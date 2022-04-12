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NYT рассказала о десятках убитых жителей Бучи и причинах их гибели
Газета New York Times опубликовала большой репортаж из города Буча, ставшего в последние дни символом насилия по отношению к гражданскому населению Украины во время войны. Украина и страны Запада обвиняют российских военных в массовых расправах над мирными жителями. Россия категорически отвергает обвинения.
New York Times утверждает, что её корреспонденты определили место и время гибели нескольких десятков человек и поговорили со свидетелями, которые подтвердили, что жители Бучи стали жертвами российских военных. Издание публикует интерактивную карту, на которой обозначены места, где были найдены тела.
Кроме того, тела более 100 человек, как утверждают журналисты, были эксгумированы из братской могилы, вырытой в Буче во время российской оккупации.
"Когда российское наступление на Киев было остановлено упорным сопротивлением, оккупация Бучи превратилась в кампанию террора и мести," - утверждает издание. Задокументировано несколько случаев целенаправленной расправы над жителями Бучи и пыток, как утверждается, по мотивам мести. Со связанными руками были расстреляны не менее 15 человек. Многие жители Бучи, однако, были застрелены, по словам свидетелей, без каких-либо видимых причин, просто потому, что они вышли на улицу. Гуманитарная катастрофа в городе также стала причиной смерти жителей - в частности, как пишет New York Times, в местном доме престарелых 6 человек умерли от голода.
New York Times называет имена и фамилии десятков убитых и свидетелей, рассказаваших об обстоятельствах их гибели. Точное число жертв в Буче ещё не установлено.
- О массовых убийствах в Буче стало известно в начале апреля, после того, как российские войска, занимавшие город около месяца, оставили его. На фоне сообщений об убийствах страны Запада ещё более ужесточили свою риторику и политику по отношению к России, введя новый пакет санкций и усилив поставки оружия Украине. Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
Другие новости дня
Грузинская парламентская делегация может отправиться в Украину до конца недели
Делегация парламента Грузии отправится в Украину до конца текущей недели. В её составе будет и представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко. Об этом он сообщил журналистам после встречи с коллегами.
«Идёт коммуникация с украинской стороной и делегация, предположительно, отправится в конце этой недели – в пятницу или субботу. Я не могу не быть в делегации. В конце концов, я же – Сергеенко», – сказал депутат.
Как сообщалось ранее, украинская сторона пригласила спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили посетить освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.
Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую Грузия оказывает Украине.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии, процитировав Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда...»
В Шебекино у границы с Украиной повреждена железная дорога
В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. О причинах происшествия он обещал сообщить позже. По словам главы региона, эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.
Позже в сети появились другие фотографии с места происшествия, на них видны более серьезные повреждения железнодорожных путей и, возможно, даже моста.
Шебекинский район граничит с Харьковской областью Украины. Накануне в Белгородской области (как и в других регионах юга России) ввели повышенный уровень террористической опасности.
Желтый уровень означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.
Путин: «благородные» цели операции в Украине будут выполнены
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены.
Эти цели он назвал "благородными", отметив, что главная из них – "помощь людям на Донбассе". Украину он вновь обвинил в "геноциде".
Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".
О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. По данным ООН, подтверждена гибель почти 2 тысяч мирных жителей Украины, включая более 100 детей. Это, очевидно, неполные данные: украинские власти сообщают о том, что в одном только Мариуполе могли погибнуть более 10 тысяч человек. Сообщается о фактах массовых убийств мирных жителей, ответственность за которые Украина возлагает на российские войска.
Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.
- Целями операции Путин 24 февраля объявил "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, которые он назвал необходимыми условиями помощи так называемым "народным республикам" Донбасса, провозглашённым в Донецкой и Луганской областях поддерживаемыми Россией сепаратистами.
- Как отмечает Би-би-си, представители российских властей с течением времени формулируют цели, которых Москва добивается в Украине, по-разному. В частности, в марте министр обороны Сергей Шойгу утверждал: "Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны". 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров сформулировал цели так: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". При этом оккупация Украины и смена её властей целями операции официально не называются – но к наступлению на Киев призывают многочисленные публицисты в прокремлёвских изданиях и ряд политических и общественных деятелей, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Путин приехал на космодром Восточный вместе с Александром Лукашенко. Он заявил, что "Роскосмос" должен обеспечить в ближайшее время полёт в космос белорусского космонавта.
