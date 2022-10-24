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NYT: Израиль предоставил Украине данные для борьбы с «Шахедами»
Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с иранскими ударными беспилотниками "Шахед-136", которые Россия, по многочисленным свидетельствам, использует против Украины. Это утверждает со ссылкой на не названного по имени украинского чиновника газета The New York Times.
Чиновник в разговоре с изданием в частности сказал, что Израиль предоставил данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Официально ни Израиль, ни Украина это не комментировали.
На прошлой неделе украинские власти официально обратились к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО, указывая в том числе на то, что Иран, открытый противник Израиля, поставляет беспилотники России. Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем. При этом Израиль обещал поставить систему раннего предупреждения о воздушных налётах.
Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга прав человека" накануне сообщил, что при воздушном ударе Израиля по целям в Сирии 21 октября якобы был уничтожен цех, в котором производились иранские беспилотники. Независимого подтверждения этой информации нет.
Москва и Тегеран отрицают поставку Ираном беспилотников России. Однако, по многочисленным утверждениям специалистов, беспилотники "Герань-2", которые российские военные в последние недели используют в Украине, по сути являются иранскими дронами "Шахед-136". Они использовались для ударов в том числе по гражданским объектам в крупных городах.
Разведка Минобороны Великобритании 24 октября выступила с утверждением, что Украина всё успешнее борется с этими дронами-камикадзе, сбивая до 85% их. Глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" сказал, что сбить удаётся примерно 70% беспилотников. По его словам, Россия заказала в Иране 1700 дронов, из них поставлены около 600, причём более 300 уже использованы.
Другие новости дня
Гарибашвили заявил о необходимости переговоров для завершения войны в Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил процессы, происходящие в регионе и мире.
«То, что происходит в Украине, должно быть урегулировано путем переговоров. Мы все согласны с этим», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев посещает Грузию впервые с 2015 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока её президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.
- Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине.
Глава ГУР Украины: россияне только делают вид, что уходят из Херсона
Российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон украинским войскам, а готовятся к обороне города. С таким утверждением выступил глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".
В последние дни российские власти аннексированной Херсонской области призывают жителей правобережной её части, включая город Херсон, уезжать на левый берег Днепра, ссылаясь на ситуацию на фронте. Командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений". Российские госучреждения эвакуировались из Херсона. Ряд комментаторов рассматривают эти шаги как подготовку к отступлению российских военных на левый берег.
По словам Буданова, слова и действия Суровикина и других российских представителей действительно могут готовить почву для сглаживания информационного эффекта от сдачи города, но "во многих аспектах это информационная операция и манипуляция". Глава украинской военной разведки утверждает, что, по его данным, россияне готовятся оборонять Херсон. "Создают иллюзию того, что всё пропало. А вместе с тем наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".
По словам Буданова, если украинские войска возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС, российские войска в Херсоне окажутся в отчаянном положении. Пока, однако, этого не произошло.
В понедельник российские власти Херсона объявили о формировании в городе так называемой территориальной обороны. В неё, как говорится в сообщении, могут записаться все остающиеся в городе мужчины. При этом утверждается, что это добровольное дело - те, кто хочет, может уехать.
22 октября назначенная Россией администрация потребовала от жителей "незамедлительно покинуть город" в связи с украинским наступлением. Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильём. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.
В понедельник стало известно, что в Херсоне исчез памятник русскому полководцу Александру Суворову. Российские власти пока не комментировали его судьбу; в украинских пабликах пишут, что россияне могли забрать его с собой на левый берег Днепра.
Впоследствии стало известно и о том, что из Херсона пропал бюст адмирала Фёдора Ушакова.
США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе
США, Франция и Британия отвергают любой предлог, который может использовать Россия для эскалации войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трёх стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Заявление связано с утверждениями России о том, что Украина якобы готовится к подрыву так называемой грязной бомбы на своей территории. Все три страны отвергли "откровенно лживые утверждения России". "Мир видит насквозь любые попытки использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации. Мы и далее будем отвергать любой предлог, который Россия может использовать для эскалации" - говорится в заявлении. В нём также подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины и готовность помогать её усилиям защищать свою территорию перед лицом агрессии.
Публикации заявления предшествовали телефонные разговоры министров обороны подписавших его стран, а также Турции, с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих разговоров, как сообщает Минобороны России, Шойгу выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы. Этому предшествовала публикация на сайте РИА Новости, в которой со ссылкой на некие источники утверждалось о подготовке взрыва - с целью обвинить в нём Россию. При этом официально ни российский МИД, ни другие структуры с такими утверждениями не выступал.
Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить. Реагируя на сообщения о разговорах Шойгу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления российской стороны опасными и абсурдными, а президент Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
Джонсон заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера Британии
Бывший премьер-министром Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, бороться за возвращение на пост премьера.
В своём заявлении Джонсон отметил, что собрал необходимые 100 голосов депутатов, мог бы баллотироваться и имел шансы на победу, но решил не выдвигаться, признав, что не сможет объединить партию, в которой у него есть как ярые сторонники, так и принципиальные противники.
Комментаторы отмечают, что теперь практически очевидно, что новым премьером станет бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. В воскресенье он официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.
Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов.
Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.
Сторонники Джонсона ранее утверждали, что он будет выдвигаться. В его поддержку собирались голоса депутатов. Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей в его поддержку.
Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично до воскресеного вечера не высказывался о том, будет ли баллотироваться.
Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября. Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.
- 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. С момента её назначения прошло 44 дня – это самый короткий срок в британской истории. При этом Трасс была выбрана лидером партии в результате гораздо более длительной процедуры, чем происходит сейчас. Сунак был её соперником в финальном голосовании и проиграл.
- Оппозиционные лейбористы призывают к досрочным выборам, однако у них нет инструментов для того, чтобы их добиться, если консерваторы будут против.
В Цхинвали двое детей погибли в результате пожара в частном доме
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Цхинвали. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В 8:00 утра в диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного жилого дома в микрорайоне «Шанхай» по улице Герцена. На место выехали 6 пожарных расчетов. Дом полностью сгорел. В результате пожара есть шесть пострадавших, из них двое детей погибли», – сообщает пресс-служба МЧС.
Среди пострадавших – 19-летняя девушка и две женщины – 41 и 70 лет. Их доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра.
Пострадавший мужчина находится в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.Причины возгорания выясняются специалистами. По одной из версий, в доме произошла утечка газа.
RT остановил сотрудничество с Красовским из-за призыва топить детей
Телеканал Russia Today «останавливает сотрудничество» с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.
В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным».
«Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», – написала она, при этом добавив, что ей «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей».
20 октября в эфире авторской программы Красовского на RT «Антонимы» ведущий, беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко, который также поддерживает войну в Украине, заявил, что украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией, нужно «топить» в реке или «сжигать» заживо. Также он призвал расстреливать украинцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал после этого все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив Красовского в призывах к геноциду.
Сам Красовский спустя четыре дня решил попросить прощение у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его слов. Он заявил, что ему «неловко», что он «как-то не увидел этой границы. Про детей».
«Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — написал он.
Ранее Красовский публично поддержал обстрел российскими военными центра украинского города Виница, в результате которого погибли десятки гражданских лиц, а 10 октября, в день, когда были нанесены самые массированные ракетные удары по украинским городам, журналист выложил в свои соцсети видео, на котором танцует на балконе в пижаме с надписью «Армия России».
Грузию с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом. В тбилисском международном аэропорту азербайджанского лидера встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят «очень широкий спектр вопросов».
«На фоне региональных вызовов, важной темой обсуждения является то, как два государства должны обеспечить мир и стабильность в нашем регионе», – сказал Дарчиашвили.
Ильхама Алиева примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Алиев и Гарибашвили встретятся, а затем выступят с совместными заявлениями в Шато-Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских. Другие подробности визита не сообщаются.
Ранее президент Азербайджана заявил о важности «создания единой платформы обсуждения Азербайджан–Грузия–Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе».
Власти Грузии неоднократно заявляли, что Армения и Азербайджан для переговоров по мирному урегулированию могут использовать площадку в Тбилиси.
В Цхинвали готовят проект пешеходного перехода возле Старого моста
Сотрудники Комитета дорожного строительства и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия готовят проект временного пешеходного перехода рядом со «старым мостом»..
«Специалисты осмотрели место, где расположится пешеходный переход, и приступили к подготовке проекта. В республику должен приехать эксперт и после этого мы приступим к работе», – сообщил информагентству «Рес» председатель комитета Константин Елдзаров.
