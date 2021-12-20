Обвинение по делу «Боинга»: обвиняемые хотели сбить самолёт ВВС Украины

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга", сбитого над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года, сторона обвинения в понедельник начала выступление по существу дела.

Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трёх дней. В среду 22 декабря оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга". Это бывший командующий поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его бывших подчинённых - двое граждан России и гражданин Украины. Никто из них в суде не присутствуют, их судят заочно.

Следствие в понедельник вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой сепаратистами территории из установки "Бук", ранее доставленной из России и принадлежавшей российским военным. Помимо свидетельских показаний, среди доказательств - аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых, протоколы исследований обломков "Боинга", фото- и видеосвидетельства, в том числе задокументировавшие перемещения "Бука".

Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его - пока не установлено. По словам обвинителя, подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили «Бук» в собственных военных целях и при этом сбили MH17" (цитата по трансляции судебного заседания, которую ведёт освещающий процесс с самого начала блогер Кирилл Михайлов).

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, бывших на борту "Боинга". Обвинение подчёркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила о том, что личности ряда свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных, в том числе, с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия в недостаточной степени сотрудничала со следствием и судом. Тем не менее, к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и показания свидетелей, в том числе и не совпадающие с выводами следствия.

После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022 года, когда выступит защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд, в зависимости от того, затянутся ли они, сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.