NYT: в начале наступления Украина могла потерять до 20% бронетехники

За первые две недели с начала контрнаступления украинских войск до 20 процентов вооружений, отправленных на поле боя, были повреждены или уничтожены. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Речь идет о танках, БМП и бронетранспортерах, поставленных Киеву странами Запада. Согласно данным газеты, в частности, немало поставленных ВСУ американских БМП «Брэдли» и немецких танков «Леопард» начали подрываться на минных полях и уничтожаться российскими вертолетами. По словам собеседников издания, в последующие недели уровень потерь снизился до 10 процентов.

У российской армии было достаточное количество времени, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению и заминировать самые танкоопасные для себя направления. При этом над линией фронта все чаще видны российские БПЛА и вертолеты, пишет The New York Times. Но вскоре ВСУ стали действовать иначе – стараясь заранее изматывать российские части артиллерийско-ракетными ударами и отказавшись от фронтальных атак под вражеским обстрелом и через минные поля.

В публикации также подчеркивается, что ВСУ пока что продвинулись не более чем на 8 километров – на отрезке в 100 километров, который отделает фронт от берега Азовского моря. Выход к Азовскому морю, напоминает NYT, остается главной целью контрнаступления ВСУ. В этом случае российские войска окажутся отрезанными на левом берегу Днепра, а сухопутный российский коридор в Крым будет полностью перекрыт.