для реализации приоритетов, определенных Европейской комиссией. Глава правительства отметил, что это общая ответственность, которую все должны разделить внутри страны», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.
На встрече речь шла о текущих военных действиях в Украине и ситуации в регионе в целом, которая оказывает влияние на Грузию. «При этом внимание было сосредоточено на вопросах безопасности Черного моря», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра.
Сергей Власенко: Игоря Коломойского лишили гражданства Украины
Копию указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского опубликовал депутат Верховной рады Сергей Власенко.
Подлинность документа пока не подтверждена. Помимо этого, на опубликованном документе не стоит подписи Владимира Зеленского.
Судя по тексту документа, кроме Коломойского в списке на лишение гражданства Украины оказались еще девять человек, в частности, действующий глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, а также народные депутаты Игорь Васильковский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (избран от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь").
Игорь Коломойский — бывший губернатор Днепропетровской области Украины. С марта 2021 он и его семья находятся под санкциями США. Вашингтон обвинил предпринимателя в коррупции на посту губернатора в 2014–2015 годах.
Осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Коломойский рассказал журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля. Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.
Президент Джо Байден заразился коронавирусной инфекцией
Президент Байден в четверг утром получил положительный результат на COVID-19, говорится в заявлении Белого дома.
«Сегодня утром у президента Байдена обнаружен положительный результат на COVID-19... Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Он начал принимать Паксловид», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«В соответствии с указаниями CDC, он будет изолирован в Белом доме, но продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени. Сегодня утром он связывался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных совещаниях в Белом доме этим утром по телефону и через Zoom из резиденции».
79-летний Джо Байден должен был в четверг совершить поездку в Пенсильванию, чтобы обсудить свою политику в отношении преступности, после чего собирался отправиться для сбора средств в Филадельфию.
Келли Дегнан: Я была шокирована, услышав комментарии в адрес посла Харцеля
Посол США в Грузии Келли Дегнан была шокирована комментарием в адрес посла ЕС Карла Харцеля со стороны председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе и нескольких членов правящей команды.
По словам Дегнан, данное заявление было неуважением к человеку, который столько сделал для европейского будущего Грузии.
«Я была шокирована, услышав эти комментарии в адрес посла Харцеля. Это такое неуважение к человеку, который столь усердно трудился четыре года для европейского будущего Грузии. Трудно представить кого-либо, кто в период работы здесь сделал больше для помощи Грузии на ее европейском пути. Я полностью поддерживаю то, как старательно он пытался помочь Грузии. Каждый должен взять ответственность за свои действия и признать очень хорошую работу, проделанную послом. Он оставил отличное послание населению Грузии и описал, насколько ему было приятно находиться в Грузии», - заявила Дегнан.
- 20 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе дал оценку деятельности посла ЕС в Грузии. Он заявил, что «Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза». В тот же день председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе, оценивая работу европейского посла отметил, что «он мог бы работать лучше, чтобы Грузия получила статус кандидата».
- Карл Харцель руководил представительством Европейского Союза в Грузии с сентября 2018 года. Четырехлетняя дипломатическая миссия посла в Грузии истекает в сентябре этого года.
Минюст потребовал запретить в России израильское агентство по репатриации
Министерство юстиции потребовало запретить в России израильское агентство по репатриации "Сохнут".
Рассмотрение дела в Басманном суде Москвы начнётся 28 июля. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".
С чем именно связано обращение министерства не сообщается. Утверждается, что агентство, представленное в стране с конца восьмидесятых, нарушает российские законы.
5 июля российские власти направили руководству агентства письмо с требованием прекратить деятельность. Получение официального уведомления от России о закрытии "Сохнута" подтвердили официальные лица агентства и министерство алии (новых репатриантов. – РС) и интеграции.
- "Сохнут" содействует репатриации евреев со всего мира в Израиль. The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России.
- В 2005 году группа депутатов Госдумы из фракций КПРФ и "Родина" обращалась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить работу в России всех еврейских организаций и запретить их как экстремистские в случае, если в их работе найдутся нарушения. В тексте заявлялось, что "весь демократический мир сегодня находится под денежным и политическим контролем еврейства". Многие из подписантов потом заявли, что не подписывали обращение.