Реконструкция Старого моста в Цхинвали внесена в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. Ранее членами югоосетинского правительства было принято решение о закрытии моста в старой части города для передвижения. Согласно экспертным заключениям, мост не соответствует требованиям технического регламента и признан негодным к эксплуатации.
На минувшей неделе на совместном заседании комитетов парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению и по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам был обсужден вопрос сноса Старого моста. По итогам заседания было принято решение еще раз провести квалифицированную экспертизу объекта и только после этого вынести окончательное решение.
- Старый мост, соединивший два берега Лиахви, построен в далеком 1893 году и тогда появление единственного моста в Цхинвали явилось знаковым событием. Мост способствовал и развитию города, и стал его украшением. При строительстве установили каменные быки, между которыми был переброшен деревянный настил, приходивший в негодность время от времени. В те времена мост был центром города - рядом парк, гостиница (в настоящее время здание военкомата). Реконструкция моста была произведена в 1903 году, в 1910 году деревянный настил сменил бетон. Как выяснилось впоследствии, серьезные ошибки были допущены изначально при проектировании и строительстве.
Глава МИД Украины призвал запретить RT во всем мире - из-за слов Красовского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив его ведущего Антона Красовского в агрессивных призывах к геноциду.
Кулеба опубликовал в твиттере ссылку на отрывок из эфира RT, в котором Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко, помимо прочего, предлагает топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Также, как следует из выложенного фрагмента эфира, Красовский предложил сжигать таких детей заживо, а также заявил, что Украины «вообще не должно существовать».
Лукьяненко на это возразил, что Украина должна существовать, потому что «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну расстреляем», - ответил на это Красовский.
Разговор с Сергеем Лукьяненко вышел 20 октября в программе «Антонимы», ссылку на него дал ранее сам Красовский.
«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы оказываетесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы будем судить за него этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!» - написал Кулеба.
После российского вторжения в Украину вещание RT было запрещено в странах ЕС и Канаде. Подразделение RT в США прекратило работу. В то же время, продолжается вещание, в частности, на арабском и испанском языке.
- Антон Красовский - российский тележурналист, получивший известность работой на НТВ. Был главой избирательного штаба Михаила Прохорова, работал в штабе Ксении Собчак. На RT занимается развитием вещания на русском языке, выступает в поддержку войны в Украине, не раз призывал к уничтожению украинской государственности. В день, когда российские военные нанесли массированные удары по Украине, когда погибли около 20 человек - 10 октября - Красовский выложил видео того, как он танцует на балконе в пижаме с надписью «Армия России». Слова о необходимости топить детей он пока не комментировал.
Шойгу позвонил министрам обороны Франции и Британии, говорил про грязную бомбу
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные переговоры сразу с тремя главами оборонных ведомств стран НАТО. Как сообщает Минобороны России, всем троим он выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы.
Первым, как следует из сообщений, Шойгу поговорил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорно, затем - с турецким министром Хулуси Акаром и, наконец, с британским министром обороны Беном Уоллесом.
Телефонным разговорам предшествовала публикация государственным агентством РИА Новости сообщения под заголовком «Киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине» (оно датировано 23 сентября - однако на сайте РИА Новости оно опубликовано сегодня, 23 октября. - РС). В сообщении со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах», власти Украины якобы «готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса». Цель этого, как пишет российское агентство. в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий. РИА Новости далее пишут, что якобы работы над бомбой «уже находятся на завершающей стадии», а власти Украины якобы «осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».
Официальная Москва не комментировала сообщение РИА Новости, однако в сообщениях о переговорах Шойгу с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании говорится, что он обсудил с ними именно грязную бомбу. Из этого может следовать, что публикация РИА Новости отражает позицию Кремля.
В сообщении о разговоре Шойгу с Лекорно также сказано, что обсуждалась ситуация в Украине, которая «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».
РИА Новости, которое входит в медиагруппу «Россия сегодня» под руководством Маргариты Симоньян и Дмитрия Киселева, ранее неоднократно выступало с утверждениями о том, что Украина якобы хочет создать грязную бомбу. Об этом оно писало, в частности, 25 февраля, на следующий день после российского вторжения в страну, а также 6 марта. Российский президент Владимир Путин называл якобы существовавшее стремление Украины обзавестись ядерным оружием одной из причин начала так называемой спецоперации, однако конкретно про грязную бомбу не говорил.
Киев всегда категорически отрицал стремление получить ядерное оружие или разработать грязную бомбу. Последние обвинения РИА Новости и утверждения Шойгу он пока не комментировал. При этом как Украина, так и ряд стран НАТО. включая США, ранее выражали опасения в связи с возможностью применения России ядерного оружия против Украины. О такой возможности не раз намеками или даже открытым текстом говорили различные российские представители, от той же Симоньян до Путина.
21 октября Шойгу впервые за долгое время говорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. При этом с ним тема грязной бомбы, судя по сообщениям обеих сторон, не обсуждалась.
- Российские обвинения в адрес Украины звучат на фоне сообщений о том, что российские войска могут оставить правобережную часть Херсонской области. Командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин заявил о возможности «непростых решений». Некоторые комментаторы считают, что он имел в виду оставление Херсона, но есть и те, кто увидел в его словах сигнал о готовности к применению ядерного оружия.
- Грязная бомба - взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет. Возможность применения грязной бомбы в качестве провокации для обвинения противника в использовании ядерного оружия сомнительна - несмотря на сходство, между этими двумя видами оружия все же достаточно различий, чтобы специалисты могли установить, какой именно боезаряд был взорван.
В Высший совет юстиции Грузии избраны Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили
На 31-й конференции судей Грузии были избраны двое новых членов Высшего совета юстиции – Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили. Они утверждены на должности сроком на четыре года. Кандидатуру Гвритишвили выдвинули судьи, в то время как Мурусидзе был самовыдвиженцем.
Место двух судей в Высшем совете юстиции стало вакантным после того, как два его члена – Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили – покинули должности на основании собственного заявления, сообщает SOVA.
Неправительственный сектор раскритиковал избрание Мурусидзе и Гвритишвили в Высший совет юстиции. Оба считаются представителями т. н. «судебного клана», кроме прочего принимающего решения в пользу властей. Комментируя голосование, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили подчеркнул, что выборы были безальтернативными.
Украина сообщила о планах России блокировать связь в Херсоне
Подконтрольные России люди демонтируют оборудование в телецентре в Херсоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный вооруженными силами Украины для координации действий подполья на оккупированных российскими военными территориях. По данным центра, отключение техники ведется для информационной изоляции Херсона, чтобы не позволить жителям передавать информацию ВСУ во время украинского контрнаступления.
Центр призвал жителей покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию.
Между тем, Россия массово вывозит население Херсона на левый берег Днепра, заявляя о «напряженной ситуации на фронте». Назначенные Россией власти Херсонской области сообщили о нехватке речного транспорта для эвакуации и заявили, что работают над исправлением ситуации.
Удары украинских войск по переправам через Днепр привели к существенному ухудшению снабжения российских военных на правом берегу реки. Считается, что им трудно будет удержать позиции, и потому последние дни все больше обсуждается возможность отступления российских сил за Днепр и оставления Херсона - единственного областного центра Украины, захваченного Россией после начала войны.
Украинское командование сообщает о продолжающемся выводе отдельных российских подразделений с правого берега Днепра.
Последние дни Россия атаковала инфраструктуру Украины. По данным «Укрэнерго», в стране выведены из строя до 40% энергообъектов. Жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей ограничили подачу электроэнергии.
В Ровно из-за отсутствия электричества остановил работу завод по производству удобрений.
Частично без воды и света оказался Энергодар. Украинские власти региона говорят, что российская армия сначала обстреляла промзону, а затем наносила удары по городу.
Кроме того, в результате обстрела в Энергодаре разрушения получила гостиница, в которой часто останавливались российские военные и подконтрольные Москве чиновники. Мэр города не уточнил, кто именно обстрелял здание.
Граждане России провели в Тбилиси акцию против режима Путина и войны в Украине
Граждане России провели в центре Тбилиси у здания парламента Грузии акцию против режима Владимира Путина и войны в Украине. В организации митинга приняли участие Free Russia Foundation и другие движения, сообщает SOVA.
«Мы, граждане России, выступаем против войны и продолжаем бороться против преступного путинского режима, который принес разрушения в Украину, в Грузию, терроризирует другие страны и собственных граждан. Многие из нас уехали в Грузию от политического преследования или нежелания становиться частью армии убийц», - говорится в заявлении организаторов акции.
