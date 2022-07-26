США обнаружили в Украине 18 российских фильтрационных лагерей

США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.

По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились "фильтровать" украинское население еще до начала вторжения в Украину.

"Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности", – заявила Остриан.

Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала "самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов". Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей, в том числе около 250 тысяч детей. "Проверить это данные невозможно. Нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, ни отчетности", – добавила Остриан.

Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе "фильтрации" заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.