- Главному раввину Москвы Пинхасу Гольдшмидту тогда запрещали въезд в Россию. Однако еврейские организации власти запрещать не стали. В 2022 году Гольдшмидт покинул Россию, его невестка сообщила, что причиной стал отказ поддержать войну в Украине.
Питер Стано: Евросоюз полностью поддерживает Карла Харцеля
О поддержке посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля написал в микроблоге Твиттер Питер Стано, помощник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Заявление прозвучало через день после того, как представители правящей партии Грузии выступили с критикой европейского дипломата, завершившего дипломатическую миссию Тбилиси.
Стано отметил: «Реализация реформ и повестки дня ЕС – задача местных политиков. Обвинения других в собственных нереализованных амбициях только подтверждают, что нужно больше времени, чтобы понять, как работает ЕС и что реформы – это домашнее задание. ЕС полностью поддерживает Карла Харцеля, который сделал отличную работу для укрепления связей между Грузией и ЕС», - написал Стано в Твиттере.
- 20 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе дал оценку деятельности посла ЕС в Грузии. Он заявил, что «Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза». В тот же день председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе, оценивая работу европейского посла отметил, что «он мог бы работать лучше, чтобы Грузия получила статус кандидата».
- Карл Харцель руководил представительством Европейского Союза в Грузии с сентября 2018 года. Четырехлетняя дипломатическая миссия посла в Грузии истекает в сентябре этого года.
НПО публикуют исследование на основании документов, переданных Сосо Гогашвили
«Международная прозрачность – Грузия» и «Свободные выборы» сообщают, что высокопоставленный чиновник Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили, которого задержали несколько дней назад, передал им документы, доказывающие существование схемы мобилизации избирателей во время выборов.
Сегодня организации опубликовали исследование, которое опирается на переданные им чиновником документы и подтверждается публичными источниками.
«В ходе исследования выявилась масштабная схема мобилизации голосов избирателей незаконным путем в пользу правящей партии, которая с высокой вероятностью подтверждается использование государственных учреждений (в том числе и правоохранительных органов) в интересах партии… В частности, представители правящей партии с использованием служб различных государственных учреждений предположительно предлагали конкретным лицам снятие условной судимости, досрочное освобождение из мест заключения, восстановление отобранных прав на вождение автомобиля, переквалификацию или облегчение судебных дел лиц, осужденных по уголовному кодексу, улучшение условий содержания в тюрьмах, отсрочку призыва на военную службу и т.д.», - написано в исследовании.
На основании полученных документов две неправительственные организации заявляют, что правящая партия вместе со Службой государственной безопасности предположительно готовили политические досье на сотрудников бюджетных организаций и опирались на эту информацию в проведении кадровой политики. В качестве примера приводятся случаи с директорами школ, которые можно квалифицировать как дискриминацию по политическому признаку.
«Правящая партия с большой долей вероятности собирала информацию из непубличных источников об избирателях, поддерживающих оппозиционные партии, изучала, какие государственные ресурсы можно подключить, чтобы оказать на них давление… С осени 2020 года до августа 2021 Министерство образования и науки не назначило исполняющими обязанность как минимум 112 директоров общеобразовательных школ после окончания срока их полномочий. Из 112 директоров была дана оценка 95 по документам, предоставленным осведомителем. Образовательные ресурсные центры отрицательно оценили 29 уволенных директоров, правящая партия - 80 директоров, СГБ - 89. Эти данные показывают, что оценки СГБ и правящей партии были решающими для увольнения директоров, что в случае подтверждения является незаконным и совершенно неприемлемым», — отмечается в исследовании.
На основании документов, полученных от Сосо Гогашвили, «Международная транспарентность – Грузия» и «Справедливые выборы» отмечают, что исполнителями в этой системе вместе с правящей партией, вероятно, были тогдашний заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и глава Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили. Ходжеванишвили сейчас является членом команды Георгия Гахария, бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию.
