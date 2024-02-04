NYT: руководство Германии готовится к десятилетиям конфликта с Россией

В Германии высокопоставленные политики и чиновники в последнее время ведут неофициальное обсуждение возможного будущего НАТО в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США. Об этом пишет газета The New York Times. По данным издания, в Берлине опасаются, что Трамп в случае возвращения в Белый дом будет проводить еще более изоляционистскую политику, чем при своем первом президентском сроке, что может означать, что основная тяжесть поддержки Украины в борьбе с Россией ляжет на страны ЕС.

Министр обороны Германии Борис Писториус, как отмечает The New York Times, в последнее время начал выступать с предупреждениями о то, что Германия должна готовиться к «десятилетиям» противостояния с Россией. По мнению Писториуса, следует считать реальной и перспективу нападения России на одну из стран-членов НАТО спустя несколько лет. Глава Минобороны призывает к быстрому перевооружению германской армии и увеличению ее численности.

The New York Times отмечает, что публичные высказывания Писториуса, одного из наиболее влиятельных политиков в Германии, свидетельствуют о переменах в сознании германской политической элиты. При этом, как утверждает издание, пока нельзя сказать, что общественное мнение в ФРГ воспринимает Россию как прямую угрозу Германии.

Отдельно газета обращает внимание на обсуждения в правящих кругах ФРГ относительно возможной победы Трампа на выборах в США. В этом случае, как опасаются в Берлине, Соединенные Штаты, формально не выходя из НАТО, могут перестать быть основной силой в этом союзе. Политики в Германии всерьез озабочены вопросом, сможет ли НАТО в таком случае сохраниться, и если да, то за счет чего.

The New York Times отмечает, что в германском руководстве по-прежнему существуют разногласия относительно того, насколько жесткой должна быть линия по отношению к России. Примером таких разногласий может служить то, что Берлин до сих пор не одобрил поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время газета отмечает, что Германия на втором месте после США по объемам военной помощи Украине, а в этом году ее расходы на оборону впервые достигнут 2% ВВП (на чем, помимо прочего, настаивал Трамп в бытность президентом).

Публикация приурочена к визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон - его встреча с президентом США Джо Байденом намечена на пятницу 9 февраля.