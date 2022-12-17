Вашингтон пытался остановить Украину от удара по объекту на территории страны, в котором, согласно данным разведки, находился глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Как утверждает издание, американская разведка весной узнала о готовящейся поездке Герасимова на фронт в Украине, но попыталась скрыть эту информацию от Киева. Однако этого сделать не удалось. Ранее западные СМИ рассказывали, что часть поступающей в НАТО развединформации о российской армии в Украине и рядом с ней украинские военные получают в режиме реального времени.

Как утверждается в материале, Вашингтон попросил Украину не атаковать штаб, где находился Герасимов. В Киеве заявили, что удар уже нанесен. Источники газеты объясняют позицию американских официальных лиц опасениями, что гибель главы Генштаба, входящего в российский Совет безопасности, могла привести к войне России и США.

Об атаке на штаб в Изюме, который, предположительно, мог посещать Герасимов, стало известно в первых числах мая. Утверждалось, что генерал армии прибыл лично руководить наступлением в штаб в Изюме. Заявлялось, что военачальник мог быть ранен во время украинского удара, никаких подтверждений этому опубликовано не было.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что Вашингтон не предоставляет Украине разведданные о местонахождении высших российский военачальников.