- 16 июля сотрудники СГБ задержали Иосифа Гогашвили в его доме. Ему инкриминируется часть первая статьи 333 УК Грузии (превышение должностным лицом должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства), часть четвертая статьи 157 (незаконное получение, хранение, распространение персональных данных, причинение значительного ущерба в связи с использованием служебного положения), а также третья часть статьи 236 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), предусматривающая лишение свободы сроком от четырех до семи лет.
- Через несколько часов после задержания адвокат Гогашвили Рамаз Чинчаладзе заявил, что документы о фальсификации выборов, которые должны были быть обнародованы, находятся в «надежных руках».
Келли Дегнан: «Любые разногласия служат только целям России»
Посол США в Грузии Келли Дегнан выступила на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.
По словам дипломата, сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе.
«Я рада участвовать в конференции, которая посвящена и укрепляет поддержку Украины и многолетнюю дружбу между Грузией и Украиной. Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе против российской агрессии. Обе страны знают, что значит быть оккупированными Россией. Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила Келли Дегнан.
По словам Дегнан, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс вчера подтвердил, что Вашингтон хорошо информирован и с интересом следит за событиями в Грузии.
«Я, как посол США, всегда рада ответить на вопросы. Как представитель США здесь, я всегда хочу ответить на вопросы, которые касаются работы США в Грузии. Мы находимся в Грузии, чтобы поддержать население Грузии и ваши стремления полностью интегрироваться в евроатлантическую семью. Как вы слышали от Неда Прайса, Вашингтон очень хорошо информирован о том, что происходит здесь, в Грузии, с большим интересом следит за новостями и событиями здесь, потому что Грузия является важным партнером США, и мы очень заботимся об успехе этой страны. Именно поэтому мы так тесно и широко поддерживали Грузию в течение последних 30 лет», — заявила Келли Дегнан.
Андрей Касьянов: Киев ожидал от Тбилиси большей помощи
Мы ожидали от Грузии большей помощи. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Касьянов напомнил, что Украина «по-братски стояла рядом с Грузией» в начале 90-х, во время войны в Абхазии, где «украинские добровольцы сражались за спасение невинных грузин».
Дипломат упомянул и августовскую войну 2008 года, а также военную помощь, предоставленную Украиной, и сказал, что теперь, когда Россия ведет войну против Украины, Киев ожидал большей поддержки со стороны Грузии:
«Сегодня, когда Россия начала войну на мирной украинской земле, мы ожидали, что Грузия последовала бы примеру Украины и оказала бы нам более эффективную помощь. К сожалению, этого не произошло и, к сожалению, не совпали наши представления о том, что такое стратегическое партнерство. Опыт наших братских отношений дает нам абсолютную уверенность, что Украина и Грузия вместе с дружественными странами продолжат движение вперед ради светлого будущего наших народов», - отметил Касьянов.
Напомним, представители правительства Грузии в ответ на критику неоднократно заявляли, что делают все возможное, чтобы поддержать Украину на региональном и международном уровне.
Грузинский бизнесмен Роман Пипия продает «Динамо Тбилиси»
Профессиональный футбольный клуб с почти 100-летней историей «Динамо Тбилиси» выставлен на продажу.
«Я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке тбилисского «Динамо» или соответствующих инвестициях в клуб», — говорится в заявлении грузинского бизнесмена Романа Пипия, распространенном в среду.
По словам Пипия, наряду с продажей рассматривается возможность передачи активов «Динамо Тбилиси» акционерному обществу. Пипия считает важным, чтобы наряду с людьми из различных деловых и общественных кругов, к этому процессу были привлечены жители Тбилиси, которые уже много лет болеют за команду.
Президент «Динамо Тбилиси» обещает предоставить всю подробную информацию о своем решении в ближайшее время.
По состоянию на 2021 год активы «Динамо Тбилиси» составляли 13,9 миллиона лари, финансовые обязательства – 16,5 миллиона лари.
Пипия стал президентом «Динамо Тбилиси» в 2011 году, пишет "Грузия Online". Свой бизнес Пипия начал в России в 90-х, в российских СМИ его нередко упоминают, как «саратавского олигарха». К концу 90-х бизнесмен создал в Саратове холдинг «Агророс», в который входил ликеро-водочный завод «Ликсар», «Зерно Поволжья», Саратовский комбинат хлебопродуктов, Балаковский речпорт, Саратовское речное предприятие, банк «Агророс» и другие структуры.