Лаша Ашуба избран спикером абхазского парламента
На первом заседании сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия седьмого созыва Лаша Ашуба единогласно утвержден спикером законодательного органа.
Как пишет агентство «Апсныпресс», кандидатуру Ашуба предложил депутат Беслан Эмурхба. Избрание спикера проводилось путем тайного голосования.
Ашуба родился в Сухуми 21 декабря 1989 года. Он был депутатом абхазского парламента седьмого созыва (2017–2022).
Вице-спикерами парламента избраны Фазлыбей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян.
Первое заседание открыл старейший по возрасту депутат – герой Абхазии Фазлибей Авидзба. На заседании присутствовали президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламентов шестого созыва, представители судебной ветви власти, генпрокурор, члены Центризбиркома, главы местных администраций, представители городских и районных собраний, религиозных конфессий Абхазии и Совета старейшин, а также депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
На первое заседание парламента, которое прошло в здании абхазского Кабмина, не пустили журналистов Анаид Гогорян и Саида Барганджия, а также члена Общественной палаты Абхазии, председателя Союза журналистов Руслана Хашиг.
Анаид Гогорян и Саид Барганджия говорят, что на заседание их накануне пригласила пресс-служба парламента.
«Искренне не понимаю, что там такого секретного будет происходить? Ради чего стоило ещё раз всему обществу демонстрировать свою предвзятость, отсутствие логики и некомпетентность», – пишет Барганджия в соцсети.
- Среди избранных депутатов парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.
- Пять депутатов избраны от политической партии «Амцахара». Это – Алмас Акаба, Астамур Герхелия, Алиса Гулария, Галуст Трапизонян и Беслан Эмухба. 28 избранных депутатов парламента седьмого созыва выдвигались инициативными группами.
- Всего избрано 33 депутата парламента. В двух избирательных округах будут проводиться повторные выборы.
В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у граждан Латвии
Двое преподавателей вуза из Латвии стали жертвами таксиста-мошенника сразу после приезда в Тбилиси.
Как сообщают грузинские СМИ, 11 апреля двое профессоров прибыли из Латвии в Тбилиси и в аэропорту сели в такси, чтобы отправиться в одну из столичных гостиниц. Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему 200 лари (около 65 долларов), что почти в 10 раз больше стандартного тарифа.
После того, как пассажиры отказались платить такую сумму, таксист решил не высаживать их и насильно увез в направлении региона Кахети. В итоге пассажиры оказались возле Гомборского перевала.
По данным телекомпании «Рустави-2», таксист уже задержан. Информацию подтвердили в МВД Грузии.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: «вымогательство» и «незаконное лишение свободы». Оба потерпевших уже дали показания на опросе в отделении полиции поселка Вазиани, пишет агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Грузии: 392 новых случая, два пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 779.
За сутки в стране выявили 392 новых случая коронавируса. Накануне провели 23 138 тестов: PCR-тестов – 2334, экспресс–тестов на антиген – 20 804.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,69%, за последние 14 дней составляет 1,82%, за неделю – 1,53%.
Выздоровел еще 131 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 651 969, выздоровевших – 1 631 846.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1304 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 867 451.
Канцлер Австрии: Путин настроен на то, чтобы «решить вопрос Донбасса»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Подмосковье накануне.
Как сказал канцлер на брифинге для австрийских журналистов, у него нет никаких позитивных впечатлений от встречи с президентом России. Нехаммер, в частности, сказал, что Путин твёрдо настроен на то, чтобы "решить вопрос Донбасса", даже несмотря на санкции. При этом Путин дал понять, что считает западные санкции против России, введённые в связи с вторжением в Украину, жёсткими.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди". Путин сказал, что "было бы неплохо" скорее закончить боевые действия - по всей видимости, имея в виду, что на российских условиях. Нехаммер сказал, что российский президент полностью рассуждает "в логике войны".
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".
Лидеры разошлись в оценках событий в украинской Буче, где после отступления российских войск были обнаружены тела десятков мирных жителей. "Между нами на эту тему была жесткая конфронтация, потому что президент приписывает международному сообществу предвзятость" - сказал Нехаммер. По словам канцлера, он хотел "посмотреть Путину в глаза" и увидеть его реакцию на сообщения об убийствах жителей Бучи, в которых обвиняют российских военных.
