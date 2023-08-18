NYT: общие потери в войне в Украине приближаются к полумиллиону

Общее число военнослужащих, убитых и раненых с обеих сторон войны в Украине за полтора года, прошедшие с начала полномасштабного конфликта, приближается к 500 тысячам. Со ссылкой на неназванных представителей администрации США такую оценку дает газета The New York Times.

Речь идет о потерях на поле боя, мирные жители, погибшие и раненые в результате российского вторжения, в это число не входят.

Потери российской стороны в администрации США оценивает как более высокие - хотя они и не в разы больше, чем украинские. Утверждается, что на войне погибли до 120 тысяч россиян и примерно 170-180 были ранены. Украина же, как пишет издание, могла потерять до 70 тысяч убитыми и до 120 ранеными.

При этом New York Times подчеркивает, что речь не идет о подтвержденных данных, и признает, что даже у разных американских ведомств имеются разные данные о потерях России и Украины в войне. Так, в документах Пентагона, утекших в сеть в начале этого года, российские потери убитыми оценивались в 43 тысячи человек, а украинские - в более чем 17.

Обе стороны конфликта почти не дают информации о потерях. Москва официально последний раз называла число убитых почти год назад, Киев вовсе этого не делал, заявляя, что данные будут раскрыты после войны. При этом обе стороны утверждают, что большие потери несет противник - Украина утверждает, что были убиты более 250 тысяч российских военных (что больше, чем армия вторжения в феврале 2022 года), а российские официальные лица - что потери Украины в летнем наступлении в 8 раз больше, чем России (чему нет никаких объективных подтверждений).

Потери пытаются оценить различные наблюдатели и СМИ, анализируя открытые данные. Русская служба Би-би-си и «Медиазона», которые ведут подсчет смертей российских военнослужащих на основе открытых данных, и сообщений в соцсетях, сообщают, что установили имена 30 тысяч погибших. Реальное число погибших предположительно выше. Евгений Пригожин в частности утверждал, что только в ЧВК «Вагнер « при штурме Бахмута потери составили 20 тысяч человек.

Как отмечает New York Times, несмотря на более высокие потери, российская армия сохраняет численное превосходство над украинской в зоне боевых действий, главным образом за счет большего мобилизационного ресурса - население России более чем в три раза выше, чем Украины.