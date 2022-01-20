OCCRP: Назарбаев управляет активами на $8 млрд через фонды

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует активы на 7,8 миллиарда долларов через благотворительные фонды. Об этом сообщается в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий "Vласть" и Kloop.

Авторы расследования утверждают, что во время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Речь идет о "Назарбаев Фонде", "Фонде Нурсултана Назарбаева", "Фонде Демеу" и "Елбасы Фонде". Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.

Формально Назарбаеву не принадлежат многомиллиардные активы, но он их контролирует как основатель фондов, говорится в расследовании.

Представитель Назарбаева отказался комментировать расследование, в трех фондах также проигнорировали запрос журналистов. В одном из фондов заявили, что Назарбаев не получает прибыли от активов, а на деньги фонда строились образовательные учреждения имени первого президента.