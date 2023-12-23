NYT: Путин готов к переговорам о «заморозке» войны в Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня с Украиной на основе «заморозки» конфликта по нынешней линии фронта. Об этом в субботу пишет газета The New York Times. Она ссылается на источники - двух бывших высокопоставленных российских представителей, сохраняющих связи с Кремлем, а также официальных лиц из США и других стран, которые получали соответствующие предложения от эмиссаров Путина. По именам эти источники не названы.

Официально Москва не отказывалась от названных Путиным 24 февраля 2022 года целей так называемой специальной военной операции, в число которых входит отторжение Донбасса от Украины и так называемые денацификация и демилитаризация этой страны. О неизменности «целей СВО» заявил сам Путин на пресс-конференции 14 декабря.

Однако, как сообщает The New York Times, еще в сентябре прошлого года, после успешного контрнаступления Украины, Путин начал зондировать почву относительно возможного перемирия с остановкой боевых действий на текущей линии фронта. С ноября прошлого года, когда Россия сдала Херсон, линия фронта изменилась незначительно - российские войска заняли Бахмут, украинские незначительно продвинулись на юге.

Как пишет газета со ссылкой на не называемых по имени российских представителей, знакомых с ситуацией в Кремле, Путин стремится «снизить риски» и готов к различным путям выхода из войны, которая длится дольше, чем он планировал. Утверждается, что в случае заключения перемирия на обозначенных условиях Путин готов заявить о «победе» даже без достижения «целей СВО».

Ряд американских представителей отмечает, что не уверены в искренности Путина. Также собеседники New York Times отмечают, что российский лидер в случае успехов на поле боя может отказаться от идеи прекращения огня.

«Он действительно хочет остановиться на нынешних позициях. Он не хочет отступить ни на один метр» - приводит издание слова одного из собеседников. При этом, как утверждается, Путин готов не настаивать на требовании об отказе от вступления Украины в НАТО, поскольку, как он убежден, Украину туда все равно не примут (при этом именно возможное присоединение Украины в НАТО называлось в Москве одной из причин вторжения 24 февраля).

Газета отмечает, что неясно, готова ли Украина пойти на такие условия. Официально Киев называет условием переговоров с Россией только полный вывод войск с международно признанной территории страны, включая Крым, аннексированный еще в 2014 году. Источники The New York Times сомневается, что в украинском руководстве согласятся оставить около 20% украинской территории под контролем России, пусть и без формального признания аннексии.

Россия, в свою очередь, официально считает своей территорией, кроме Крыма, еще 4 области Украины, ни одна из которых полностью не контролируется российскими войсками. Так, под контролем Украины остаются два областных центра - Херсон и Запорожье.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос The New York Times ответил: «концептуально, те тезисы, которые вы представили, неверны». По словам Пескова, Путин готов к переговорам, но на условиях России.

В статье отмечается, что с конца сентября западные представители начали получать от России многочисленные сигналы о заинтересованности Путина в прекращении огня. Идеальным для Путина временем для возможного заключения перемирия называется период до президентских выборов в России. Они пройдут в марте.

О возможности так называемого корейского варианта - заморозки конфликта без формального мирного соглашения - писал ряд аналитиков начиная с весны 2022 года, после провала российского наступления на Киев. Как Украина, так и Россия отрицали возможность такого варианта.