NYT: Ким Чен Ын может приехать в Россию для обсуждения поставок оружия

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может в сентябре нанести визит в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Как утверждается, северокорейский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сотрудничество в оружейной сфере.

Мировые СМИ и ранее сообщали, что Москва и Пхеньян ведут переговоры о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов, чтобы использовать их на войне в Украине. В частности, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что опрос о поставках боеприпасов в Россию обсуждался во время июльского визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу. Российские и северокорейские власти это отрицают.

The New York Times уточняет, что встреча Ким Чен Ына и Путина может состояться во Владивостоке, куда северокорейский лидер может прибыть на поезде. Наиболее вероятные даты – 10-13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Однако источники не исключают и того, что переговоры пройдут в Москве.

По утверждению журналистов, Россия заинтересована в поставках от КНДР артиллерийских снарядов, в том числе противотанковых. КНДР, со своей стороны, хотела бы получать от России современные технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольствие.

Москва и Пхеньян пока официально не комментировали сообщение The New York Times.