В 2009 году в России в отношении Пипия было возбуждено уголовное дело о крупном хищении. После этого бизнесмен активно начал инвестировать в различные проекты в Грузии.
Представители "Грузинской мечты" отрицают нападки на посла США
Ни один представитель власти не пытается выступить с нападками на посла страны-партнера Грузии – США. С таким заявлением выступили сегодня представители грузинской правящей партии.
В частности, об этом заявил журналистам бывший председатель парламента, депутат парламента от «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:
«Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого его представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок, это исключено и в будущем. США – стратегический партнер номер один для Грузии. У нас тесные связи и сотрудничество на протяжении десятилетий, и это ценно для нас. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. За этим последовала не одна оценка. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители «Национального движения» в отношении европейских послов в эти годы и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старается обвинить правящую партию в том, что они сами делают», - сказал Талаквадзе.
С похожим заявлением выступил и председатель парламентского комитета по правам человека, представитель большинства Михаил Сарджвеладзе. Он считает, что комментарии его товарищей по партии в отношении посла США не являются нападками. Он усомнился и в том, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс хорошо проинформирован о происходящем в стране.
Напомним, ранее представитель Госдепа заявил, что «дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом».
«Возможно, он (представитель Госдепа) недостаточно информирован или вновь имеет место проблема в коммуникации, потому что я не думаю, что имело место нападение на посла со стороны какого-либо представителя власти. Я не могу с этим согласиться и не считаю это правильной оценкой», - сказал Сарджвеладзе.
Абхазское МВД объявило о "непримиримой борьбе с неуважением к закону"
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия выпустило заявление о недопустимости противоправных действий во время проведения общественных мероприятий.
Ведомство уведомляет, что будет пресекать все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера.
"Уважаемые граждане, просьба не предпринимать во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии. Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни - и эти функции во многом возложены на милицию. Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю", - говорится в заявлении.
Сегодня во время встречи президента Аслана Бжания с общественностью в селе Мачара произошли беспорядки. Абхазский лидер был вынужден покинуть мероприятие.
Михаил Сарджвеладзе: Европейские политики обсуждали «второй фронт»
Депутат парламента от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе прокомментировал обвинения в адрес правящей партии в антизападных выпадах.
«Политики стран-членов Евросоюза говорили и громко обсуждали, что будет, если грузинские танки двинутся в сторону Цхинвали и Сухуми. Не отвечать на это и не сказать, что это не будет хорошо для нашей страны?! Если вы считаете это нападением на кого-то, так тому и быть!» - заявил журналистам Сарджвеладзе.
На вопрос, почему «Грузинская мечта» связывает войну с непредоставлением Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС, Сарджвеладзе ответил, что сегодня Украина является прямой жертвой агрессии России, у Молдовы огромные проблемы, в том числе из-за ее местоположения и потока беженцев. Что касается Грузии, то, по словам Сарджвеладзе, «к счастью, в Грузии нет войны, соответственно, нет такой острой необходимости в получении статуса кандидата в члены ЕС».
Парламентарий отметил, что никого конкретно не имеет в виду, но уверен, что в Европе сейчас существует такая тенденция:
«Конкретно я ни про кого не говорил, что это его мнение. Хотя то, что в Европе существует такая общая тенденция и мнение, могу сказать об этом с уверенностью и убежденностью. Были отклики некоторых политиков, кто, анализируя агрессию, начатую Россией, задавались вопросом, что будет, если грузинские танки двинутся в сторону Сухуми и Цхинвали? Появилась же такая идея?! Не надо говорить, что это недопустимо для интересов Грзии?!" - заявил Михаил Сарджвеладзе.
Великобритания вводит санкции на импорт из России угля, нефти и золота
Великобритания ввела санкции на импорт из России золота, а также анонсировала запрет на импорт угля, ограничения вступят в силу 10 августа, и нефти – запрет будет действовать с 31 декабря. Новые санкции вводятся на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину.