Нехаммер стал первым европейским лидером, посетившим Путина после начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- По оценкам разведок западных стран и Украины, Россия в ближайшее время может начать масштабное наступление на востоке Украины, с целью занять территории Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми "народными республиками".
- Продолжается штурм Мариуполя на юге Донецкой области. Жестокие бои в городе идут с конца февраля. По последним сообщениям, большая часть города сейчас в руках российских войск. Множество жилых домов разрушено. По оценкам украинских властей, погибли более 10 тысяч мирных жителей. Независимо эти данные подтвердить сейчас невозможно. Те, кто смог выбраться из города, описывают происходившее там как масштабную гуманитарную катастрофу.
- Представители украинского полка "Азов", участвующие в боях в Мариуполе, вечером 11 апреля заявили об использовании российскими войсками неизвестного отравляющего вещества. О жертвах не сообщается. Представители властей Украины и стран Запада заявили, что проверяют эти сообщения.
Финская Nokia объявила об уходе с российского рынка
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы в России.
"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в заявлении компании.
При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей в России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.
Накануне шведская компания Ericsson, которая вместе с Nokia и китайской Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.
Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.
Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-банка и 398 россиян
Министерство иностранных дел Японии утвердило ранее объявленные санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину.
В заявлении на сайте японского внешнеполитического ведомства, говорится, что эти меры вводятся "в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира."
Среди тех, на кого распространяются японские санкции, 385 депутатов Госдумы России, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет "дочерьми президента РФ", и Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова".
Под санкции также попали главком ВМФ России Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, ВКС России Сергей Суровикин и командующий российскими ВВС Сергей Дронов. Санкции Токио также распространяются на первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, его заместителя Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.
Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух российских банков - "Альфа-банка" и Сбербанка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.
Япония запретила новые инвестиции в Россию. С 19 апреля вводится эмбарго на древесину из России, а также запрет на импорт машинного оборудования и алкоголя.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи с войной в Украине. Под ограничения попали президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие российские чиновники и компании, а также резервы Банка России.
В Москве арестован колумбиец по делу о «фейках» про российскую армию
Суд в Москве арестовал на два месяца колумбийца Хиральдо Сарай Альберто Энрике по делу о "фейках" про российскую армию, сообщает "Медиазона".
Согласно версии следствия, гражданин Колумбии в составе группы лиц распространял "фейки" в социальных сетях. Что именно было в сообщениях, не уточняется.
Хиральдо Сарай Альберто Энрике вину признал частично – не отрицая, что технически помогал публиковать информацию. По словам его адвоката Виталия Бабенко, колумбиец считал, что эти сведения помогают сформировать "альтернативную точку зрения" на происходящие события, но в тексты сообщений обвиняемый не вчитывался.
Издание "Коммерсант" со ссылкой на Бабенко утверждает, что у колумбийца также есть российское гражданство. Ему грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до десяти лет лишения свободы.
Как пишет "Медиазона", в соцсетях Хиральдо Сарай Альберто Энрике представляется выпускником РУДН и "менеджером по странам Латинской Америки" в туристических агенствах. После российского вторжения в Украину он писал, что "в войне нет победителей и проигравших", а "Украина используется как марионетка для экономического ослабления России".
- 4 марта Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или лишение свободы. По данным"Сетевых свобод", в России возбудили более 220 административных дел по закону "о фейках".
Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Азербайджана
11 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Согласно сообщению, министры обменялись мнениями относительно формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности, подготовки мирных переговоров и гуманитарных вопросов.
Напомним, что после более чем четырехчасовых переговоров в Брюсселе на прошлой неделе лидеры Армении и Азербайджана договорились о создании к концу апреля двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами, призванной обеспечить безопасность и стабильность вдоль границы.
По итогам встречи, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.
Канада ввела санкции против российских оборонных предприятий
Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
Под новые ограничения попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток», а также частная военная компания РСБ-групп (работающая как охранная фирма).
«Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
В конце марта Канада уже вводила санкции против России в связи с вторжением в Украину. Тогда под ограничения попали 160 членов Совета Федерации.
Югоосетинский ЦИК планирует огласить итоги президентских выборов во вторник
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия надеется обработать все протоколы по итогам выборов президента и во вторник, 12 апреля, могут быть опубликованы официальные итоги.
«Очень рассчитываем, что в течение дня обработка будет полной», - сказала член ЦИК Марина Цховребова.
