Нурлан Алиев: «Отношения Баку и Москвы всегда были сложными»

В подкасте «Большой Кавказ» – Южный Кавказ, на котором все вдруг сплелось в тугую интригу: конфликты России соответственно с Азербайджаном и Арменией, бурные события в самой Армении, все более двусторонний формат урегулирования, который развивают Баку и Ереван. И наконец – американская инициатива решения проблемы Зангезурского коридора с последующим заявлением Трампа, что скоро армяно-азербайджанский конфликт продолжит список его успешного миротворчества. Как эти события связаны друг с другом, и чего от них ждать, обсуждаем с Нурланом Алиевым, старший научный сотрудник кафедры европейского соседства Колледжа Европы в Натолине (Польша).