В рамках мероприятия проводился сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев.
При пожаре на Пермском пороховом заводе погибли 3 человека
На Пермском пороховом заводе 3 человека погибли в результате пожара в цехе пластмассы.
Как сообщают местные СМИ, возгорание на площади 20 квадратных метров случилось во время технического процесса вечером 22 октября. Жители соседних с заводом домов сообщили, что перед пожаром слышали звуки взрывов. В МЧС эту информацию не подтвердили.
Пермский пороховой завод - одно из крупнейших оборонных предприятий в России. На заводе производят заряды к ракетным двигателям, системам залпового огня «Град», «Смерч» и ПВО, а также порох для стрелкового оружия.
В Иркутске военный самолет упал в жилой массив
В Иркутске упал военный самолет. По данным телеграм-канала «112», истребитель Су-30 разбился после вылета с авиазавода. Самолет упал в жилой массив.
По предварительным данным, погибли два летчика, сообщает телеграм-канал Mash. О жертвах среди населения данных пока нет.
По данным Mash, экипаж после вылета перестал выходить на связь. За Су-30 оправили ещё один самолет, пилоты которого увидели летчиков без сознания. Борт в это время терял высоту, а затем врезался в двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. После падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.
Это второе падение военного самолета в России за последние несколько дней. Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Разрушения получили более 70 квартир в двух подъездах.
Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в Боржоми
Пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в поселке Ликани (Боржоми) женщина скончалась. Об этом сообщил директор местной клиники Geo Hospital.
«Пациентка поступила в бессознательном состоянии, с множественными травмами, несовместимыми с жизнью. Реанимационные мероприятия проводились полтора часа, но пациентка, к сожалению», - цитирует директора больницы SOVA.
Взрыв, предположительно, вызванный утечкой бытового газа, произошел в Ликани накануне, 22 октября. Жильцы дома были эвакуированы, около 30 человек были размещены в гостиницах.
В Тбилиси задержали мужчину, предположительно, бросившего ручную гранату
Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали подозреваемого в совершении взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси. Им оказался гражданин Л. М., 1987 г.р. (в прошлом судимый). Он обвиняется в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства.
Следствием установлено, что 22 октября у обвиняемого произошла ссора с четырьмя лицами, в ходе которой он бросил в их сторону ручную гранату и скрылся с места происшествия. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь, пишет SOVA.
«Данное преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении МВД Грузии.
Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьера Италии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост главы правительства Италии. Гарибашвили выразил надежду на дальнейшее укрепление грузино-итальянских отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
«Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути», - написал премьер-министр в Twitter.
Правительство Италии во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони приступило к исполнению обязанностей на этой неделе, сообщает агентство «Новости-Грузия». Мелони во главе партии «Братья Италии» победила в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах. С момента принятия присяги в минувшую субботу правительство считается действующим.
В новое правительство вошли три партии: кроме «Братьев Италии», это «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», которую официально возглавляет Антонио Таяни, а неофициально - экс-премьер Сильвио Берлускони.
Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни, кроме того, занял пост министра иностранных дел, а Сальвини - министра инфраструктуры.
Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия «Братья Италии»), министром обороны - Гуидо Крозетто («Братья Италии»).
Министерство экономики возглавил представитель «Лиги» Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо («Братья Италии»), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии «Вперед, Италия!».
Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем КПК на третий срок
В воскресенье завершился ХХ съезд правящей Коммунистической партии Китая (КПК). Он утвердил переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарем. Это уже третий срок Си Цзиньпина на посту лидера КПК.
Съезд также утвердил новый состав Центрального комитета партии. В список не вошли четыре из семи членов нынешнего Постоянного комитета Политбюро, включая премьер-министра Ли Кэцяна. Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала перед речью Си Цзиньпина: это породило предположения о его опале и даже возможном аресте, однако по официальным объяснениям Пекина экс-генсек почувствовал себя плохо, и ассистенты помогли ему покинуть зал заседаний.
В своем двухчасовом докладе съезду Си Цзиньпин обозначил свое видение развития Китая до 2035 года. Он говорил о развитии экономики, образования, модернизации промышленности и переходу на «зеленую» энергетику. В решениях съезда подчеркивается, что Китай будет препятствовать независимости Тайваня, несмотря на то, что перспективы мирного присоединения его к Китаю становятся все менее реалистичными. Си Цзиньпин в докладе подчеркнул, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем, но в случае необходимости готов применить силу.