По ее словам, «завтра предположительно может быть уже официальное опубликование в СМИ итогов голосования».
Официальные результаты ЦИК республики свидетельствуют, что после подсчета 95% голосов на президентских выборах в Южной Осетии у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5%, его опережает Алан Гаглоев, набравший 36,9% голосов. Следом после обработки 95% бюллетеней идут Александр Плиев, набравший 11,9% голосов, Гарри Мулдаров с 8,9% и Дмитрий Тасоев с 2,8%, против всех высказались 1,8% проголосовавших.
В регионах юга России «желтый уровень» террористической опасности
Власти российских регионов, граничащих с Украиной или находящихся недалеко от нее, объявляли о введении желтого уровня террористической опасности.
С вечера 11 апреля он будет действовать в Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае (на территории Ейского и Щербинского районов, и в аннексированном Крыму (в Армянске, Джанкое, Керчи и в еще четырех северных городских округах).
Желтый уровень означает, что есть «подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта». Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.
Так же, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, усиливается работа правоохранительных органов.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивает, что мера носит «исключительно профилактических характер», обстановка в республике спокойная и контролируется властями.
В Москве задержан оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза
В Москве возле своего дома задержан оппозиционный политик Владимир Кара‑Мурза. Об этом в соцсетях сообщил его соратник, оппозиционер Илья Яшин.
Что стало причиной задержания, а также куда увезли Кара-Мурзу полицейские - пока неизвестно.
В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницы в критическом состоянии с симптомами тяжелого отравления. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика. Кара-Мурза обращался с заявлениями в Следственный комитет, но в возбуждении уголовных дел о покушении на него ему было отказано.
Сам Кара-Мурза уверен, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал, что причиной «намеренных отравлений» была его многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина. Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие «Закона Магнитского» в США. Он также освещал расследование убийства Бориса Немцова и репрессии в России.
В марте этого года, после вооруженного вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.
Мдинарадзе назвал условия поездки спикера парламента Грузии в Украину
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал условия поездки председателя парламента Шалвы Папушвили в Украину, пишет агентство «Новости-Грузия».
На прошлой неделе Папуашвили назвал «неуместным» приглашение своего украинского коллеги посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии. В Тбилиси раскритиковали заявление Главного управления разведки МО Украины, согласно которому, Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, в том числе, через Грузию.
«Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое назад из этих оскорблений, председатель парламента Грузии готов возглавить делегацию», - заявил Мдианарадзе на брифинге.
Он также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.
«Несколько человек из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину… Что касается визита председателя парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку», - сказал депутат.
- Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии «официальных доказательств и убедительных аргументов» того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
- В ответ в Тбилиси заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. Власти «Грузинской мечты» назвали обвинения Киева абсурдными. Служба госбезопасности Грузии также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений. А в Минфине Грузии подтвердили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
Джонсон написал Гарибашвили в связи с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил официальное письмо своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи с 30-летием восстановления дипломатических отношений. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
«Господин премьер-министр! 27 апреля исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Великобританией и Грузией. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить то значение, которое Соединенное Королевство придает отношениям, существующим между нашими двумя странами», - говорится в официальном обращении.
По словам Джонсона, последние 30 лет Великобритания и Грузия вместе работали над развитием важного партнерства.
«Я прекрасно осознаю тот факт, что преднамеренное варварское нападение Владимира Путина на Украину без провокаций еще больше усугубляет вызовы, с которыми Грузия мужественно сталкивалась на протяжении многих лет. Соединенное Королевство и международное сообщество сталкиваются с этой открытой агрессией в отношении свободы, демократии и суверенитета народов мира. Хочу также заверить вас, что мы твердо стоим на страже суверенитета, территориальной целостности Грузии и евроатлантического выбора грузинского народа. Я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего партнерства в ближайшие годы», - заявил Борис Джонсон.
Переговоры канцлера Австрии и президента России завершились
Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина завершились. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что «война в Украине должна закончиться как можно скорее», а санкции против России будут ужесточаться, «пока в Украине будут умирать люди».
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как «очень жесткую», «очень открытую» и «очень прямую». «Это не дружеский визит», – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был «обязанностью».
Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы «избежать их использования Россией в пропагандистских целях».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков еще до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- В субботу, 9 апреля, Нехаммер провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.
- Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие.