"Запрещается импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставки и доставка, прямо или косвенно, этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг для этих товаров", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
В прошлый раз британское правительство расширило санкции в отношении российского импорта и экспорта в конце июня. Тогда Лондон запретил поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с нефтью и ее переработкой, и свою валюту – фунты стерлингов.
Ранее власти Великобритании внесли в свой санкционный список председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву и ее бабушку Анну Зацепилину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также оккупационные власти Херсонской области.
Кроме того, британское правительство запретило оказание России финансовых и брокерских услуг, также запрещается ввозить в страну европейские валюты и фунты стерлингов, ряд товаров и технологий для нефтеперерабатывающей промышленности.
Представители грузинских НПО обращаются к Карлу Харцелю с письмом
Представители ряда неправительственных организаций Грузии обратились к завершившему миссию в Тбилиси послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.
НПО поблагодарили его за проделанную работу и поддержку Грузии. Авторы письма осудили недавние критические заявления представителей правящей «Грузинской мечты», отметив, что такие нападки наносят ущерб национальным интересам Грузии.
«Г-н Харцель, от имени гражданского общества Грузии мы хотели бы поблагодарить вас за многолетнюю успешную работу в Грузии и за поддержку, которую наша страна и гражданское общество всегда чувствовали со стороны Евросоюза и от вас лично. Период вашего пребывания в Грузии совпал с трагическими и историческими событиями, как в Грузии, так и в Украине. Мы ценим и благодарны за поддержку, которую наша родина всегда получала для достижения главной внешнеполитической цели Грузии – возвращения в европейскую семью народов и прекращения российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона», — говорится в письме.
НПО особо отметили личный вклад дипломата в достижение т. н. «Соглашения Шарля Мишеля», призванного положить конец политическому кризису в Грузии, и получение страной европейской перспективы.
Прокомментировали НПО и высказывания в адрес посла ЕС со стороны грузинских властей.
«Мы хотим подчеркнуть, что недавние антиевропейские и антиамериканские заявления «Грузинской мечты», нападки на послов стратегических союзников Грузии и дружественных стран, попытки использовать внешнюю политику и интересы страны во внутриполитической игре наносят ущерб национальному интересам нашей страны и представляют прямую угрозу будущему нашей страны», — отмечается в письме неправительственных организаций.
Совместное открытое письмо подписали: «Европейско-грузинский институт» (EGI); «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED); «Институт развития свободы информации» (IDFI); Georgian Court Watch; Фонд «Открытое общество»; «Центр гражданских инициатив и инноваций» (CIIC); «Центр по правам человека»; Transparency International – Georgia; «Грузинская демократическая инициатива» (GDI); «Фонд развития медиа» (MDF); «Женщины за общее будущее» (WECF); Ассоциация молодых юристов Грузии; «Грузинская ассоциация реформ» (GRASS); Грузинский фонд стратегических и международных исследований («Фонд Рондели»); «Индекс демократии»; «Группа независимых юристов Грузии» «Права – Грузия»; «Гражданская идея»; «Международный центр геополитических исследований» (ICGS); «Институт исследований демократии» (DRI); «Центр Чавчавадзе»; Восточно-Европейский центр многопартийной демократии» (EECMD); «Исследовательский центр экономической политики» (EPRC).
Директор ЦРУ назвал Путина "слишком здоровым"
Бывший посол США в России, директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что не считает, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем. Он отвечал на вопрос журналиста на форуме по безопасности в Аспене. Цитату приводит журнал Politico.
"Насколько мы можем сказать, он даже слишком здоров", — сказал Бёрнс. При этом он отметил, что это не официальное заявление разведки. Выступление чиновника состоялось на следующий день после поездки президента России в Иран. На протокольных видеозаписях видно, что политик прихрамывал во время ходьбы.
В мае о серьёзной болезни российского президента заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, в июне — президент Украины Владимир Зеленский.
В начале июня журнал Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщил, что в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьёзно болен и, возможно, умирает. Публикацию опроверг представитель Совета национальной безопасности США. Он заявил, что у разведсообщества не было таких выводов и их не докладывали президенту Байдену.
