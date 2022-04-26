Обвиняемые в подготовке убийства Соловьева не признают вину 

Двое обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, не признают вину в инкриминируемом им преступлении.

Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Стрижакова и Дружинина на два месяца. Заседания по мере пресечения проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала прокуратура, сославшись на материале в деле, которые затрагивают вопросы «безопасности государства».

В ходе заседания Стрижаков настаивал на том, что ему противопоказано находиться в СИЗО, так как ранее он дважды проходил лечение в психиатрических больницах. В свою очередь Дружинин заявил о том, что улики по уголовному делу ему подбросили.

Всего в деле о подготовке покушения на Соловьева - шесть подозреваемых. По данным телеграм-канала Baza кроме Стрижакова и Дружинина это Владимир Степанов и Владимир Беляков, ранее отбывшие наказания за членство в одной из «националистических банд», а также их соратники Bloodman (настоящее имя не сообщается) и Андрей Пронский, который, по утверждению СМИ, проходил принудительное психиатрическое лечение по приговору суда: Пронского обвиняли в убийстве знакомого в декабре 2011 года.

В понедельник Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ «пресекла деятельность террористической группы», которая планировала убийство известного российского тележурналиста. Позже ФСБ сообщила, что речь идет о Владимире Соловьеве (одном из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающем прокремлевские позиции), а также опубликовала видео задержания подозреваемых. По версии спецслужбы, все они - граждане России, которые, являясь «членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации», якобы действовали по заданию Службы безопасности Украины. При обысках, по утверждению ФСБ, у них изъяли «самодельное взрывное устройство, шесть пистолетов ПМ, «коктейли Молотова», обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, нацистскую символику, наркотические средства, а также поддельные украинские паспорта».

Украинские власти категорически отрицают какую-либо связь с задержанными.