В Украине задержан директор «Мотор Сич» по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата, директора предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по подозрению в госизмене. Об этом сообщает издание «ЗаБор» со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным источника «Украинской правды», бизнесмена подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.
22 октября дома у 83-летнего Богуслаева прошел обыск. Как пишет «ЗаБор», бизнесмен отказывался открывать двери, и их пришлось вскрывать с помощью спецоборудования.
По статье о госизмене Богуслаеву грозит пожизненное заключение. Сообщается, что его везут под конвоем из Запорожья в Киев.
Вячеслав Богуслаев – общественный и политический деятель Украины, Герой Украины, народный депутат Украины (5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов). С 1994 года он является главой правления и генеральным директором предприятия «Мотор Сич». Богуслаев входит в ТОП-25 самых богатых людей Украины.
«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки.
Борис Джонсон получил поддержку депутатов для участия в выборах
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии и главы правительства. Об этом сообщили телеканал Sky News, журналист The Sunday Times Тим Шипман и журналист Би-би-си Крис Мейсон со ссылкой на источник в окружении Джонсона.
По подсчетам Би-би-си, публично о своей поддержке кандидатов высказался 201 депутат-консерватор из 357. Только 53 из них поддержали Джонсона.
Соперники Джонсона – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт получили публичную поддержку от 125 и 23 депутатов соответственно. Сторонники Сунака требуют публикации списка поддержавших Джонсона депутатов-консерваторов – они сомневаются, что эти 100 депутатов в реальности существуют.
Пенни Мордонт стала первой и пока единственной из претендентов, кто официально заявил о намерении баллотироваться.
- Борис Джонсон летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. По оценкам букмекеров, сейчас он один из фаворитов, однако главным фаворитом считается Сунак.
- 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. Она занимала должность 44 дня – это самый короткий срок в британской истории.
В Херсоне почти полностью пропал интернет
В Херсоне почти полностью пропал интернет, следует из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети в режиме реального времени.
«Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне, Украина, которые были перенаправлены в Россию через российско-крымского интернет-провайдера «Миранда», отключились», – говорится в сообщении.
Ранее в субботу российская администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей областного центра «незамедлительно покинуть город». Причиной такого призыва названа напряженная ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак.
- Российские власти объявили об аннексии четырех украинских областей, включая Херсонскую, в конце сентября. Вскоре после этого российские военные отступили с севера области.
- Российские войска взяли Херсон под контроль в первые дни войны, в начале марта. Это единственный областной центр Украины, перешедший под российский контроль после начала вторжения 24 февраля.
В Белгородской области устанавливают защитные сооружения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приступили к установке защитных сооружений.
На фотографиях видны расставленные в два ряда бетонные тетраэдры, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений. Где именно устанавливают эти сооружения, губернатор не уточнил.
Ранее 22 октября Гладков сообщил о двух погибших и более 10 пострадавших при обстреле города Шебекино.
Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Накануне сообщалось, что в результате обстрела в нем загорелся лакокрасочный завод. В тот же день губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооруженные силы Украины.
Российская Белгородская область в последние дни достаточно регулярно попадает под обстрелы, над Белгородом российская ПВО периодически сбивает воздушные цели – на прошлой неделе обломки сбитого летательного аппарата повредили многоэтажный жилой дом. Удары наносятся в том числе по энергетическим объектам. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
«Медиазона»: известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ
На 21 октября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих. Потери подсчитали издания «Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров.
Как минимум 41 погибший – это мобилизованные за последний месяц россияне. Отмечается, что часть этих потерь небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях.
Чаще других гибли военнослужащие из Бурятии и Дагестана. Как отмечается в исследовании, в основном, сообщения о гибели солдат поступают из бедных регионов, где средняя зарплата ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну.
К 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель больше 1200 офицеров российской армии и других силовых структур. При этом потери среди отрядов добровольцев показали самый значительный рост с начала войны.
В исследовании речь идет только о публично подтвержденных потерях. Журналисты ориентируются на открытую информацию о смертях и похоронах: публикации родственников погибших, сообщения глав регионов России и местных СМИ. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Британская разведка в сентябре оценивала потери россиян в 25 тысяч человек, Генштаб Украины – примерно в 60 тысяч человек.
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