Асида Шакрыл: Вызовы на «беседы» в СГБ – угроза свободе слова в Абхазии
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с письмом, в котором выразила свое недоумение по поводу участившихся в последнее время приглашений людей на «беседы» в СГБ.
«В СГБ РА вызывают тех людей, чья жизнь проходит на глазах у всего народа, людей, которые в самые тяжелые периоды довоенной, военной и поствоенной истории Абхазии всегда защищали интересы нашего общества и по сей день вносят важный вклад в развитие нашего государства. В связи с этим возникает вопрос: какой сигнал дает наше государство обществу, вызывая в СГБ именно этих людей, в чем заключается целесообразность подобной практики с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства?», - спрашивает омбудсмен.
В письме омбудсмена, в частности, говорится:
«В последний год участились вызовы людей из гражданского общества в СГБ РА на многочасовые так называемые «беседы». Беспокоит то, что людей вызывают после того, как они публично озвучивают свое мнение по тому или иному вопросу, хотя и не только поэтому. На такие беседы приглашают сотрудников разных организаций. Поводы у сотрудников СГБ, видимо, разные, хотя и не всегда понятные. В последние дни вызывают тех, кто подписал обращение общественности с призывом о прекращении кровопролития на Украине.
Я расцениваю случаи вызовов законопослушных людей на так называемые «беседы» как попытку оказать давление на наших граждан и как угрозу свободе слова и другим свободам в Абхазии.
Абхазский народ хорошо помнит недавнюю историю, когда тоталитарная система под руководством Сталина и Берия уничтожала сначала неугодных этой системе людей, а затем и тех, кто ее обслуживал. Сталинский террор в Абхазии был направлен в первую очередь против образованных людей, против абхазской интеллигенции, что в конечном итоге привело к уничтожению цвета нашей нации. За репрессиями спустя годы неизбежно следовала реабилитация, но к тому времени многих репрессированных уже не было в живых, а чьи-то судьбы были безвозвратно сломлены.
Мы должны помнить о нашей истории, чтобы исключить возможность хотя бы в малейшей степени повторения губительной несправедливости и беззакония тех лет.
Люди из гражданского общества много раз заявляли о своей открытости для общения и готовности обосновывать свою точку зрения и видение по любому вопросу на любых публичных площадках и в закрытых форматах, в том числе с участием сотрудников СГБ. На фоне этой готовности приглашения людей на «беседы» в СГБ нельзя расценить иначе как способ оказания давления с целью ограничить свободу слова в стране.
В связи с вышеизложенным считаю необходимым провести служебную проверку на предмет законности действий сотрудников СГБ, осуществляющих недопустимые для демократического государства фактические допросы законопослушных граждан Абхазии, а также на предмет нарушения прав человека и основных свобод, в частности, прав на свободу убеждений и на свободное их выражение, закрепленных в Конституции РА и международных документах. Необходимо выяснить мотивацию инициаторов подобных перемен, ведущих к созданию нездоровой атмосферы взаимного недоверия в нашей стране».
Омбудсмен выразила надежду на то, что столь вопиющий факт посягательства на права и свободы жителей республики со стороны сотрудников СГБ получит адекватное реагирование в соответствии с абхазской Конституцией, и виновные будут привлечены к ответственности.
Еврокомиссар: Грузия и Молдова сделали «первый шаг на европейском пути»
Грузия и Молдова получили от Евросоюза опросные листы, ответы на которые необходимы для предоставления этим странам статуса кандидатов на вступление в ЕС. Об этом сообщил ответственный за расширение Евросоюза член Еврокомиссии Оливер Вархеи.
В понедельник он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильёй Дарчиашвили и главой МИД Молдовы Нику Попеску.
«Первый шаг. Мы готовы работать очень быстро, поэтому, чем быстрее вы заполните (опросник), тем быстрее мы сможем предоставить заключение Европейскому совету», – заявил Вархеи.
Несколькими днями ранее такой же опросный лист получила Украина, которую - на фоне продолжающихся боевых действий - посетила глава Еврокомиссии.
Молдова и Грузия подали формальную заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной. Киев сделал это спустя несколько дней после начала российского вторжения в феврале.
Украина рассчитывает на то, что уже летом станет страной-кандидатом на вступление в ЕС. Обычно этот процесс занимает несколько лет. Когда на получение статуса стран-кандидатов рассчитывают в Тбилиси и Кишиневе, не сообщается.
Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят своих собственных.
Грузия лидирует по доставке гуманитарных грузов в Украину по почте
Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке в Украину гуманитарной помощи по почте. Речь идёт о 400 тоннах — такие данные публикует «Почта Грузии» со ссылкой на Государственную почту Украины Ukrposhta. Сообщение отражает официальные данные на 1 апреля.
Грузия также была названа в числе 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять посылки получателям в Украину.
По данным Ukrposhta, на втором месте Румыния с 80 тоннами гуманитарной помощи, за ней следует Бельгия с 40 тоннами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Отправку гуманитарных грузов логистически «Почта Грузии» обеспечила в сотрудничестве с «Почтой Украины», отмечает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ведомство сообщает, что в гуманитарные грузы входят различные предметы первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки, предметы первой необходимости и медицинская помощь.
Глава МИД Германии призвала поставить Украине тяжёлое вооружение
Германская оружейная корпорация Rheinmetall заявила о готовности поставлять Украине произведённое ею тяжёлое вооружение, включая танки. Об этом пишет газета Handelsblatt - на фоне прозвучавших в понедельник заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое оружие.
Как пишет издание, речь идёт о нескольких десятках танков "Леопард 1", списанных с вооружения Бундесвером, который использует более современные танки "Леопард 2". По словам главы концерна Армина Паппергера, первый "Леопард" может быть поставлен Украине через шесть недель. Условие поставок - одобрение правительства Германии, которого пока нет. Слова Бербок могут быть свидетельством того, что эта позиция начала меняться. По словам главы МИД Германии, в поставках оружия Украине необходима "креативность".
До российского вторжения 24 февраля Германия - в отличие от ряда стран НАТО - отказывалась поставлять Украине вооружения. Затем этот запрет был снят. Были поставлены противотанковые и противовоздушные системы. Украинские власти, однако, настаивают на том, что им нужен более полный спектр вооружений, включая тяжёлую бронетехнику и самолёты.
На прошлой неделе сообщалось о поставке в Украину группы танков Т-72, ранее находившихся на вооружении Чехии. Ведутся переговоры и о поставках самоходных гаубиц из Словакии.
Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в список небезопасных для полётов
Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в список небезопасных для полётов, запретив им выполнять рейсы над территорией и в аэропорты входящих в союз стран. Решение объяснено тем, что за техническое состояние их флота не отвечают владельцы и производители самолётов.
В списке ЕС все крупнейшие российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, "Россию", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". Кроме российских перевозчиков в запретном списке ЕС есть авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и ещё нескольких государства.
Как говорится в сообщении Еврокомиссии, Москва позволила российским авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян отметила, что это может быть опасным для пассажиров.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированным до марта на Бермудских островах. После начала войны в Украине самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных государств.
После этого все эти самолёты фактически обесценились на международном рынке,отметил в интервью газете "Коммерсантъ" бывший генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. "Российский реестр фактически обнуляет стоимость самолета, — пояснил он. — Его обслуживали по непонятным им схемам непонятные им [европейским лизинговым компаниям] люди с непонятными сертификатами".
- Полёты россиских авиакомпаний и зарегистрированных в России самолётов в ЕС отдельно запрещены в феврале европейскими санкциями.
Украина и Азербайджан заявили, что не признают югоосетинские выборы
Министерства иностранных дел Украины и Азербайджана официально заявили, что не признают президентские выборы, прошедшие в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В Киеве подчеркнули, что незаконные выборы преследуют цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ.
«Проведение Россией незаконного голосования на оккупированных грузинских территориях на фоне продолжения вторжения российской армии на территорию Украины может привести к существенному обострению ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и созданию дальнейшей основы для разрешения новой агрессии против Грузии», – говорится в заявлении.
В МИДе подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
«РФ должна выполнить положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Украине. Убеждены, что жесткие санкции против РФ и их неукоснительное соблюдение будут способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины», – говорится в заявлении.
В Баку заявили, что считают проведение выборов грубым нарушением международного права.
«Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Цхинвальском регионе Грузии, считает их грубым нарушением международного права», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее представители Евросоюза и США, а также Латвии и Литвы заявили, что признают выборы в Южной Осетии.
Отметим, что действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступающий за проведение референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, уступил в первом туре голосования оппозиционеру Алану Гаглоеву. Второй тур выборов пройдет 24 апреля.
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