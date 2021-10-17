ОБСЕ сообщила о приостановке своей миссии по наблюдению в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила приостановить свою мониторинговую миссию на востоке Украины.

Это связано с протестами вблизи штаб-квартиры международных наблюдателей в Донецке, который контролируют сепаратисты, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на главу мониторинговой миссии Яшара Халита Чевика.

Днем ранее около 200 протестующих потребовали освободить одного их командиров сепаратистов, захваченного на минувшей неделе украинскими военными. До этого эксперты ОБСЕ уже наблюдали протесты, организованные пророссийскими сепаратистами, но в этот раз участники акции попытались, судя по всему, заблокировать вход в отель, где базируются наблюдатели, отмечает Reuters.

«Поскольку речь идет об опасениях, связанных с безопасностью, и исходя из наших правил и соображений безопасности мы приостанавливаем операции», - заявил агентству Яшар Халит Чевик, добавив, что до сих пор наблюдатели не почувствовали какой-либо угрозы от протестующих.

Сепаратисты утверждают, что в среду 13 октября украинские военнослужащие задержали вблизи линии конфликта в Донбассе Андрея Косяка. Сепаратисты называют его офицером представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Министерство обороны Украины заявило, что Андрей Косяк – гражданин России, который входил в группу российских военных, участвующих в секретных разведывательных операциях в Донбассе.

Москва отвергает обвинения Киева в разжигании конфликта на востоке Украины и отправке туда своих армейских подразделений.