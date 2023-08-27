NYT: Украина и США разошлись во взглядах на оборону Купянска

Решение украинского командования усилить оборону на Купянском направлении в Харьковской области идет вразрез с рекомендациями американских военных. Об этом пишет The New York Times.

О необходимости усилить оборону Купянска из-за атак российской армии заявил в минувшую пятницу командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Минобороны США считает, что командованию ВСУ не нужно отвлекать войска и сосредоточить их на одном участке фронта для прорыва обороны противника, пишет издание. По всей вероятности, речь может идти о наступлении украинской армии в Запорожской области.

Купянск был оккупирован российскими войсками с первых месяцев войны. Украина вернула над ним контроль в сентябре прошлого года. Его потеря снова станет серьезным ударом для Киева, отмечает газета.

Вместе с тем американские военные аналитики считают, что российские войска не будут захватывать Купянск. В этом случае им придется на фоне ограниченных путей снабжения удерживать город, разделенный рекой. В схожей ситуации россиянам пришлось оставить Херсон, напоминает The New York Times.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику украинского наступления со стороны союзников отметил, что Москва как раз добивается отвода украинских военных с некоторых участков фронта, в том числе из Купянска. «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И все. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду на этой неделе.