В начале апреля о возможной болезни Путина рассказывало издание "Проект". Оно сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста. (Рак щитовидной железы обычно легко излечим при своевременной диагностике).
Кремль сообщения о проблемах Путина со здоровьем отвергает. В последний раз пресс-служба президента признавала, что у него есть проблемы в 2012 году. Тогда сообщалось, что он повредил спину.
Амиран Гамкрелидзе: Начато массовое применение «Паксловида» для лечения COVID-19
В Грузии началось массовое использование препарата для лечения коронавируса «Паксловид».
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, пациенты принимают медикамент по назначению врача. По его словам, медикамент снижает риск госпитализации и смерти инфицированных.
«Как вы знаете, у нас в стране есть противовирусный медикамент «Паксловид», который назначают пациентам в амбулаторных условиях, он имеет достаточно хороший эффект. У тех, кто проходит пятидневный курс, снижается потребность в госпитализации и реанимации. Как вы знаете, мы провели много тренингов для врачей, как онлайн, так и врачам клиник. Применение «Паксловида» растет, он назначается чаще. Там, где есть показания, врач определяет необходимость медикамента», — отмечает Амиран Гамкрелидзе.
- Паксловид (Paxlovid) - пероральный противовирусный препарат компании производства компании Pfizer. Он представляет собой комбинацию двух пероральных противовирусных таблеток: нирматрелвира и ритонавира.
- В апреле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Паксловид для лечения пациентов с COVID-19 с легкими или нетяжелыми формами болезни, но в случае высокого риска госпитализации. ВОЗ назвала этот препарат «лучшим терапевтическим средством на сегодняшний день».
Аслан Бжания был вынужден покинуть встречу с общественностью в селе Мачара из-за беспорядков
В доме культуры Гульрипшского района Абхазии досрочно завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с общественностью.
На встречу приехали представили оппозиции. Еще до начала мероприятия оппозицию не хотели пускать в зал. Как передает телеграм-канал RESPUBLICA, началась потасовка.
Абхазский лидер отвечал на вопросы общественности (на абхазском языке). В один из моментов общественный активист Джансух Адлейба задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче госдачи "Пицунда" Российской Федерации. Бжания начал свой ответ на вопрос словами: "Послушай, ты уважением моим к себе не злоупотребляй... будь добр, сядь на свое место".
Последовала словесная перепалка, после которой люди вскочили со своих мест, возникли эпизоды физических столкновений.
Президент покинул встречу, в настоящий момент часть людей также ушли из зала заседания.
Как сообщают очевидцы, на улице силовики устроили драку с представителями оппозиции.
Директор ЦРУ оценил потери армии РФ в Украине в 15 тысяч убитыми
Российские потери в войне с Украиной, по последним оценкам разведывательного сообщества США, составили 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч раненными. Об этом заявил директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс на форуме по безопасности в Колорадо, его слова приводит издание Axios.
По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.
Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены. Экспертное сообщество отмечало, что оценка могла быть занижена в разы.
Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу — в середине июля представительница ведомства заявила, что это государственная тайна, а раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.
В середине июля Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона", изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с февраля погибли как минимум 4760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить, – реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.
Премьер-министр Италии Марио Драги ушёл в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги повторно подал в отставку. На этот раз президент Серджо Маттарелла ее принял. Правительство остаётся работать для исполнения текущих дел. Об этом сообщает la Repubblica.
Во второй половине дня президент намерен встретиться с представителями обеих палат парламента. Ожидается, что парламент может быть распущен, в стране будут назначены досрочные выборы.
Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - «Движение пяти звезд» - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.
В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В ходе голосовании в среду, 20 июля, число голосов «за» доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме «Движения пяти звезд» в голосовании отказались участвовать еще две партии правящей коалиции - правопопулистская «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия!»
Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам вчерашнего голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не мог.
Как пишет The New York Times, октябрьские выборы могут привести к тому, что в Италии сформируется правительство, в котором доминируют партии, гораздо более позитивно относящиеся к президенту России Владимиру Путину, чем текущие правительство, и более враждебные Европейскому Союзу.
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