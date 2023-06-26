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Новый рекорд – Нино Салуквадзе выступит на десятой Олимпиаде подряд

Нино Салуквадзе, архивная фотография

Нино Салуквадзе, представляющая Грузию в стрельбе из пневматического пистолета, получила право выступить на десятой Олимпиаде подряд.

В стрельбе из спортивного пистолета на 25 м на турнире в Польше она заняла четвертое место, получив олимпийскую лицензию.

В 2020 году она стала первой женщиной, которая приняла участие в девяти Олимпийских играх. Тогда Нино заявила, что завершит профессиональную карьеру после игр в Токио. Однако теперь спортсменка представит Грузию и на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

На счету 54-летней Салуквадзе золото и серебро Игр 1988 года в Сеуле, бронза Олимпиады 2008 года в Пекине. Она – многократная чемпионка мира и Европы.

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