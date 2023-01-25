Обращение Зеленского показали по ТВ в России и аннексированном Крыму

Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывают в парламент Грузии премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Ана Бучукури и Теона Акубардия, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Механизм интерпелляции - право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.

Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.

Список вопросов к премьеру:

Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?

Почему Совет безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?

Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?

Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?

У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?

Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?

Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?