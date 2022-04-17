Новый пакет санкций ЕС против Москвы затронет Сбербанк и поставки нефти

Обсуждаемый шестой пакет санкций Евросоюза против Москвы за российское вторжение в Украину затронет банковский сектор, в частности Сбербанк, а также поставки нефти, сообщила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Дальше мы смотрим на банки, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы, связанные с энергетикой», - сказала фон дер Ляйен в ответ на просьбу выделить ключевые пункты дальнейших санкций.

Как отметила глава Еврокомиссии, Брюссель разрабатывает сейчас «умные механизмы», которые позволят включить в новый пакет ограничений меры, связанные с российской нефтью. «Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз», - сказала фон дер Ляйен, назвав главной задачей европейского руководства «сокращение доходов Путина».

Агентство Reuters в связи с высказываниями фон дер Ляйен пишет, что до сих пор ЕС, вводя санкции против Москвы, «щадил» российский Сбербанк, который - наряду с Газпромбанком - считается одним из основных каналов оплаты за российские нефть и газ. Евросоюз пока продолжает покупать российские энергоносители несмотря на военное вторжение России в Украину.

Пятый пакет санкций против России ЕС ввел ранее в апреле. Он предписывает, среди прочего, закрыть странам-членам европейского блока порты для судов из России – за рядом исключений.

Агентство Associated Press сообщило в воскресенье, что запрет на заход в свои порты российских судов ввели власти Болгарии. Исключение София делает для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС. Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии.